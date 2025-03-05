Bursa\'da Kentsel Dönüşüm Kura Töreni Gerçekleşti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi'ne katılan hak sahipleri, kendi çektikleri kura ile yeni evlerini belirledi. Yüzlerin gülümsediği kura töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hak sahiplerinin yeni evlerinde sağlık ve huzurla oturmalarını diledi.

Yıldırım ilçesi Yiğitler-Esenevler-75. Yıl Mahallelerini kapsayan toplam 6,19 hektar alanı 'Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı' ilan eden Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan Caddesi'nin Ankara Yolu-Esenevler Kavşağı'na bağlantısı ile 2. Cadde'nin Selman Farisi Caddesi ile bağlantısını ve çevresini kapsayan bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Birinci Etap İkinci kısımda' hak sahiplerine verilen konutlar, noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.

"Hep beraber tedbirleri almak zorundayız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgede yapılan kentsel dönüşümlerin haricinde yeni kentsel dönüşümlerin de hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. Bursa'nın dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Bozbey, "60-70 yıllık binalar var. Yaptığımız değerlendirmelerde bu binaların birçoğunun 7 ve üzeri depremde büyük hasar göreceğini ya da yıkılacağını tespit ettik. Bu konuda hassasiyetimiz var. Deprem denince en çok İstanbul konuşuluyor ama en fazla etkilenecek olan Bursa'dır. 9 tane fay hattı bulunuyor. Kaçak inşaat yapanlar varsa lütfen uyaralım. Kimsenin kendisine mezar hazırlamasını istemiyoruz. Kimse, sevdiklerinin enkaz altında kalabileceği bir durumu oluşturmasın. Bursa'da deprem olma süreci git gide daralıyor. Şu anda olabilir, yarın da olabilir, 5 sene sonra da olabilir. Onun için hep beraber tedbirleri almak zorundayız" dedi.

"Güzellikleri hep beraber yaşayalım"

Aynı aksta kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlıca devam ettireceklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Bölge insanının dirençli yapılarda yaşamasını, çocukların da hak ettiği sosyal alanlarda büyümesini arzuluyoruz. Yeni evlerinizde sağlıkla ve huzurla oturmanızı diliyorum. Halkımızın önerileri bizim için son derece kıymetlidir. Hepimiz aynı gemideyiz. Güzellikleri hep beraber yaşayalım istiyoruz. Noter huzurunda yapılan kura çekilişinin hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - BURSA