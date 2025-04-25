BTÜ'lü akademisyenler Bursa'nın deprem risk haritasını çıkarıyor - Son Dakika
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BTÜ'lü akademisyenler Bursa'nın deprem risk haritasını çıkarıyor

BTÜ\'lü akademisyenler Bursa\'nın deprem risk haritasını çıkarıyor

Teknik Üniversite olmanın sorumluluğu ile hareket eden BTÜ, Bursa'da binaların ve yapıların depreme dirençli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

25.04.2025 09:43  Güncelleme: 09:45
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Teknik Üniversite olmanın sorumluluğu ile hareket eden BTÜ, Bursa'da binaların ve yapıların depreme dirençli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. BTÜ akademisyenleri, Yıldırım ve Gemlik ilçelerinden başlattıkları proje ile şehrin sıvılaşma alanlarını tespit ediyor. Ortaya çıkacak verilerin, bir yazılım aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılması da hedefleniyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde yer alan Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, "Depreme dirençli kentler" oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaraların sarılması, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve zemin ile yapı risk analizinin yapılması için pek çok proje üreten BTÜ'lü akademisyenler, Bursa'yı da depreme hazır hale getiriyor. Bu kapsamda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı ve ekibi detaylı zemin haritalarını çıkarıyor ve deprem risk analizlerini yapıyor. İki yıl önce Yıldırım ilçesinde başlanan detaylı zemin haritalama ve deprem risk analizleri, Gemlik ilçesi ile devam ediyor. İki ilçede de arazi ölçümleri ile gerekli analizlere başlayan ekip, alanlarda sıvılaşma olup olmadığını belirliyor. Sahadan toplanan veriler, proje çerçevesinde yazılım programlarına aktarılarak zemin ile üstyapı analizleri yapılıyor ve binaların depremde hasar görme durumları değerlendiriliyor. Yapılan çalışmaların kentsel dönüşüme ışık tutması hedefleniyor. Ayrıca BTÜ'lü akademisyenler, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin de depremselliğini ele alarak, üretim durmadan binaları ve zeminleri güçlendirerek yapıları depreme dirençli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik ve Yıldırım'ın zemini analiz ediliyor

Çoğu ilde detaylı zemin araştırmaları ve analizlerin yapılmadığını ifade eden Prof. Dr. Eyübhan Avcı, Bursa'da bu çalışmanın BTÜ öncülüğünde başladığını vurguladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Avcı, "Buradaki amacımız Bursa'nın detaylı zemin haritasını çıkarmak, muhtemel bir deprem durumunda nerelerin fazla hasar alacağını tespit etmek ve yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarının risk derecesinin yüksek olduğu alanlardan başlatmak. Yıldırım'da başlattığımız çalışmalara sıvılaşma riskinin ve depremde hasar görme riskinin yüksek olduğu Gemlik'i de ekledik" dedi.

Vatandaş parselinin riskini bir tıkla ölçebilecek

Bölgelerden numuneler topladıklarını anlatan Prof. Dr. Avcı, zemin sıvılaşma haritaları, yumuşak zemin özeliği gösteren alanların haritaları, heyelan riskine sahip alanların haritaları, deprem anında gelebilecek ivme değerleri, alanın yer altı suyu, zemin profili gibi detaylı verilerin bir yazılım ile belediyelerin kullanımına sunulacağını söyledi. Avcı, "Yetkililer bu sisteme koordinat bilgisi girdiğinde, o alanın bilgileri detaylı olarak önlerine çıkacak. Kentsel dönüşüm ve ruhsat aşamalarında belediyelere kolaylık sağlayacak. Vatandaşlar için oluşturacağımız yazılımda da vatandaş ada parselini girerek, bulunduğu alanın deprem risk derecesine ulaşabilecek, alanın sıvılaşma riskinin bulunup bulunmadığı veya yumuşak zemin özelliğine sahip olup olmadığını görebilecek. Ne kadarlık bir deprem ivmesi gelecek, faylar nereden geçiyor, ne yapması gerektiğiyle ilgili bazı bilgiler, bu yazılımda vatandaşın önüne düşecek" diye konuştu.

BTÜ icadı bor enjeksiyonu sıvılaşmanın önüne geçecek

Bursa'nın depremsellik açısından riskli bir şehir olduğunun altını çizen Avcı, özellikle Gemlik ilçesinin muhtemel bir depremde ciddi hasar alabileceğini vurguladı. Avcı, "Bursa'da; Gemlik, Mudanya gibi sahil bölgeleri ile Nilüfer, Yıldırım ovası gibi alanlar yüksek sıvılaşma potansiyeline sahip. O yüzden Bursa'nın ciddi bir depremde, hasar alma riski oldukça yüksek. Üniversitemizde geliştirdiğimiz bor enjeksiyonlu malzeme ile bu sıvılaşma riskinin de önüne geçebiliriz. Malzememizi, yeni yapılacak binaların zeminlerine uygulayabileceğimiz gibi, mevcut binalara da temellerden açacağımız küçük delikler vasıtasıyla kolaylıkla uygulayabiliriz. Zemin içindeki boşluklara yerleşen malzeme katılaşarak zemini katı bir forma (kaya özelliğine) getiriyor ve sıvılaşma olayını ortadan kaldırıyor. Çalışmamızın Gemlik Kurşunlu bölgesinde yapılan saha uygulamalarında oldukça başarılı sonuçlar elde edildi" şeklinde konuştu.

Rektör Naci Çağlar: "Deprem hasarlarını azaltmak için sahadayız"

BTÜ'nün deprem öncesi ve sonrası birçok proje ve çalışmaya imza attığını kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Şehrimizin sorunlarına kayıtsız kalmıyor, Bursa'mızı depremlere hazırlamak için pek çok çalışma sürdürüyoruz. Şehrin yapı stoğunun ve zeminin incelenmesi, sıvılaşmaya karşı bor katkılı enjeksiyon malzememizin uygulama aşamasına gelmesi, akademisyenlerimizin ilgili komisyonlarda yer alması, çalıştaylar gibi depreme hazırlık konusunda fark oluşturacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla şehrimiz için ülkemiz için ve depreme hazırlık için hep sahadayız" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Deprem, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTÜ'lü akademisyenler Bursa'nın deprem risk haritasını çıkarıyor - Son Dakika

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