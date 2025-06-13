Bölgedeki Hava Sahaları Kapandı - Son Dakika
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Yerel

Bölgedeki Hava Sahaları Kapandı

13.06.2025 16:11
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Uraloğlu, İsrail'in saldırıları sonrası 4 ülkenin hava sahasının geçici olarak kapandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları sonrası bölgedeki güvenlik risklerinin artması sebebiyle 4 ülkeye hava sahasının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 ülkeye hava sahasının kapatıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 13 Haziran'da İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotalarının yeniden planlandığını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır. Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM'lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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