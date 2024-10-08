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Buca Onat Tüneli'nde kazıların yüzde 80'i tamamlandı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceleyerek kazı çalışması biten etaplarda kemer beton çalışmalarını başlattı. Dev projenin tünel kazılarının yüzde 80'i tamamlandı. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Başkan Tugay, "Her şey yolunda gidiyor. Planlandığı sürede tünelimizi hizmete açacağız. İzmir'in trafiği için alternatif bir geçiş yolu olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak Buca Onat Tüneli şantiyesini ziyaret etti. Başkan Dr. Cemil Tugay, tünel içinde ve dışında çalışmaları süren proje hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kahya ve Fen İşleri Dairesi yetkilerinden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tugay, Buca çıkışında kazısı tamamlanan tünellerde kemer beton çalışmalarını başlattı. Zorlu zeminde güvenlik önlemlerini artırarak kazı çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, 2 bin 543 metrelik sağ tüpün 2 bin 14 metresinde, 2 bin 508 metrelik sol tüpün ise bin 986 metresinde kazı ve tahkimat çalışmasını tamamladı.

"Her şey yolunda gidiyor"

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Tugay, "Buca Onat Tünelimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ufak tefek aksilikler yaşamış olsak da genel olarak planlandığı gibi ilerliyor. Biz göreve geldiğimizden beri tünel yapımının hızlanması, mümkün olduğunca en kısa sürede tamamlanması için arkadaşlarımızla büyük çaba gösteriyoruz. Herkes bu tüneli bitirmek için tüm gücüyle çalışıyor. Her şey yolunda gidiyor. Ufak tefek aksaklıklar her zaman olur. İnşallah planlandığı sürede tünelimizi hizmete açacağız. Açıldıktan sonra da İzmir'in trafiği için alternatif bir geçiş yolu olacak" diye konuştu.

"Birkaç sene içinde İzmir'in trafiği rahatlayacak"

Kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak yeni trafik düzenlemeleri ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Tugay, "İzmir'in trafik sorunu, bizim en öncelikli çalışma konularımızdan bir tanesi. Genel olarak altyapıyı, Körfez'i, ulaşımı ve kentsel dönüşümü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana çalışma konuları olarak belirledik. Bir taraftan Ulaşım Master Planı çalışması yapılırken diğer taraftan alternatif yol ve kavşaklarla ilgili pek çok çalışmayı planladık. Havaalanı için Gaziemir'den alternatif bir ekspres yol projemiz var. Karşıyaka'dan Bayraklı altından bir tünelle Altınyol'a alternatif bir yol projemiz var. Zafer Payzın, Mürselpaşa gibi kavşaklarda sıkışıklığı giderecek projelerimiz bulunuyor. Mürselpaşa alt geçidi gibi yakın zamanda ihalesine çıkacağımız bir projemiz, Yaşayanlar Kavşağı, Karşıyaka'da Kemal Baysak üst geçidi gibi yapacağımız çalışmalarımız var. Bunlar birkaç sene içinde tamamlandığı zaman İzmir'in trafiği epey rahatlayacak. Ulaşım Master Planı'nda ise 30-40 yıllık bir perspektifte çalışmalar yapacağız. Hem toplu ulaşımı hem de trafiği bu şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tünellerin 2026 yılında trafiğe açılması planlanıyor

Mevcut çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kahya ise "Buca Onat Tüneli'nin yaklaşık 80 metre altında bulunuyoruz. Çalışmalarımız tünel içerisinde hızla devam ediyor. Tünelimizde yaklaşık bin metrelik güzergahımız kaldı. 2025 yılının ortalarında tünelleri birbirine kavuşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle kazı imalatlarını tamamlamış olacağız. Tünelin Buca ve Bornova kısmında köprüler, alt geçitler, viyadükler ve toprakarme imalatlardan oluşan sanat yapılarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımızı 2026 yılının ortalarında bitirerek tünelimizi vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" diye konuştu.

Tünel kazısı yüzde 80 tamamlandı

Sercan Kahya, "Şu an halihazırda açılmış olan kısımda betonlama çalışmalarımızı başlattık. Başkanımızla birlikte Buca kısmında kemer betonumuzun ilk atımını gerçekleştirmiş olduk. Bornova Altındağ tarafındaki çalışmalarımızda da yaklaşık bir ay sonra kemer betonu imalatımıza başlayacağız. Asıl hedefimiz tünelin birbiriyle kavuşmasını sağlamak. Şu anda projenin toplam imalatının yüzde 55'ine, tünelin birbirine kavuşmasında ise yüzde 80 oranına ulaşmış durumdayız. Kalan yüzde 20'lik kısmı tamamlayarak 2025 yılının Haziran ayında tünellerimizi kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

İzmir trafiğine nefes aldıracak dev proje

Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak. Buca Onat Tüneli, Konak ve Bornova arasındaki ulaşım süresini kısaltacak. Konak Tüneli'nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan transit 8,3 kilometrelik yolun en önemli etaplarından 2,5 kilometrelik Buca Onat Tüneli sayesinde Buca-Bornova rotası başta olmak üzere Yeşildere Caddesi'ne alternatif oluşturularak bölgedeki trafik yoğunluğu azaltılacak. Yolcular, Konak Tüneli'nin ardından Homeros Bulvarı üzerinden tünellere girerek, otogar viyadükleriyle doğrudan çevreyoluna bağlanmış olacak. Böylelikle Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir'in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında tamamlanacak 2,5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyacak. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli bin 674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise bin 865 metre uzunluğunda.