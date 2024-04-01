Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu

MUHAMMET FATİH BAŞCI
Resmi olmayan sonuçlara göre, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz oldu. Ercengiz, "Biz Türkiye ittifakını kurduk, biz Burdur ittifakını kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi 2014'de yakamdan çıkarttım. O günden bugüne yakamda sadece Türk bayrağı oldu. Bir kez daha ve bir 5 yıl daha yakamda Türk bayrağıyla canımın, kanımın son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Burdur'un Belediye Başkanı CHP Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz oldu. Ercengiz, Burdur şehir merkezinde üst üste üç kez seçilen ilk belediye başkanı oldu. Ercengiz'in seçimi kazanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda zafer kutlaması yapıldı. Binlerce vatandaş meydanı doldururken daha sonra kentte araçlarla konvoy yaparak kutlama yaptı.
Ercengiz, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"2014'de bir yola çıktık. Henüz 41 yaşındaydım. Siz bana güvendiniz, siz bana inandınız yetki ve görev verdiniz. 5 yıl gece gündüz demeden çalıştık. 2019'da örgütüm bana yeniden görev verdi. Dediniz ki; 'Yaparsa bizim Ali yapar' dediniz. ve yola devam dediniz 2019'da yeniden başkan seçtiniz. Çalıştık çalıştık çalıştık... 2024 seçimleri için hazırlığa başladık. Dediler ki; 'Çok yıprandı, halkta karşılığı bitti, artık bu görevi yapamaz, aday gösterilse de seçilemez' dediler. Çıktık inandık örgütümüzle birlikte arkamıza da Burdur'un en güzel insanlarını, en gönüllü insanlarını aldık. Yola çıktık, başaracağız dedik. Arkamda dağ gibi bir milletvekili, arkamda dağ gibi bir kadın kolları, arkamda dağ gibi yiğit bir gençlik kolları olur da ben durur muyum? Bu örgütün başarılı bir il başkanı, sadece Burdur'u değil. Çavdır'ı da kazanmak için, Bucak'ı da kazanmak için, Yeşilova'yı da kazanmak için gece gündüz demeden çalıştık. Demiş ki; 'Üst üste başpehlivan olana altın kemerini verirler' demişler. İşte benim altın kemerim burada. Bana altın kemeri sizler verdiniz. Bu seçimi biz kazanmadık. Bütün Burdur kazandı. Burdur'da sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, AK Partililer de kazandı, İYİ Partililer de kazandı, Milliyetçi Hareket Partililer de kazandı, Saadet Partililer de kazandı. Kısaca ne kadar pusulada siyasi parti varsa ve ona gönül veren kim varsa hepimiz kazandık. Bu seçimin kaybedeni yok.
"BU ŞEHRE HİZMET ETMEYE SÖZ VERİYORUM"
3 ay boyunca seçim atmosferinde centilmence yarışan, birbirimizi kırıp dökmeden, hakaret etmeden, acıtmadan, incitmeden yarışan tüm aday arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İyi ki onlar demokrasiye katkı verdiler, iyi ki hep birlikte yarıştık. Biz Türkiye ittifakını kurduk, biz Burdur ittifakını kurduk. Bir söz vermiştim; 'Ben herkesin başkanı olacağım' demiştim. O çok sevdiğim Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi 2014'de yakamdan çıkarttım, o dönemin il başkanı Süleyman Erman'a teslim etmiştim. O günden bugüne yakamda sadece Türk bayrağı oldu. Bir kez daha ve bir 5 yıl daha yakamda Türk bayrağıyla canımın, kanımın son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Kaybedenimiz yok. Belki bugün seçimi kazanmak için yola çıkmış ama kaybettiği için üzgün olan arkadaşlarımız olabilir onları da bağrıma basıyorum. Lütfen gücenmesinler onlar da benim hemşerim, arkadaşım. Çok yorulduk ama yorulmak için yola çıkmadık. Bugün biraz dinlenelim yarın sabahtan itibaren mesaimize devam edelim."
Son Dakika › Yerel › Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu - Son Dakika
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Gazze'de artık çocukların ve insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Ek tedarik ve işleyen bir altyapının olmaması nedeniyle, kelimenin tam anlamıyla insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki mitingine katılan emekliler, yüksek hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi. Emekliler, daha iyi bir geçim ve maaş artışı taleplerini dile getirdi.
Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.
Denizli'nin Çal ilçesinde 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Çal Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Öztürk, sosyal medyada kendisini etiketleyen CHP'lilere tepki gösterdi.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri gibi birçok destek yer alıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Tarsus Oto Galericiler Sitesi ile Tarsus Tırcılar ve Kamyoncular Kooperatifi’ni ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan 'İstanbul'un Sesleri-İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Müzik Tarihi' kitabı, İstanbul'un müzikal tarihini ele alıyor. Kitap, İstanbul'un müzik kültürüne belediyenin katkılarını Şehremaneti döneminden başlayarak anlatıyor. İBB Kültür Sanat Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, kitabın İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatacağını belirtti. Kitap, İBB kütüphanelerinde ve E-kitap olarak ücretsiz olarak erişilebilir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt, AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un seçime yönelik vadettiği 650 bin sosyal konut projesini eleştirdi. Kurt, TOKİ'nin teslim ettiği konut sayısının KİPTAŞ'ın teslim ettiği konut sayısından daha az olduğunu belirtti ve Kurum'un bu projeyi gerçekleştiremeyeceğini söyledi.
AK Parti ve CHP adayları Bandırmasporlu taraftarlarla bir araya gelerek stadyum sözü aldı. AK Parti adayı Cemal Öztaylan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Bandırma'ya stadyum yapılacağı sözünü aldı. CHP adayı Dursun Mirza ise konunun takipçisi olacağını belirtti.
Ankara'da yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölümünden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Ankara'da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölmeden yarım saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış" "CHP'li yönetimi en iyi bilen, eziyetler çeken Yeniden Refah Partisi seçmenimizdir" "İhtiyaç sahibi tüm emeklilere her ay 2 bin 500 TL" "İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız ve...
Sizin düşünceleriniz neler ?