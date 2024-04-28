Bursa Osmangazi Belediyesi'nde Sendikal Değişim - Son Dakika
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Yerel

Bursa Osmangazi Belediyesi'nde Sendikal Değişim

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Bursa Osmangazi Belediyesi'nde Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası yetkiyi aldı. Sendika, belediye çalışanlarının haklarını savunacak.

28.04.2024 18:04  Güncelleme: 18:12
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ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

(BURSA) - 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye geçen Bursa Osmangazi Belediyesi'nde, Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası salt çoğunluğu sağlayarak yetkiyi aldı. Belediye çalışanı memurların, birçok haktan mahrum kaldığını söyleyen Tüm Yerel Sen Bursa Şube Başkanı Fatih Eren, "Dini ve milli bayramlarda ikramiye önerisi sunacağız. Belediyenin sosyal hizmetlerinden indirim almalarını sağlayacağız" dedi.

Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Bursa Osmangazi Belediyesi'nde sendikal örgütlenmede de değişim yaşanıyor. Son olarak Osmangazi Belediyesi'nde, Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası salt çoğunluğu sağlayarak yetkiyi aldı.

Konuya dair ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Tüm Yerel Sen Bursa Şube Başkanı Fatih Eren şöyle konuştu:

"31 Mart seçimleri sonucunda bir değişim yaşandı. Bunun üzerinde yerelde tüm çalışanların üzerinden bir baskı kalkmış oldu. Bu süreçte sosyal ve demokratik sendikacılık aktif hale geldi. Bunun ilk kıvılcımını biz Osmangazi Belediyesi'nde yaktık. Osmangazi Belediyesi'nde arkadaşlar sendikamıza çok yüksek bir katılım sağladı ve Tüm Yerel Sen Bursa Şubesi'ni açtık. Osmangazi Belediyesi'nde memur arkadaşlarla ilk görüşmemizde çoğu haklardan mahrum olduklarını, belediyenin sosyal imkanlarından yararlanamadığını ve bizim çoğu büyükşehirde yaptığımız ikramiyelerden faydalanamama gibi sorunlarla karşılaştık. Biz bunun üzerine dini ve milli bayramlarda ikramiye önerisi sunacağız. Belediyenin sosyal hizmetlerinden indirim almalarını sağlayacağız. Memurlar bizim onlara sunduğumuz bu ikramiyeler karşısında çok sıcak karşılandık ve çok yüksek katılım oranı sağladık.

"BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DE YETKİYİ ALMAK İSTİYORUZ"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de çalışmalarımız devam ediyor. Şube yöneticisi arkadaşlarımız ve belediyedeki temsilcilerimizle birlikte güzel bir çalışma yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde de iyi bir sayıya ulaştık. En kısa zamanda diğer büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi burada da yetkiyi almak istiyoruz. Tüm Yerel Sen ailesi olarak bu zamana kadar yetki aldığımız tüm belediyelerde emekçi kardeşlerimizin hakları için sonuna kadar mücadele ettik ve bu mücadelemizi belirli kazanımlarla sonuçlandırdık. Bursa'daki emekçi kardeşlerimizi de bizim bu onurlu ve haklı bizlere destek olmalarını ve birlikte omuz omuza zafere yürümeye davet ediyorum."

Bursa Osmangazi Belediyesi\'nde Sendikal Değişim
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bursa Osmangazi Belediyesi'nde Sendikal Değişim - Son Dakika

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