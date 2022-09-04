TÜİK'in araştırması ortaya koydu! Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır, en mutlu ili Isparta - Son Dakika
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TÜİK'in araştırması ortaya koydu! Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır, en mutlu ili Isparta

04.09.2022 16:06

TÜİK tarafından 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' yapıldı. Araştırma sonucunda Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır olurken, en mutlu ili de Isparta olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonuçları açıklandı. İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır'da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye'nin en mutsuz ili oldu. Tunceli'deki yüzde 24,2'lik oran Tunceli'yi en mutsuz 2'nci şehir yaparken, Şanlıurfa ise yüzde 21,04'lük oranla 3'üncü sırada yer aldı.

EN MUTLU İLİMİZ ISPARTA

Türkiye'nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti. Isparta'nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu, Türkiye'nin en mutlu 2'nci ili oldu. En mutlu 3'üncü il ise Bilecik oldu. - BOLU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜİK'in araştırması ortaya koydu! Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır, en mutlu ili Isparta - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK'in araştırması ortaya koydu! Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır, en mutlu ili Isparta - Son Dakika
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