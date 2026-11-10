Bornova Belediyesi çalışanları HABAŞ patlamasına \'cinayet\' diyerek yargılama istedi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi çalışanları, Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın "kaza değil, cinayet" olduğunu belirterek, sorumluluğu bulunanların etkili bir hukuki süreçte yargılanması istendi. Açıklamaya destek veren Belediye Başkanı Ömer Eşki de facianın münferit bir kaza ya da bir kişinin ihmalinden ibaret olmadığını, tamamen sistemsel bir zihniyet sorunu olduğunu dile getirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin Bornova Belediyesi çalışanları basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel-İş 7 No'lu Şubesi öncülüğünde toplanan belediye çalışanlarına Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, Bornova Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş ve YENİ Parti Bornova İlçe Başkanı Mübeccel Timaç da destek verdi.

DİSK Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu, burada yaptığı açıklamada, tüm emekçileri kapsayan geniş bir dayanışma ve ortak mücadele çağrısında bulundu. Metal fabrikasında çalışan işçiyle sokakları temizleyen, parklarda görev yapan veya kamu hizmeti üreten belediye emekçilerinin kaderinin aynı olduğunu belirten Nazlıoğlu, sağlıklı, güvenli koşullarda çalışmanın ve akşam eve sağ salim dönebilmenin ayrım gözetmeksizin her işçinin en temel hakkı olduğunu hatırlattı.

Sektör ya da sendika farkı olmaksızın tüm işçi sınıfının haklarına sahip çıkma sorumluluğu taşıdıklarını ifade eden Nazlıoğlu, HABAŞ'ta yaşamını yitiren işçilerin aileleriyle tam bir dayanışma içinde olacaklarını ve adli soruşturmanın sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.

Eylemde, daha fazla üretim, daha yüksek kar ve daha düşük maliyet anlayışının insan hayatının önüne konulmasına sert tepki gösterildi. İşçi yaşamının asla bir maliyet kalemi olarak görülemeyeceğini belirten sendika yönetimi, patlamanın tüm teknik ve idari nedenlerinin, periyodik bakım kayıtlarının ve geçmiş denetim raporlarının işçi temsilcileri ile bağımsız uzmanların katılımına açık, şeffaf bir şekilde araştırılmasını talep etti.

Sorumluluğu ve ihmali bulunan tüm işverenlerin, işletme yönetiminin ve denetim yükümlülüğü olan yetkililerin etkili bir hukuki süreçle yargılanması istenirken, can güvenliği tamamen sağlanana kadar fabrikadaki riskli faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiği belirtildi. Bu süreçte işçilerin ücretlerinin eksiksiz ödenmesi, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin maddi, hukuki ve sosyal tüm ihtiyaçlarının güvence altına alınması istendi.

"SÖMÜRÜ DÜZENİ DEĞİŞMEK ZORUNDA"

Belediye Başkanı Ömer Eşki ise yaşanan facianın münferit bir kazadan ya da bir kişinin ihmalinden ibaret olmadığını, tamamen sistemsel bir zihniyet sorunu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu yapının temel amacının emeği sömürmek ve sermayeyi korumak üzerine kurulduğunu söyleyen Eşki, bu düzende insan hayatının hiçe sayıldığını belirtti.

Tuzla'da, Aliağa'da yaşanan ölümlerin ve çocukların yollarda can vermesinin bu sömürü mekanizmasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ifade eden Başkan Eşki, köklü bir çözüme odaklanılması gerektiğini vurguladı. Eşki, bu çarkı bozmanın tek yolunun, ilk seçimlerde bu sistemi hep birlikte kökten değiştirmek olduğunu ifade etti.