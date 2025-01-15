Bodrum\'da Su Kesintilerine İlişkin MUSKİ Açıklaması

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MUSKİ'den su kesintisi açıklaması

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Bodrum'da yaşanan su kesintileri ile ilgili açıklama yaptı. MUSKİ Genel Müdürlüğü, peş peşe yaşanan arızaların giderilerek bölgeye tekrar su akışının sağlandığını açıkladı.

Bodrum Yarımadası'nın özellikle Batı mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Sık sık patlayan su isale hatları nedeniyle yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadıklarını açıkladılar. Bulaşık ve çamaşır yıkayamadıklarını, günlük temizlik ihtiyaçlarını gidermede zorluk yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri yetkililerin bu sıkıntıya bir an önce çare bulmalarını istediler.

Uzun süredir sularının gelmediğini söyleyen Hatice Türedi, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Susuzluktan dolayı hiçbir şey yapamadık. Bulaşık, tuvalet, banyo, hiçbir şey yok. Yetkililer 'arıza var, onarılacak' diyorlar. Biz suyu damacana ile getiriyoruz, tuvaletlerde öyle kullanıyoruz. Makineler dolu, lavaboların içleri dolu. Yok, arıtamıyoruz"

Hacer Bozkurt isimli Akçaalan sakini ise tankerle su getirttiklerini ifade ederek, "Şu anda kullanacağımız suyu parayla alıyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz, 8 gündür sürekli depoda su bittikçe tankerle su alıyoruz. Yağmurlar yağıyor, bir sıkıntı yok. Dün yine bir mesaj aldık, su seviyesi düşük olduğundan dolayı. MUSKİ'yi arıyoruz, sadece arıza var deniliyor"

MUSKİ Genel Müdürlüğünden açıklama

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da yaşanan su kesintileri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bodrum ilçemizin Akçaalan, Karabağ, Turgutreis, Bahçelievler, Gümüşlük ve Koyunbaba Mahallerinde ana isale hat arızaları meydana gelmiş bu arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanmıştır. 10 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi, 12 Ocak'ta yine aynı bölgede ve 14 Ocak'ta Gümüşlük Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde meydana gelen arızalara ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Peş peşe meydana gelen bu üç arıza, ekiplerimiz tarafından giderilse de tamirat işlemleri ve boşalan hatların tekrar dolma süresi nedeniyle özellikle üst kotlarda uzun süreli kesintiler yaşanmıştır. Bugün sabah saatlerinden itibaren arızlar tamamen onarılmış ve sorunsuz olarak su verilmeye başlanmıştır. Alınan tedbirler doğrultusunda belirtilen mahallelere ilave su aktararak gün içinde tüm abonelerimize suyun ulaşması sağlanacaktır"