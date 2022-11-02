Vatandaşlar piyasada kilosu 50 lira olan fındığı doğadan ücretsiz topluyor - Son Dakika
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Vatandaşlar piyasada kilosu 50 lira olan fındığı doğadan ücretsiz topluyor

02.11.2022 13:13

Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen yabani fındıkları toplayarak ihtiyacını karşılıyor. Bu fındığa Giresun'da ortalama 50 lira ile 60 lira arasında alıcı bulunuyor.

Zara ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Kayadibi köyünde doğada kendiliğinden yetişen yabani fındık ağaçları dikkat çekiyor. Daha çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişen fındığın İç Anadolu Bölgesi'ndeki bu köyde yetişmesi görenleri şaşırtıyor. Giresun'da ortalama 50 lira ile 60 lira arasında alıcı bulan fındık, Kayadibi köyünde ücretsiz doğadan toplanıyor.

"KENDİ İHTİYACIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Köy sakinlerinden Hasan Kaya, köylerinde fındık yetiştiğini söylediklerinde insanların şaşırdığını söyleyerek, "Fındıkların yüzde 80'ini köylüler olarak topluyoruz. Çevre köylerden de gelip toplayanlar oluyor. Böylelikle herkes kendi ihtiyacını karşılamış oluyor. Bu fındıklar köyümüzün arazisinde kendiliğinden yabani olarak yetişiyor. Sivas Kayadibi köyünde fındık yetişiyor dediğimiz zaman insanlar şaşırıyor. Biz köylülerimizle birlikte tek tek ellerimizle toplayarak kendi ihtiyacımızı çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇEVRE KÖYLERDEN GELİP TOPLUYORLAR"

Köy sakinlerinden Adil Soylu, fındıklardan çevre köylülerin de yararlandığını söyleyerek, "Bizim köyümüzün her tarafı fındıklıkla çevrili. Topladığımız fındıklar lezzet bakımından çok kaliteli. Biz şu anda ziyan olmasın diye yere dökülen fındıkları yaprakların altından ayıklayıp topluyoruz. Diğer köylerden 10 araba gelip bu fındıkları topluyorlar. Biz de evin ihtiyacına göre topluyoruz, böylelikle herkes faydalanıyor. Çevre köylerden fındık toplamak için gelenlere kimse bir şey demiyor" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaşlar piyasada kilosu 50 lira olan fındığı doğadan ücretsiz topluyor - Son Dakika

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