Bornova Belediyesi çalışanları HABAŞ patlamasına 'cinayet' diyerek yargılama istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bornova Belediyesi çalışanları HABAŞ patlamasına 'cinayet' diyerek yargılama istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bornova Belediyesi çalışanları HABAŞ patlamasına \'cinayet\' diyerek yargılama istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bornova Belediyesi çalışanları HABAŞ patlamasına \'cinayet\' diyerek yargılama istedi
Haber Videosu

İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya Bornova Belediyesi çalışanları 'kaza değil, cinayet' diyerek tepki gösterdi. Çalışanlar sorumluların yargılanmasını isterken, Başkan Ömer Eşki facianın sistemsel bir zihniyet sorunu olduğunu söyledi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi çalışanları, Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın "kaza değil, cinayet" olduğunu belirterek, sorumluluğu bulunanların etkili bir hukuki süreçte yargılanması istendi. Açıklamaya destek veren Belediye Başkanı Ömer Eşki de facianın münferit bir kaza ya da bir kişinin ihmalinden ibaret olmadığını, tamamen sistemsel bir zihniyet sorunu olduğunu dile getirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin Bornova Belediyesi çalışanları basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel-İş 7 No'lu Şubesi öncülüğünde toplanan belediye çalışanlarına Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, Bornova Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş ve YENİ Parti Bornova İlçe Başkanı Mübeccel Timaç da destek verdi.

DİSK Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu, burada yaptığı açıklamada, tüm emekçileri kapsayan geniş bir dayanışma ve ortak mücadele çağrısında bulundu. Metal fabrikasında çalışan işçiyle sokakları temizleyen, parklarda görev yapan veya kamu hizmeti üreten belediye emekçilerinin kaderinin aynı olduğunu belirten Nazlıoğlu, sağlıklı, güvenli koşullarda çalışmanın ve akşam eve sağ salim dönebilmenin ayrım gözetmeksizin her işçinin en temel hakkı olduğunu hatırlattı.

Sektör ya da sendika farkı olmaksızın tüm işçi sınıfının haklarına sahip çıkma sorumluluğu taşıdıklarını ifade eden Nazlıoğlu, HABAŞ'ta yaşamını yitiren işçilerin aileleriyle tam bir dayanışma içinde olacaklarını ve adli soruşturmanın sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.

Eylemde, daha fazla üretim, daha yüksek kar ve daha düşük maliyet anlayışının insan hayatının önüne konulmasına sert tepki gösterildi. İşçi yaşamının asla bir maliyet kalemi olarak görülemeyeceğini belirten sendika yönetimi, patlamanın tüm teknik ve idari nedenlerinin, periyodik bakım kayıtlarının ve geçmiş denetim raporlarının işçi temsilcileri ile bağımsız uzmanların katılımına açık, şeffaf bir şekilde araştırılmasını talep etti.

Sorumluluğu ve ihmali bulunan tüm işverenlerin, işletme yönetiminin ve denetim yükümlülüğü olan yetkililerin etkili bir hukuki süreçle yargılanması istenirken, can güvenliği tamamen sağlanana kadar fabrikadaki riskli faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiği belirtildi. Bu süreçte işçilerin ücretlerinin eksiksiz ödenmesi, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin maddi, hukuki ve sosyal tüm ihtiyaçlarının güvence altına alınması istendi.

"SÖMÜRÜ DÜZENİ DEĞİŞMEK ZORUNDA"

Belediye Başkanı Ömer Eşki ise yaşanan facianın münferit bir kazadan ya da bir kişinin ihmalinden ibaret olmadığını, tamamen sistemsel bir zihniyet sorunu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu yapının temel amacının emeği sömürmek ve sermayeyi korumak üzerine kurulduğunu söyleyen Eşki, bu düzende insan hayatının hiçe sayıldığını belirtti.

Tuzla'da, Aliağa'da yaşanan ölümlerin ve çocukların yollarda can vermesinin bu sömürü mekanizmasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ifade eden Başkan Eşki, köklü bir çözüme odaklanılması gerektiğini vurguladı. Eşki, bu çarkı bozmanın tek yolunun, ilk seçimlerde bu sistemi hep birlikte kökten değiştirmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA
Yerel YönetimÖmer EşkiPolitikaCinayetGüncelAliağaİzmirYerelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İstinaf affetmedi Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
15:03
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:30:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi çalışanları HABAŞ patlamasına 'cinayet' diyerek yargılama istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android