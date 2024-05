Bursa\'da Bisiklet Sürücüleri İçin Sessiz Sürüş Gerçekleştirildi

Yerel

Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu, trafikte yaralanan ve hayatını kaybeden bisiklet sürücüleri için sessiz sürüş gerçekleştirdi. Dünya genelinde ve Türkiye'de 36 ilde sürücüler siyah giyinerek 20 kilometre hızın üstüne çıkmadı.

Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu bisiklet sürücüleri trafikte var olduklarını göstermek amacıyla dünya genelinde ve Türkiye'de 36 ilde aynı anda "Sessiz Sürüş" etkinliği düzenledi. Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayan tur, şehir içinde devam etti. Sürücüler sessiz sürüş esnasında dikkat çekmek amacıyla siyah giyinerek 20 kilometre hızın üstüne çıkmadı.

Trafikte yaralanan ve öldürülen bisiklet sürücülerini anmak için dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak sessiz sürdüklerini ifade eden Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu Başkanı İdris Yüce, "Sessiz Sürüş, halka açık yollarda bisiklet sürerken ölen bisikletçileri anmak ve yaralananlara destek olmak amacıyla her yıl yapılan uluslararası bir bisiklet turu. Bu sürüş bisikletlilerin yollarda, özellikle de trafikten kaynaklanan tehlikeler konusunda sürücülerin, halkın ve karar vericilerin farkındalığının artırılmasına yardımcı olmak amacıyla yapılıyor. İlk 'Sessiz Sürüş', 2003 yılında Dallas, Tekas'ta Chris Phelan tarafından düzenlendi. Birçok katılımcı bu deneyimi çok etkileyici buldu. Tek seferlik bir etkinlik olarak düşünülse de o günden bu yana her yıl tekrarlanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bisikletçiler bu harekete katıldı. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Antartika da dahil olmak üzere 7 kıtanın tamamında yaklaşık 400 noktada katılım sağlanarak her yıl büyüyor. 'Sessiz Sürüş' Mayıs ayının üçüncü çarşamba akşamı yapılıyor. Bu yıl da 15 Mayıs Çarşamba günü dünyanın birçok ülkesi ile eş zamanlı bir şekilde saat 19.00'da trafikte yaralanan ve öldürülen bisikletçi dostlarımızı anmak, haklarımız için farkındalık oluşturmak ve sürücülere yolu paylaşmaları gerektiğini anlatmak için toplandık" şeklinde konuştu. - BURSA