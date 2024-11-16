Bursa'da Güven Temalı İnsan Yönetimi Zirvesi - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Güven Temalı İnsan Yönetimi Zirvesi

Bursa\'da Güven Temalı İnsan Yönetimi Zirvesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, düzenlenen 19. İnsan Yönetimi Zirvesi'nde güven duygusunun önemini vurgulayarak, yerel yönetimlere güvenin artırılması gerektiğini söyledi. Toplumda güvenin tesis edilmesinin önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

16.11.2024 14:26  Güncelleme: 14:40
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PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi tarafından düzenlenen 19. İnsan Yönetimi Zirvesi'ne konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, insanların son yıllarda güven duygusunu birçok alanda kaybettiğini söyleyerek, "Temel hedefimiz, Bursa'da her bir bireyin mutlu, huzurlu, güven içerisinde yaşadığını hissetmesini sağlamaktır" dedi.

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi'nin 'Güven' temasıyla düzenlediği 19. İnsan Yönetimi Zirvesi, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Güney Marmara iş insanlarını buluşturmayı amaçlayan zirvenin ikinci gününde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey konuşmacı olarak katıldı. Oturum öncesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Ali Altunsoy ile birlikte stantları gezen Başkan Mustafa Bozbey, sponsor firmaların yetkilileriyle sohbet ederek bilgi aldı.

"Yerel yönetimlere güven duygusunu artırmalıyız"

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz'ın yaptığı 'Kent Güvenliği' başlıklı oturumda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yıllardır PERYÖN ile beraber çalıştıklarını, bilgi paylaşımı yaptıkları ve süreçleri birlikte yürüttüklerini söyledi. 19. İnsan Yönetimi Zirvesi için belirlenen 'güven' temasının önemine değinen Başkan Bozbey, insanların birbirlerine, kurumlara, yönetimlere, devletlere, çevreye ve adalete olan güven duygusunda düşüş olduğunu ifade etti. Anlamlı bir temayı tartışmaya açtığı için PERYÖN'e teşekkür eden Başkan Bozbey, "Güvenin olmadığı ortamlarda, kaosun oluştuğunu biliyoruz. Güven unsuru son derece önemlidir. Toplum, bir yöneticiye güven duyduğunda ona 'baba' rolü de verir. Çünkü baba, bir insanın sığındığı, herhangi bir zorlukta yanına gidip çözüm bulabileceğine inandığı bir kişidir. İnsanları ilgilendiren projelerde hızlı hareket de belediyelere olan güven unsurunu artırmaktadır. Kente sahip çıkma duygusunu artırmak için mutlaka yerel yönetimlere güven duygusunu artırmamız gerekiyor. Güveni verdiğinizde ve şeffaf olduğunuzda katılımcılığın da artığını görüyoruz" dedi.

"Artık kazanma zamanı"

Kurumlaşma, kamusal düzeni yapılandırma, adaletli olma ve hukuki düzene bağlı kalma, kaynakları adil paylaşma ve ekonomik istikrar, güvenliği tesis edilmiş çevre oluşturma, toplumsal yasalara ve normlara uyma gibi unsurların toplumdaki güvenin temel bileşenleri olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Yerel yönetimlere olan güvenin artmasıyla kenti daha sağlıklı yönetmek mümkün olur. Nilüfer Belediyesi'nde 20 sene sürdürdüğümüz uygulamayı, şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde aynı şekilde uyguluyoruz. Kentteki bir değişim havasının getirdiği sinerjinin önemli olduğunu hep beraber yaşayarak görüyoruz. Bunu Bursaspor'da, ilçelerde, halkımızda görüyoruz. Kimseyi ötekileştirmediğimiz sürece güveni kentin tümünde hissetmeye başlayacağız. Bunu sağlamak zorundayız. Çünkü güven ortamını yeterince aşağılara ittik. Artık kazanma zamanı" dedi.

"Hedefimiz, 'İyi ki Bursa'da yaşıyorum' düşüncesini oluşturmak"

Belediye içerisinde de çalışanların kendi aralarında ve üst yöneticilerle olan ilişkilerinde güven ortamının sağlanması gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, bunu da hızlıca sağlamaya başladıklarını ifade etti. Bursa'da farklı projeleri hayata geçirme hedefinde olduklarını belirten Başkan Bozbey, "Biz zaten altyapı ve fiziki çalışmalar yapmak zorundayız. Bunun yanında kültürle, sanatla, sporla, eğitimle yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı değişim süreçlerine dahil ediyoruz. Kentin anayasası olan 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarına katılımcı bir anlayışla başladık. Önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'nın çıtasını daha yukarılara çıkaracak bir anlayışla planlama sürecimiz var. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunu çok önemsiyoruz. Bu konudaki projelerle kentin güvenliğini artırmaya çalışıyoruz. Temel hedefimiz, Bursa'da her bir bireyin mutlu, huzurlu, güven içerisinde yaşadığını hissetmesini sağlamak, 'İyi ki Bursa'da yaşıyorum' düşüncesini oluşturmaktır" dedi.

Oturumun ardından PERYÖN Güney Marmara Şube Başkanı Neslihan Özer tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve moderatör Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz'a günün anısına plaket takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Güven Temalı İnsan Yönetimi Zirvesi - Son Dakika

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