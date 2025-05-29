Burdur'da Tasarlayarak Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
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Burdur'da Tasarlayarak Cinayet Davası Başladı

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29.05.2025 12:08
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Burdur\'da Tasarlayarak Cinayet Davası Başladı
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Alkollü mekanda yaşanan silahlı saldırıda Hüseyin Mete'nin öldürülmesiyle ilgili dava başladı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da, alkollü bir mekanda karşılaştığı Hüseyin Mete'yi (42) 31 Ekim 2024'te tabancayla öldüren Ramazan Uçar'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Uçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, sanık avukatı ile Hüseyin Mete'nin ailesi de hazır bulundu.

Sanık Uçar, savunmasında mahkeme huzurunda bulunduğu için çok üzgün ve pişman olduğunu bildirdi.

Olaydan bir hafta önce arkadaşı Ömür Y. ile gittikleri eğlence mekanında Hüseyin Mete'nin de bulunduğunu anlatan Uçar, savunmasında şunları kaydetti:

"Hüseyin ile aramızda samimiyet yoktu, husumet de yoktu. Mekanda birlikte alkol aldık, sohbet ettik. Sonrasında Hüseyin ve Ömür kayboldu. Ben de eve dönmek için mekandan ayrıldım. O sırada silahımı arabada bırakmıştım. Gece geç saat olduğu için silahı almadan eve gittim. Ertesi sabah Ömür beni aradı ama açmadım. Daha sonra kapıma geldi. Mehmet Ş. isimli bir kişiyle birlikteydi. Ömür bana silahın arabada olmadığını, Hüseyin Mete'nin çaldığını söyledi. Hüseyin'in silahı geri vermek için önce 15 bin lira, sonra 50 bin lira para istediğini iletti."

Telefon açtığı Hüseyin Mete'nin kendisine hakaret ettiğini ve silahı vermek için 50 bin lira istediğini söyleyen Uçar, savunmasına şöyle devam etti:

"Hatta 'Silahının mermisini yersin, eşinin çalıştığı yeri biliyorum, benim kaybedecek bir şeyim yok' diye tehdit etti. Gece gündüz sürekli arayıp taciz etti. Ben de bunaldım, savcılığa şikayet etmeyi düşündüm. Ancak Ömür devlet memuru olduğu için bu işe karışmak istemediğini söyledi. Hüseyin'e parayı vereceğimizin sözünü verdik. Sonra bankadan para çekip Hüseyin'e gittik. Ömür parayı Hüseyin'e teslim etti. Hüseyin de 'Ömür'ün cezasını kestim, şimdi sıra sende' dedi. Benden de her hafta 2 bin lira vereceğime dair söz almaya çalıştı.

Olay günü yine mekanda karşılaştık. Hüseyin üzerime geldi, beni tehdit etti. Psikolojim tamamen bozuldu. Kendimi ve ailemi korumak için silahı çıkardım ve ateş ettim. Çok üzgünüm, keşke böyle olmasaydı."

Müşteki beyanları

Sanık Uçar'ın ardından maktül Hüseyin Mete'nin babası Nihat Mete söz aldı. Oğlunun planlanarak öldürüldüğünü savunan Nihat Mete, "Sanık olaydan önce çevresine 'Hüseyin'i öldüreceğim' demiş. Bu olayı tasarlayarak gerçekleştirmiştir. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Anne Sevilay Mete ise, "Silah meselesini oğlumdan duydum. Oğlum bana, 'Bana yanlış yaptılar' dedi. Olayda para istememiş, Ramazan'ın silahını alıp bir köşeye koymuş. Ramazan'ın mekan sahibini vurmak istediğini de bana söyledi. Sanığın en yüksek cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kız kardeş Nilgün Mumcu ise, "Abim bana yaşadıklarını anlatmıştı. Ramazan mekanlarda abimin adını kullanarak hesap ödetmiş, borç yapmış. Bu yüzden aralarında gerginlik çıkmış. Ramazan, abimin kendisini aradığını öğrenince silahını almak için para teklif etmiş. Abim bunu kabul etmemiş. Sanık bu olayı planlayarak gerçekleştirmiştir. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uçar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Burdur, Yerel, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Tasarlayarak Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

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