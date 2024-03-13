Bucak\'ta polislerin ölüme neden olduğu davada karar açıklandı

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltına alındığı sırada kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla iki polisin, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran"a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. ise beraat etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla biri tutuklu iki polisin "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran, tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. ile ölen Ali Kurama'nın ailesi, sanıkların ailesi ve taraf avukatları katıldı. Adliye dışında emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ali Kurama'nın ailesinin avukatı Yunus Topuz, "Sanık Cafer Duran'ın eylemine diğer sanıklarda iştirak etmişlerdir, tüm sanıkların iştirak halinde üzerilerine atılı eylemden dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanıkların üzerlerine atılı eylemin de neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış yaralama olduğunu kabul etmiyoruz. Kasten öldürme suçundan, bu kabul edilmezse olası kast ile öldürme suçundan sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Polis memuru Cafer Duran'ın avukatı Tahsin Aydın ise, "İddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz. Müvekkilim maktule yönelik öldürme ve yaralama kastı ile hareket etmemiştir, görevini yaparken görevinin gereklerini yerine getirmiştir. Silah kullanma yetkisi olduğu halde silah kullanmamıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanıklar Cafer Duran ve R.Ç.'nin avukatları Halil İbrahim Gökler, "Müvekkillerimiz gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişlerdir. Maktul bıçak ile müvekkilimiz Cafer Duran'a saldırmıştır. Müvekkilimizde bu saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vermiştir. Müvekkilimizin üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiği kabul edilse bile meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğinin mahkemece kabul edilmesini talep ederiz, mahkeme bu konuda aksi kanaatte ise meşru müdafaada sınırın heyecan, korku ve panik sebebi ile aşılması sebebi ile müvekkilimiz hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Son sözü sorulan tutuklu sanık Cafer Duran, "Kesinlikle böyle bir olay yaşanmasını istemezdim. Maktulün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maktul olay yerinde iken iki kez yüz üstü, bir kez de sırt üstü kafasının üstüne düştü. Sağlık görevlileri geldiğinde maktulün bilinci yerindeydi. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi. Tutuksuz sanık Polis memuru R.Ç., beraatini talep etti.

Kısa bir ara veren Mahkeme heyeti, tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran'ı "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan önce 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. "Haksız tahrik" indirimi uygulayan mahkeme heyeti,cezayı önce 11 yıl 3 aya daha sonra 9 yıl 4 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme heyeti R.Ç.'nin ise beraatine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından tutuklu polis memuru Cafer Duran'ın babası G.D. adliye koridorunda fenalaştı. G.D. adliyeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

"ADALET YERİNİ BULMADI"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ali Kurama'nın kardeşi Onur Kurama, "9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Biz bunu az buluyoruz, bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz ama yine de savcı ve hakimlere teşekkür ederiz. Bir üst mahkemeye intikal ettireceğiz. Devlet büyüklerimizden yardımlarını bekliyorum. Bu ceza azdır. Adalet yerini bulmadı ama yine de adalete güveniyoruz, sonuna kadar bu işi sürdüreceğiz" dedi.

Kurama ailesinin avukatı Yunus Topuz ise şunları söyledi:

"Biz olası kasttan cezalandırılmasını talep ediyorduk ama mahkeme netice sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan verdi. Bu noktada karara itiraz edeceğiz ancak indirim noktasında ve temel cezanın belirlenmesi noktasında hakim takdir hakkını üst sınırdan kullandı. Bu noktada cezayı, kararı iyi buluyoruz ama olayın suç vasfı netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama değil olası kastla adam öldürme olması gerekiyordu. Biz bu kanaatteyiz. İstinaf ve temyiz yollarını kullanacağız."

Ali Kurama, 2 Mart 2023 tarihinde gözaltına alındığı sırada yaşanan arbede sırasında başına aldığı darbeler sonucunda yoğun bakıma kaldırılmış, 2 ay sonra da hayatını kaybetmişti.