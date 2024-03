Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Programlarını Açıkladı

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazanın coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkarılacağı bu ramazanda, her yaş gurubuna hitap eden konser, tiyatro, sinema ve orta oyunu gibi programlarla ramazan ayı dolu dolu geçirilecek.

Ramazan iklimi Bursa'yı saracak

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı ramazan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla Bursa'da bu sene de manevi bir iklimde yaşanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ramazan ayı programları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programla açıklandı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve il yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda 'Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan' diyerek konuşmasına başlayan Başkan Alinur Aktaş, birçok güzellikleri içerisinde barındıran Bursa'nın ramazan ayının da doya doya yaşandığı bir şehir olduğunu söyledi. Sahurlarıyla, iftarlarıyla, teravihleriyle, mukabeleleriyle, manileriyle, Karagöz ve Hacivat'ıyla huzur dolu bir ay olmasını temenni eden Başkan Aktaş, "2020 ve 2021 yıllarını hatırladığımda teravihlere gidemediğimiz, iftar sofralarında buluşamadığımız, bayram namazlarına bile gidemediğimiz bir ramazan geçirmiştik. Allah bizi bu tip felaketlerden muhafaza etsin. Ramazan, şefkat ve merhamet kavramlarının öne çıktığı bir zaman dilimidir. Bir dilim ekmeğimizi, bir tas çorbamızı paylaşır ve en önemlisi de bu mübarek ayda gönlümüzü açarız. Aile bağlarımızı, komşuluk ilişkilerimizi, dostluk ve arkadaşlıklarımızı daha da güçlendirdiğimiz, yardımlaşma ve toplumsal huzuru çoğaltmada daha hassas olduğumuz bir aydır. İslam Dünyası'nın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de bu kutlu aya has bir gelenek ve kültür ortamı oluşur. Bu mübarek ayı farklı bir iklimde idrak ederiz. Bu özel ay, her şehrimizde, her ilçemizde coşkuyla ve heyecanla yaşanır. Maneviyatlı şehir olarak bilinen Bursa'mız da ramazan ayının farklı duygularla yaşandığı bir şehirdir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hem soframızı paylaşma hem de ramazan adetlerimizi yaşatma konusunda ramazan boyunca birçok program düzenleyeceğiz" dedi.

Ramazan bereketi paylaşılacak

Ramazan ayı boyunca Çağrı Düğün Salonu ve Emir Sultan Meydan'ında vatandaşlara iftar menüsü verileceğini açıklayan Başkan Aktaş, "Ayrıca Emir Sultan Meydanı'nda kurulacak iftar çadırımızda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yani haftasonları sahur ikramımız da olacak. 30 gün boyunca da yoğunluğun en fazla olduğu Mimar Sinan, Emek, Acemler, Şehreküstü, üniversite metro istasyonu çıkışları ile Ulu Camii, Orhangazi Camii arası, Şehir Hastanesi acil, Çekirge SGK acil, Dörtçelik Çocuk Hastanesi acil ve Şevket Yılmaz Hastanesi acil önlerinde iftara yetişemeyen veya gidemeyen vatandaşlarımız için bardak çorba, hurma, su ve roll ekmek şeklinde hızlı iftariyelik hizmeti sunacağız. Ayrıca bütün ilçelerimizde birer gün olmak üzere ramazanın bereketini ve sevincini iftar programlarıyla paylaşacağız" diye konuştu.

Ramazan boyunca 277 program

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından da ramazan ayı boyunca çok sayıda kültür ve sanat programının planlandığını dile getiren Başkan Aktaş, "8 Mart-9 Nisan tarihleri arasında tiyatro, konser, söyleşi, gölge oyunu, tasavvuf programları, sahne gösterileri, sergi açılışları, atölye çalışmaları, çocuk programları, huzur sohbetleri gibi 277 programımız toplamda 441 seans olarak şehrimizin farklı noktalarında halkımızı bekliyor olacak. Ayrıca Mevlevihane'de gerçekleşecek ramazan Mukabelesi ve Enderun usulü teravih namazı da bu mübarek ayın manevi ikliminden nasiplenmemizi sağlayacak. 6 farklı sergi, Bursa Kent Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Muradiye El Yazmaları Müzesi ve Hünkar Köşkü Müzesi'nde pazartesi günleri hariç ziyaretçilere açık olacak. Zeki Müren sergisi de ramazan boyunca da gezebilir. Ramazana özel 4 yeni sergimiz de bir ay boyunca Tayyare Kültür Merkezi, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi, Muradiye El Yazmaları Müzesi ve Ressam Şefik Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açık olacak. Gemlik, Gürsu, İznik, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Yenişehir ve Nilüfer olmak üzere 9 farklı ilçede salon ve okullarda konser, tiyatro, Karagöz-Hacivat ve illüzyon gösterileri gibi 28 farklı kültür ve sanat programı 42 seansta ilçelerimizdeki vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün programlarımızın ayrıntılarını sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden ilan ettik" dedi.

Emeklilere bayram desteği

Son başvuru tarihi 25 Şubat 2024 olan 'Ramazan Sosyal Destek Çeki' dağıtımlarının büyük kısmını bitirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, çeklerin herkese hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. 50 bin emekliye de her iki bayramda olmak üzere 1.500'er TL destek olacaklarını ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bunun için de başvurularımız 15 Mart'a kadar devam ediyor. bbbsosyalyardimlar.bursa.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapıldığını değerli emeklilerimize hatırlatmak istiyorum. Faruk Nafiz Çamlıbel'in dizelerinde dediği gibi 'Alnımız secdede bulsun bizi her lahza ezan, ve hazin ömrümüzün her günü olsun ramazan. Zikrimiz arşı geçip fecre kadar yükselsin, Maveralardan ümit ettiğimiz ses gelsin'. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA