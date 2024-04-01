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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu

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Resmi olmayan sonuçlara göre, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz oldu. Ercengiz, Türkiye ittifakını ve Burdur ittifakını kurduğunu belirterek, Türk bayrağıyla hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

01.04.2024 11:30  Güncelleme: 12:03
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Resmi olmayan sonuçlara göre, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz oldu. Ercengiz, "Biz Türkiye ittifakını kurduk, biz Burdur ittifakını kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi 2014'de yakamdan çıkarttım. O günden bugüne yakamda sadece Türk bayrağı oldu. Bir kez daha ve bir 5 yıl daha yakamda Türk bayrağıyla canımın, kanımın son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Burdur'un Belediye Başkanı CHP Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz oldu. Ercengiz, Burdur şehir merkezinde üst üste üç kez seçilen ilk belediye başkanı oldu. Ercengiz'in seçimi kazanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda zafer kutlaması yapıldı. Binlerce vatandaş meydanı doldururken daha sonra kentte araçlarla konvoy yaparak kutlama yaptı.

Ercengiz, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"2014'de bir yola çıktık. Henüz 41 yaşındaydım. Siz bana güvendiniz, siz bana inandınız yetki ve görev verdiniz. 5 yıl gece gündüz demeden çalıştık. 2019'da örgütüm bana yeniden görev verdi. Dediniz ki; 'Yaparsa bizim Ali yapar' dediniz. ve yola devam dediniz 2019'da yeniden başkan seçtiniz. Çalıştık çalıştık çalıştık... 2024 seçimleri için hazırlığa başladık. Dediler ki; 'Çok yıprandı, halkta karşılığı bitti, artık bu görevi yapamaz, aday gösterilse de seçilemez' dediler. Çıktık inandık örgütümüzle birlikte arkamıza da Burdur'un en güzel insanlarını, en gönüllü insanlarını aldık. Yola çıktık, başaracağız dedik. Arkamda dağ gibi bir milletvekili, arkamda dağ gibi bir kadın kolları, arkamda dağ gibi yiğit bir gençlik kolları olur da ben durur muyum? Bu örgütün başarılı bir il başkanı, sadece Burdur'u değil. Çavdır'ı da kazanmak için, Bucak'ı da kazanmak için, Yeşilova'yı da kazanmak için gece gündüz demeden çalıştık. Demiş ki; 'Üst üste başpehlivan olana altın kemerini verirler' demişler. İşte benim altın kemerim burada. Bana altın kemeri sizler verdiniz. Bu seçimi biz kazanmadık. Bütün Burdur kazandı. Burdur'da sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, AK Partililer de kazandı, İYİ Partililer de kazandı, Milliyetçi Hareket Partililer de kazandı, Saadet Partililer de kazandı. Kısaca ne kadar pusulada siyasi parti varsa ve ona gönül veren kim varsa hepimiz kazandık. Bu seçimin kaybedeni yok.

"BU ŞEHRE HİZMET ETMEYE SÖZ VERİYORUM"

3 ay boyunca seçim atmosferinde centilmence yarışan, birbirimizi kırıp dökmeden, hakaret etmeden, acıtmadan, incitmeden yarışan tüm aday arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İyi ki onlar demokrasiye katkı verdiler, iyi ki hep birlikte yarıştık. Biz Türkiye ittifakını kurduk, biz Burdur ittifakını kurduk. Bir söz vermiştim; 'Ben herkesin başkanı olacağım' demiştim. O çok sevdiğim Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi 2014'de yakamdan çıkarttım, o dönemin il başkanı Süleyman Erman'a teslim etmiştim. O günden bugüne yakamda sadece Türk bayrağı oldu. Bir kez daha ve bir 5 yıl daha yakamda Türk bayrağıyla canımın, kanımın son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Kaybedenimiz yok. Belki bugün seçimi kazanmak için yola çıkmış ama kaybettiği için üzgün olan arkadaşlarımız olabilir onları da bağrıma basıyorum. Lütfen gücenmesinler onlar da benim hemşerim, arkadaşım. Çok yorulduk ama yorulmak için yola çıkmadık. Bugün biraz dinlenelim yarın sabahtan itibaren mesaimize devam edelim."

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu - Son Dakika

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