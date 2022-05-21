Bornova'da Sosyal Demokratlar Yardımlaşma ve Danışma Derneği Açıldı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ ile birlikte Sosyal Demokratlar Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin açılışına katıldı. Dernek Başkanı Ramiz Acar ve yönetimi ile birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan İduğ, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, "Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm krizleri aşan sadece STK'lardır. Onlar ne kadar güçlü olursa yaşanılan krizlerde o kadar çabuk atlatılır" dedi.

Bornova Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerkeşkesi projesini anlatan Başkan Mustafa İduğ, "Ben 14 yıl STK'larda başkanlık yapan biriyim. Bu iş gönül ve zaman işi. Onların yaşadıkları zorlukları da yakından biliyorum. Biz STK Merkezi ile yaklaşık 320 federasyon ve derneğe ev sahipliği yapıyoruz. Onlara sağladığımız olanaklar sayesinde STK'ların kira, aidat, salon ve elektrik gibi sorunları düşünmeden asli işlerini yapmalarına olanak tanıyoruz" dedi.

"DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA"

Sosyal Demokratlar Yardımlaşma ve Danışma Derneği yönetimine aldıkları görevde başarılar da dileyen Başkan İduğ, "Sosyal demokrasi çok önemli bir kavram. Özellikle bu gün ekonominin geldiği şu noktada yardımlaşmak ve destek olmak çok önemli konular. Sizler çok değerli ve içi dolu bir çalışma başlattınız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

ACAR'DAN TEŞEKKÜR

Sosyal Demokratlar Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin özellikle gençlerin yaşamlarına katkı koymak için faaliyete geçtiğini belirten Dernek Başkanı Ramiz Acar ise "Okuyan, araştıran, sorgulayan, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak topluma katkı koyan kişiler yetişmesini istiyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda yapacağız. Bize bu konuda şimdiden destek olan başta Başkanımız Mustafa İduğ olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz" dedi.