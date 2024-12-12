Bodrum'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bodrum'da sürücünün makas atarak kontrolden çıkardığı otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Kazada yayası Alper Çalık hayatını kaybederken, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.12.2024 17:38  Güncelleme: 17:49
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Bodrum'da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

Makas atıp yayayı hayattan kopardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoldan çıkan bir otomobilin kaldırımdaki yayaya çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün makas atarak giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor.

Bugün öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda Turgutreis istikametine giden Umut C. idaresindeki 48 US 752 plakalı otomobil, sürücüsünün süratli şekilde makas atarak seyretmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen Alper Çalıkadlı vatandaşa çarpan otomobil, Çalık'ı önüne alıp akaryakıt istasyonuna yöneldi. Akaryakıt istasyonunda park halindeki 34 UD 4646 plakalı otomobile de çarpan araç, oto yıkama istasyonuna girerek durabildi. Kazada otomobilin çarpıp sürüklediği Alper Çalık, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazada otomobil sürücüsü Umut C. ile araçta yolcu olarak bulunan Emirhan V. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri geldi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Alper Çalık'ın cansız bedeni Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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