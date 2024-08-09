Bolu Dağı Tüneli Çalışmaları Esnafa Yaradı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu Dağı Tüneli Çalışmaları Esnafa Yaradı

Bolu Dağı Tüneli Çalışmaları Esnafa Yaradı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin D-100'ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi, Bolu Dağı esnafının yüzünü güldürdü.

09.08.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin D-100'ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi, Bolu Dağı esnafının yüzünü güldürdü.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Tünel kapanmadan önce D-100 kara yolunu kullanan araçların sayısı 10 bin civarındayken, tünel kapandığında ise bu sayı 4 kat arttı. D-100 kara yolundaki artan araç yoğunluğu sebebiyle et lokantası işletmecilerinin işleri yüzde 100 oranında artış gösterdi. Tünelin kapanması bölgedeki esnafa yaradı.

"Yoğunluk gayet güzel, işleri yetiştiremiyoruz"

Izgara ustası Sadık Sarı, "Yoğunluk gayet güzel, işleri yetiştiremiyoruz. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Kimse çalışmak istemiyor gençlerden. İş zor geliyor beyefendilere ama biz devam ettiriyoruz" dedi.

"Müşterilerimiz Bolu Dağı manzarası karşısında yemek yiyor, memnun kalıyor"

Kapanan yol nedeniyle işletmelerinde yoğunluk olduğunu ifade eden işletme sahibi Şeyma Küçük, "İşletmemizde yoğunluk var. Güzel anlamda yoğunluklar var. Memnunuz bundan tabi bazı müşteriler bizi yoruyor ama genel olarak çok memnunuz. Müşterilerimiz Bolu Dağı manzarası karşısında yemek yiyor, memnun kalıyor. Onlar memnun kaldıkça bizde memnun oluyoruz. Yoğunluk Pazar günleri çok oluyor. Buradan da söyleyelim yola çok çıkmasınlar" diye konuştu.

"Harika bir manzara eşliğinde yemek yedik"

Tatil için memleketi Gaziantep'e gelen ve tatilin bitmesiyle Almanya'ya geri dönüş yolculuğuna başlayan gurbetçi Hasan Kartal, "Şuan yollarda pek bir sıkıntı yok. Bazı sürücülerin yollarda hatalı sollama yapmaları dışında bir sıkıntı yaşamadık. Bolu Dağı çok güzel. Havası serin. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Harika bir manzara eşliğinde yemek yedik" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten burada yaşamak isterdim"

Danimarka'ya giden başka bir gurbetçi Murat Çevik ise "Bolu Dağı'nda mola verdik. Yemekleri süper. Havası mükemmel, gerçekten burada yaşamak isterdim. Avrupa'da hava böyle değil, her gün yağmur, hava kapalı" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, bolu, Trafik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu Dağı Tüneli Çalışmaları Esnafa Yaradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:47 PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza verdi PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verdi
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:53:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli Çalışmaları Esnafa Yaradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement