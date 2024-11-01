Bursa'da Eğitimciye Yaşam Boyu Eğitim Ödülü - Son Dakika
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Bursa'da Eğitimciye Yaşam Boyu Eğitim Ödülü

Bursa\'da Eğitimciye Yaşam Boyu Eğitim Ödülü

Gıyasettin Bingöl, Artı Eğitim Dergisi'nin ödülünde Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'ne layık görüldü.

01.11.2024 12:19
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Bursa'da ana okulundan üniversiteye kadar hayata geçirdiği eğitim kurumları ile fark oluşturan eğitimci Gıyasettin Bingöl, sektörün prestijli yayın organı Artı Eğitim Dergisi'nin düzenlediği Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nin 11.'sinde büyük ödül olan Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'ne layık görüldü.

Artı Eğitim Dergisi'nin düzenlediği Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nin 11.si İstanbul Sheraton Grand Ataşehir'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. MEB, sektör dernekleri, kurucular, yöneticiler, öğretmenler ve eğitim tedarikçilerinin katıldığı gecede 17 dalda kurum ve yöneticilere ödülleri takdim edildi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, TÖDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Kalko'nun açılış konuşmaları ile başlayan ödül törenine İstanbul Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, rektörler ve dekanlar katıldı.

Ödülünü Gazzeli Çocuklara İthaf Etti

Gecede, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'den alan Bingöl, ödülü Gazze'deki İsrail soykırımında yaşamını yitiren ve eğitim hakları elinden alınan çocuklara ithaf ederek başladığı konuşmasında, "Hayatını eğitime adamış biri olarak benim için çok anlamlı bir ödül. Biz, Bursa Sınav Kolejleri, Bursa Çocuk Üniversitesi, Kurs Merkezleri ve Mudanya Üniversitesi ile çok büyük bir aile ve iyi bir takımız. Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'nü almamda takımımızın her bireyinin katkısı var. Beni ödüle layık görenlere ve ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son nefesime kadar eğitime hizmet etmeye devam edeceğim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Eğitimciye Yaşam Boyu Eğitim Ödülü - Son Dakika

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