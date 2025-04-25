Bursa Emek ve Endüstri Tarihi Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Bursa Emek ve Endüstri Tarihi Sempozyumu Başladı

Bursa Emek ve Endüstri Tarihi Sempozyumu Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarih Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Osmanlı'dan Günümüze Bursa Emek ve Endüstri Tarihi Sempozyumu'nda Başkan Mustafa Bozbey, kentin geçmişine sahip çıkmanın önemini vurguladı. Sempozyum, iki gün boyunca bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

25.04.2025 14:47  Güncelleme: 14:52
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarih Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Bursa Emek ve Endüstri Tarihi Sempozyumu'nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kentin her bir değerine sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduklarını hatırlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın Tarih Vakfı ve Bursa Kent Konseyi katkılarıyla düzenlediği 'Osmanlı'dan Günümüze Bursa Emek ve Endüstri Tarihi Sempozyumu', Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Paralel oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla iki gün sürecek sempozyumda, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından Osmanlı klasik döneminden günümüze uzanan geniş bir zaman aralığında Bursa'da emeğin ve endüstrinin tarihine ilişkin özgün çalışmalar anlatılacak. İki gün boyunca 6 oturumun ve 3 yuvarlak masa tartışmasının yapılacağı sempozyuma, Türkiye'den ve uluslararası araştırma kurumlarından birçok bilim insanı da katkı sağlıyor. Programın açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, Tarih Vakfı Genel Sekreteri ve Eş Başkanı Nurşen Gürboğa, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve yöneticileri ile tarih meraklıları katıldı.

Bursa'nın hem endüstriyel anlamda liderlik hem de sendikalaşma konusunda önemli gelişmelere ev sahipliği yaptığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarih boyunca birçok yeniliğin, farklılığın ve kritik süreçlerde kararların alındığı bir kent olduğunu ifade etti. Sempozyumdaki çıktıların son derece önemli olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Bursa'nın 8 bin 500 yıllık bir geçmişi var. Selçuklu dönemine ait izler de var. Bu dönemlerin de zamanla emek ve endüstri incelenmesi gerekir. Bursa'nın her bir değerine sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Ancak bu sorumluluk duygusuyla hareket edilirse daha yaşanılabilir bir kent oluşturabiliriz. 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarında Bursa'nın geçmişinde var olan emek ve endüstri ilişkilerine de yer vermeliyiz. Ancak o zaman kentin geleceğine doğru bir şekilde yön verebiliriz. Sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tarih Vakfı Genel Sekreteri ve Eş Başkanı, aynı zamanda Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Nurşen Gürboğa, Bursa'nın emek ve endüstri alanında köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bursa'nın tarihi süreç içerisinde her zaman önemli bir kent olduğunu anlatan Gürboğa, iktisadi öneminin ise 14. yüzyıla kadar dayandırılabileceğini belirtti. Osmanlı'nın sanayileşme, kapitalistleşme ve emek süreçlerinin Bursa tarihinden izlenebileceğini anlatan Gürboğa, " Türkiye Cumhuriyeti'nin devletçilik modelini, 1960'lardaki ithal ikameci sermaye birikimini, 1980'ler sonrasındaki ihracata dayalı büyüme modelini, 2000'lerdeki küreselleşme ve taşeronlaşma gibi işçilik türlerini, güçlü sendikal mücadeleyi Bursa'nın özgün tarihinde izleyebiliyoruz. Bursa, ipek tarihiyle çok özdeşleşmiştir. İpeği izlediğimizde Bursa'nın tarihini de izleyebiliyoruz. Göçmen şehri olan Bursa bize çok şey anlatıyor. Sempozyum boyunca bu uzun ve köklü tarihin belirli kesitlerine bakacağız. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Bursa'nın emek ve endüstri tarihini kayıt altına almak amacıyla sempozyumu düzenlediklerini söyledi. Sempozyumun düzenlendiği eski Merinos Fabrikası'nın arşivini de Tarih Vakfı ile birlikte derleyip toparlayacaklarını açıklayan Özkılınç, "Merinos'un görsel ve yazılı tüm arşivini dijital hale getirerek araştırmacıların ve okurların hizmetine sunacağız. Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy da sempozyumda özellikle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar olan endüstrileşme ve emek bölümünün ele alınmasının önemli olduğunu anlatarak programa katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından Nurşen Gürboğa'ya ve konuşmacılara günün anısına hediye takdim edildi.

İbn Haldun Üniversitesi'den Suraiya Faroqhi'nin 'Erken modern dönemde (16.,17. ve 18. yüzyıllarda) Bursa'da tekstil sektöründe çalışanlar' konulu sunumunun ardından sempozyum, oturum bölümleriyle devam etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Emek ve Endüstri Tarihi Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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