Bodrum'un Yeni İtfaiye Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Bodrum'un Yeni İtfaiye Hizmet Binası Açıldı

Bodrum\'un Yeni İtfaiye Hizmet Binası Açıldı
06.08.2025 14:07  Güncelleme: 14:08
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde modern bir itfaiye hizmet binasını açarak bölgede acil müdahale kapasitesini artırdı. Yeni tesis çevreci özellikleri ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde inşa ettiği modern itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı dirençli kent hedefi doğrultusunda yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde inşa ettiği modern itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Hem teknolojik altyapısı hem de çevreci özellikleriyle dikkat çeken yeni tesis, Bodrum'un afetlere karşı acil müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bodrum'un acil müdahale altyapısı güçleniyor

Toplam 433 metrekare alana sahip olan yeni hizmet binasında 40 kişilik yemekhane, idari ofisler, oksijen dolum odası ve 10 itfaiye aracının konuşlanabileceği geniş araç park alanı bulunuyor. Ayrıca binanın çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde tesisin enerji ihtiyacı çevreci bir yöntemle karşılanacak.

Müskebi Mahalle Muhtarı Hürriyet Gergin, "Bodrum ilçemiz için çok kıymetli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Erken müdahalenin hayat kurtardığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a böyle bir itfaiye binasını mahallemize kazandırdığı için çok teşekkür ederim" dedi.

"Yeni itfaiye hizmet binası bölgemizdeki itfaiye teşkilatının gücüne güç katacak"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından hayata geçirilen bu hizmet binamızın itfaiye teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yaptığımız bu yapı bir bina olmanın dışında afet dirençli bir kent oluşturma gayemizin bir göstergesidir. Bu hizmet binasının bölgemizdeki itfaiye teşkilatının gücüne güç katacağına inanıyorum. Afetlere erken müdahale vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumada etken olduğunu biliyoruz. Bu yüzden afet dirençli bir kent olma yolunda bu gibi vizyoner hamlelerin öneminin farkındayız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a bu tesis için Bodrumlular adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Afetler günümüzün kaçınılmaz tehdididir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Afetler günümüzün kaçınılmaz tehdidi haline geldi. Ülkemizin afetlerden en fazla etkilenen bölgesi, bizim içinde bulunduğumuz Güneybatı Akdeniz bölgesidir. Bu yüzden biz de bu bilinçle afetler konusunda çok önemli adımlar attık. Göreve gelir gelmez Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk. Bu dairemiz afet anında koordinasyonu sağlayan bir birim haline geldi. Öte yandan itfaiye teşkilatımızı güçlendirdik. İtfaiyeden uzaklaştırılan arkadaşlarımızı işe geri çağırdık ve yeni personelleri itfaiyemize kazandıracağız. Aynı zamanda İtfaiye teşkilatımızın ihtiyacı olan araçlar konusunda çalışıyoruz. İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası kredisi kullanarak, yaklaşık 18 milyon avroluk yatırımla 70'e yakın itfaiye aracı temin edecek ve modern, etkin bir araç filosu oluşturacağız" dedi.

"Yangınla mücadele önleme ve müdahale gücümüzü en üst seviyeye çıkaracağız"

Yangınla mücadelede hem önleme hem de müdahale gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Başkan Aras, "Yangınla mücadelede en kritik eşik, yangın anı değil, yangın çıkmadan önceki hazırlık dönemidir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak biz, bu gerçekle yüzleşerek çalışmalarımızı planlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yangınla mücadele, sadece müdahale değil; risk yönetimi, önleyicilik ve dayanıklılık politikasıdır. Yangınla mücadelede hem yangını önleme hem de yangına müdahale gücümüzü en üst seviyeye çıkaracağız. Yerinde müdahaleyi çok önemsiyoruz. Ulaşımın güç olduğu, ekip olmayan ve riskli bölgelerde mobil ekipler kurarak itfaiye teşkilatımızın yerinden müdahalesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Muğla için canla başla çalışıyoruz"

Başkan Aras, "Bodrum'a yollardan, altyapıya, içme suyu hatlarına kadar uzanan yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor. Yüzölçümü olarak İstanbul'un üç katı büyüklüğünde bir coğrafyaya sahip olan Muğla'mızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi işçisiyle, memuruyla, yöneticisiyle Muğla için canla başla çalışmaktadır. Bu önemli yapının hayata geçmesinde emeği geçen tüm teknik kadroya, itfaiye teşkilatımıza ve sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Yeni İtfaiye Hizmet Binamızın Bodrum'umuza, Muğla'mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'un Yeni İtfaiye Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

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