Bodrum'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

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(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.22 sıralarında merkez üssü Ege Denizi Muğla Bodrum ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.6 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve çevresinde de hissedildi.