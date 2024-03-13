Bucak'ta polislerin ölüme neden olduğu davada karar açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bucak'ta polislerin ölüme neden olduğu davada karar açıklandı

Geniş Video İzle

Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltına alındığı sırada kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan polis memuru Cafer Duran'a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan diğer polis memuru ise beraat etti. Kararın ardından Kurama ailesi ve avukatları, cezanın az olduğunu belirterek üst mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

13.03.2024 17:32  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltına alındığı sırada kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla iki polisin, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran"a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. ise beraat etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla biri tutuklu iki polisin "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran, tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. ile ölen Ali Kurama'nın ailesi, sanıkların ailesi ve taraf avukatları katıldı. Adliye dışında emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ali Kurama'nın ailesinin avukatı Yunus Topuz, "Sanık Cafer Duran'ın eylemine diğer sanıklarda iştirak etmişlerdir, tüm sanıkların iştirak halinde üzerilerine atılı eylemden dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanıkların üzerlerine atılı eylemin de neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış yaralama olduğunu kabul etmiyoruz. Kasten öldürme suçundan, bu kabul edilmezse olası kast ile öldürme suçundan sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Polis memuru Cafer Duran'ın avukatı Tahsin Aydın ise, "İddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz. Müvekkilim maktule yönelik öldürme ve yaralama kastı ile hareket etmemiştir, görevini yaparken görevinin gereklerini yerine getirmiştir. Silah kullanma yetkisi olduğu halde silah kullanmamıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanıklar Cafer Duran ve R.Ç.'nin avukatları Halil İbrahim Gökler, "Müvekkillerimiz gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişlerdir. Maktul bıçak ile müvekkilimiz Cafer Duran'a saldırmıştır. Müvekkilimizde bu saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vermiştir. Müvekkilimizin üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiği kabul edilse bile meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğinin mahkemece kabul edilmesini talep ederiz, mahkeme bu konuda aksi kanaatte ise meşru müdafaada sınırın heyecan, korku ve panik sebebi ile aşılması sebebi ile müvekkilimiz hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Son sözü sorulan tutuklu sanık Cafer Duran, "Kesinlikle böyle bir olay yaşanmasını istemezdim. Maktulün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maktul olay yerinde iken iki kez yüz üstü, bir kez de sırt üstü kafasının üstüne düştü. Sağlık görevlileri geldiğinde maktulün bilinci yerindeydi. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi. Tutuksuz sanık Polis memuru R.Ç., beraatini talep etti.

Kısa bir ara veren Mahkeme heyeti, tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran'ı "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan önce 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. "Haksız tahrik" indirimi uygulayan mahkeme heyeti,cezayı önce 11 yıl 3 aya daha sonra 9 yıl 4 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme heyeti R.Ç.'nin ise beraatine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından tutuklu polis memuru Cafer Duran'ın babası G.D. adliye koridorunda fenalaştı. G.D. adliyeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

"ADALET YERİNİ BULMADI"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ali Kurama'nın kardeşi Onur Kurama, "9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Biz bunu az buluyoruz, bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz ama yine de savcı ve hakimlere teşekkür ederiz. Bir üst mahkemeye intikal ettireceğiz. Devlet büyüklerimizden yardımlarını bekliyorum. Bu ceza azdır. Adalet yerini bulmadı ama yine de adalete güveniyoruz, sonuna kadar bu işi sürdüreceğiz" dedi.

Kurama ailesinin avukatı Yunus Topuz ise şunları söyledi:

"Biz olası kasttan cezalandırılmasını talep ediyorduk ama mahkeme netice sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan verdi. Bu noktada karara itiraz edeceğiz ancak indirim noktasında ve temel cezanın belirlenmesi noktasında hakim takdir hakkını üst sınırdan kullandı. Bu noktada cezayı, kararı iyi buluyoruz ama olayın suç vasfı netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama değil olası kastla adam öldürme olması gerekiyordu. Biz bu kanaatteyiz. İstinaf ve temyiz yollarını kullanacağız."

Ali Kurama, 2 Mart 2023 tarihinde gözaltına alındığı sırada yaşanan arbede sırasında başına aldığı darbeler sonucunda yoğun bakıma kaldırılmış, 2 ay sonra da hayatını kaybetmişti.

Bucak\'ta polislerin ölüme neden olduğu davada karar açıklandı
Kaynak: ANKA

Burdur, Güvenlik, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bucak'ta polislerin ölüme neden olduğu davada karar açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır’ı transfer etti Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 18:08:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bucak'ta polislerin ölüme neden olduğu davada karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement