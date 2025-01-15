Bodrum'da Su Kesintilerine İlişkin MUSKİ Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Su Kesintilerine İlişkin MUSKİ Açıklaması

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Bodrum'da yaşanan su kesintileri ile ilgili açıklama yaptı. Sıkça patlayan su isale hatlarının neden olduğu kesintilerin, onarımlar sonucu giderildiği belirtildi. Mahalle sakinleri ise uzun süredir süren su kesintilerinin zorluklarına dikkat çekti.

15.01.2025 19:07  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSKİ'den su kesintisi açıklaması

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Bodrum'da yaşanan su kesintileri ile ilgili açıklama yaptı. MUSKİ Genel Müdürlüğü, peş peşe yaşanan arızaların giderilerek bölgeye tekrar su akışının sağlandığını açıkladı.

Bodrum Yarımadası'nın özellikle Batı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Sık sık patlayan su isale hatları nedeniyle yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadıklarını açıkladılar. Bulaşık ve çamaşır yıkayamadıklarını, günlük temizlik ihtiyaçlarını gidermede zorluk yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri yetkililerin bu sıkıntıya bir an önce çare bulmalarını istediler.

Uzun süredir sularının gelmediğini söyleyen Hatice Türedi, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Susuzluktan dolayı hiçbir şey yapamadık. Bulaşık, tuvalet, banyo, hiçbir şey yok. Yetkililer 'arıza var, onarılacak' diyorlar. Biz suyu damacana ile getiriyoruz, tuvaletlerde öyle kullanıyoruz. Makineler dolu, lavaboların içleri dolu. Yok, arıtamıyoruz"

Hacer Bozkurt isimli Akçaalan sakini ise tankerle su getirttiklerini ifade ederek, "Şu anda kullanacağımız suyu parayla alıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz, 8 gündür sürekli depoda su bittikçe tankerle su alıyoruz. Yağmurlar yağıyor, bir sıkıntı yok. Dün yine bir mesaj aldık, su seviyesi düşük olduğundan dolayı. MUSKİ'yi arıyoruz, sadece arıza var deniliyor"

MUSKİ Genel Müdürlüğünden açıklama

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da yaşanan su kesintileri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bodrum ilçemizin Akçaalan, Karabağ, Turgutreis, Bahçelievler, Gümüşlük ve Koyunbaba Mahallerinde ana isale hat arızaları meydana gelmiş bu arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanmıştır. 10 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi, 12 Ocak'ta yine aynı bölgede ve 14 Ocak'ta Gümüşlük Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde meydana gelen arızalara ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Peş peşe meydana gelen bu üç arıza, ekiplerimiz tarafından giderilse de tamirat işlemleri ve boşalan hatların tekrar dolma süresi nedeniyle özellikle üst kotlarda uzun süreli kesintiler yaşanmıştır. Bugün sabah saatlerinden itibaren arızlar tamamen onarılmış ve sorunsuz olarak su verilmeye başlanmıştır. Alınan tedbirler doğrultusunda belirtilen mahallelere ilave su aktararak gün içinde tüm abonelerimize suyun ulaşması sağlanacaktır"

Bodrum\'da Su Kesintilerine İlişkin MUSKİ Açıklaması
Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Bodrum, Çevre, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Su Kesintilerine İlişkin MUSKİ Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:51:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Su Kesintilerine İlişkin MUSKİ Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.