Burdur'da 'Çalışabilir' Raporu Verilen Zihinsel Engelli Çocuğun Yetim Maaşı Kesildi - Son Dakika
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Burdur'da 'Çalışabilir' Raporu Verilen Zihinsel Engelli Çocuğun Yetim Maaşı Kesildi

08.05.2022 12:45

Burdur’da, zihinsel engelli iki çocuk annesi Hülya Korkmaz (45), 18 yaşına giren oğlunun babasından kalan yetim maaşının, ‘çalışabilir’ raporu verilmesi nedeniyle kesildiğini söyledi. Korkmaz, “Bize engel çıkartmasınlar. Bizim hayatımız zaten çok zor. Bir de böyle engel çıkartıldığı zaman daha çok yoruluyoruz” dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da, zihinsel engelli iki çocuk annesi Hülya Korkmaz (45), 18 yaşına giren oğlunun babasından kalan yetim maaşının, 'çalışabilir' raporu verilmesi nedeniyle kesildiğini söyledi. Korkmaz, "Bize engel çıkartmasınlar. Bizim hayatımız zaten çok zor. Bir de böyle engel çıkartıldığı zaman daha çok yoruluyoruz" dedi.

Burdur'da yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli iki çocuk annesi olan Hülya Korkmaz, 17 yıl önce eşini akciğer kanserinden kaybetti. İki çocuğuna 17 yıldır tek başına bakan Hülya Korkmaz, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"YETİM MAAŞINI DURDURDULAR"

"İki tane engelli oğlum var. Çok zor bir hayatımız var ama Rabbim o kadar sabır veriyor ki ben onlarla mutluyum. Ama bize bazı engeller çıkartılıyor. Engelliye bir engel daha. Küçük oğlum için 'kendi hayatını kazanabilir' raporu geldi ama kendi hayatını kazanabilecek durumda değil. Babamızdan aldığımız yetim maaşını durdurdular. Bununla birlikte 'kendi hayatını kazanabilir' diye bize rapor verdiler. Bize engel çıkartmasınlar. Bizim hayatımız zaten çok zor. Bir de böyle engel çıkartıldığı zaman daha çok yoruluyoruz. Benim gibi belki birçok aile ve anne var. Ben, kendim yalnızım, 17 yıldır da iki oğlumla beraber yalnız yaşıyorum. Bize engel çıkartmayın.

"SESİMİ DUYMALARINI İSTİYORUM"

Ben, eşimi akciğer kanserinden kaybettim. Zor bir süreçti. Onun ömrü o kadarmış. Geride kalan da böyle olunca gerçekten çok zor. Rabbim benim gibi olan insanlara sabır versin. Eşimi kaybettikten sonra iki oğlumla beraber yalnız kaldık. Her şeyde yalnızım ben. Tek başıma iki çocuğumla beraber hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Onlar benden ayrılmazlar, onlara da zaten kimse bakamaz. Çalışma imkanım zaten yok. Yetim maaşımız, sağlık güvencesi olarak elimizden alınınca bizim ilaç kullanmamız, her şeyimiz zorlaşıyor. Yetkililerden sesimi duymalarını istiyorum."

"ENGELLİLERE ENGEL OLMAMALARINI İSTİYORUZ"

Burdur Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Eylem Selcan Tuncel ise şunları söyledi:

"İki çocuğu da engelli olan Hülya Abla'nın birçok yerde engele takılı olduğunu görüyoruz. İki çocuğunun da çalışma durumu olmadığı halde 'çalışabilir' raporunun çıkması çok üzücü. Yetkililerin bize kulak vermesini ve artık engellilere engel olmamalarını istiyoruz. Hülya Abla'mızın durumu bizi de çok üzüyor. Burdur Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak, hep engelli annelerin ve ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Hülya Abla'nın da yanındayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anne Hülya Korkmaz röp.

-Anne ve çocukları detay

-Burdur Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Eylem Selcan Tuncel röp.

Burdur'da 'Çalışabilir' Raporu Verilen Zihinsel Engelli Çocuğun Yetim Maaşı Kesildi
Burdur'da 'Çalışabilir' Raporu Verilen Zihinsel Engelli Çocuğun Yetim Maaşı Kesildi
Burdur'da 'Çalışabilir' Raporu Verilen Zihinsel Engelli Çocuğun Yetim Maaşı Kesildi
Burdur'da 'Çalışabilir' Raporu Verilen Zihinsel Engelli Çocuğun Yetim Maaşı Kesildi

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Burdur'da 'Çalışabilir' Raporu Verilen Zihinsel Engelli Çocuğun Yetim Maaşı Kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da 'Çalışabilir' Raporu Verilen Zihinsel Engelli Çocuğun Yetim Maaşı Kesildi - Son Dakika
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