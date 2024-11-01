Bodrum'da Kadın Doğum Sempozyumu - Son Dakika
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Bodrum'da Kadın Doğum Sempozyumu

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Acıbadem Bodrum Hastanesi, kadın sağlığı alanında yeniliklerin paylaşıldığı bir sempozyum düzenledi.

01.11.2024 11:28
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Acıbadem Bodrum Hastanesi, "Bodrum kadın doğum günleri sempozyumu"na ev sahipliği yaptı

MUĞLA - Acıbadem Bodrum Hastanesi, Bodrum Kadın Doğum Günleri Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyum, Muğla ve Denizli bölgelerinden gelen katılımcıların yanı sıra İstanbul, Ankara ve Eskişehir gibi çeşitli illerden yaklaşık 160 uzman hekim ve asistan hekimin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu buluşma, kadın sağlığı alanındaki yeniliklerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması açısından önemli bir platform oluşturdu.

Etkinlik, 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Acıbadem Bodrum Hastanesi Onkoloji Atriumu'nda başladı. Açılış konuşmalarını Hastane Mesul Müdür Yardımcısı Dr. Nevra Gürhan Görgülü gerçekleştirdi. Açılışın ardından oturumlara geçildi. Alanında öncü isimler olan Prof. Dr. İlkkan Dünder, Prof. Dr. Mete Güngör, Prof. Dr. Özlem Pata, Prof. Dr. Cem Demirel, Prof. Dr. Hale Göksever Çelik, Prof. Dr. Namık Demir ve Prof. Dr. Pınar Özcan, Prof.Dr. Zeki Işık, Prof.Dr.Kemal Güngördük, Prof.Dr.Gürkan Uncu, Doç.Dr.Yaşam Kemal Akpak, Doç.Dr.Gülin Feykan Yeğin, Dr.Selahattin Kükner, Dr.Ramazan Erdem Pay, Dr.Sibel Malkoç, Dr.Murat Emanetoğlu katılımcılara kapsamlı teorik eğitim sunumları ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, bu sunumlar aracılığıyla güncel tıbbi gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

20 Ekim Pazar günü pratik çalışmalara ağırlık verildi. Üç ayrı ameliyathane salonunda gerçekleştirilen canlı cerrahi seansları, Laparoskopik Histerektomi, Mini TOT ve Labiaplasti cerrahileri ile zenginleştirildi. Ayrıca, 15 kişilik gruplar için düzenlenen iki farklı alanda, 1. ve 2. Trimester bazal ultrasonografi teknikleri canlı olarak gösterildi. Jinekolojik kozmetik işlemler de tüm detaylarıyla katılımcılara aktarıldı. Bu sayede katılımcılar, teorik bilgilerini gerçek zamanlı gözlemle destekleme fırsatı buldu.

Sempozyumun sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Acıbadem Bodrum Hastanesi Bodrum Kadın Doğum Günleri Sempozyumu'nun toplantı başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr Melih Gündüz toplantının başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ve bu tür etkinliklerin kadın sağlığı alanındaki ilerlemelere katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Kadın Doğum Sempozyumu - Son Dakika

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