Bursa Veteriner Hekimleri Odası: Umuyoruz Ki En Kısa Sürede Gerçek Suçluları Ortaya Çıkarıp Kamuoyu ile Paylaşırlar

Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA)- Bursa Veteriner Hekimleri Odası, Osmangazi Belediyesi'ne ait barınakta hayvan katliamı yapıldığına dair paylaşılan görüntülere dair açıklama yaptı. BVHO Başkanı Baysal, "Aramızda çok değerli bir protokol de yaptığımız Osmangazi Belediyesi'ne bir çağrımız var, sokak hayvanları konusundaki duyarlılıklarını biliyoruz, böyle bir konuyla gündeme gelmelerine üzgünüz, birçok görüntünün gerçeğe aykırı olduğunu görebiliyoruz ancak belediye de bunları ispatla yükümlüdür. Umuyoruz ki en kısa sürede gerçek suçluları ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaşırlar." dedi.

Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Yenikent Mahallesi'nde yer alan hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Cep telefonuyla kaydedildiği öne sürülen videolarda, bazı kedi ve köpeklerin uyutulduğu ve ardından poşetlere konularak Hamitler Mahallesi'ndeki şehir çöplüğüne taşındığı iddia edildi.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak hayvan hakları savunucularının tepkisini topladı. Görüntülerin ardından barınak önünde toplanan hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Osmangazi Belediyesi'nden söz konusu görüntülere dair yapılan yazılı açıklamada açıklamada, "Osmangazi Belediyesi olarak prosedürlere ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verilmiştir, adli süreç ise devam etmektedir. Görüntüleri kaydeden kişilerin ne amaçla bu eylemi gerçekleştirdikleri güvenlik kameralarımız aracılığıyla tespit edilmiş, bu görüntülerin hangi kişiler tarafından sosyal medya ve basın kuruluşlarıyla paylaşıldığı da adli makamlara iletilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin hangi yaptırımlarla karşılaşacaklarına yüce Türk adaleti karar verecektir." ifadeleri yer aldı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası da bugün BAOB Demokrasi Meydanı'ndan sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan BVHO Başkanı Melike Baysal şunları söyledi:

"Bugün burada bir süredir Osmangazi Belediyesi ile ilgili kamuoyunda tartışılan görüntüler üzerine ve bu görüntülerin özelinde mevcut süreçle ilgili Bursa Veteriner Hekimler Odası'nın görüşlerini sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. 7527 sayılı kanunla ilgili olarak, son bir yıldır her platformda dile getirdiğimiz uyarılarımızın gerçekleştiğini görmek, bunlara şahit olmaktan da büyük öfke duyduğumuzu ifade etmek isterim. 7527 sayılı kanun tartışılmaya başlandığı günden itibaren dedik ki; Türkiye'deki belediyelerin bakımevi sayıları bu kanunu karşılamak için yeterli değil. Mevcut bakımevleri 'geçici bakımevi' statüsünde olduğu için sayıca yetersiz olduğu gibi fiziki koşulları ve kapasiteleri de yetersiz. Nitekim 7527 sayılı kanunun genel gerekçesinde de bu haklılığımız belgelendi aslında, Türkiye'de sadece 105 bin kapasiteli 350 barınak olduğu kanunun genel gerekçesinde açıklandı. (İçişleri Bakanlığı verileri bugün Türkiye'de toplam 1402 belediye olduğunu gösteriyor.)

Birçok belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü yok, veteriner hekim ve yardımcı personel sayısı yetersiz. Geçici bakımevi kurmuş olan belediyelerde de personelin büyük çoğunluğu hayvan davranışı konusunda eğitimsiz, genelde sürgün olarak giden personel yani zaten mutsuz ve öfkeli insanlardan oluşuyor. Bu kanun çıktığı andan itibaren, belediyeler aldıkları köpekleri geri bırakamayacakları için kapasiteleri kısa sürede dolacak, bu nedenle kısırlaştırma için dahi köpek alamayacaklar, bugüne kadar yapılan sayıda bile kısırlaştırma yapılamayacak, nitekim bugün İl Hayvan Koruma Kurulları'nın toplantılarında verilen sayılar kısırlaştırma sayısının düştüğünü gösteriyor. Yani bunca yıldır verilen emek boşa gittiği gibi, ekonomik olarak da büyük zarar görüldü. Kısırlaştırma için harcanacak para ömür boyu beslenme, bakım ve tedaviden daha fazla değildir ancak bilimsel olandır, insancıl olandır. Bu kanun çıktığı andan itibaren belediyeler, belediyede çalışan veteriner hekimler halkla, siyasi baskılarla karşı karşıya kalacaklar, toplumsal barış bozulacak dedik ve nitekim bugün birçok belediyede bunun örneğini görüyoruz.

"Köpek topladıkları için de şikayet ediliyor, toplamadığı için de"

Osmangazi Belediyesi'nde yaşananlar da bunlardan farklı değil, ne yazık ki son da olmayacak. Bugün her belediye köpek topladığı için de şikayet ediliyor, toplamadığı için de. Hasta olduğu için aldığı köpek yüzünden de sosyal medyada linç ediliyor, geri bırakamayacağı için almaktan imtina ettiği köpek yüzünden de. Yani ne yapsa hem hukuken hem toplumsal olarak baskı altında oldukları bir dönemi yaşıyorlar, ancak bizim konumuz belediyeler değil, köpekler ve veteriner hekimlik, veteriner hekimler. Köpekler, hiç hak etmedikleri şeyleri yaşıyorlar, oradan oraya atılıyorlar, şiddete maruz kalıyorlar, bu kanun nedeniyle iyice değersizleştirildiler, adeta bir suç makinası gibi gösteriliyorlar ve insanlığa yakışmayan muameleler görüyorlar. Veteriner hekimlik ise 183 yıldır bu topraklarda bilimsel eğitimle veteriner hekim yetiştirerek hayvan sağlığı ve toplum sağlığına hizmet eden bir meslek iken, öyle sanıyorum ki bu 183 yılın en kara günlerini yaşıyor, çünkü adeta ölümle birlikte anılıyor adı.

"Sorunu veteriner işleri müdürünü görevden alarak mı çözeceğiz?"

Toplumdaki hiçbir sorun mesleğin mensupları dışındaki kişilerle çözülmeye çalışılmazken, hayvanlarla ilgili tüm sorunlar sivil toplum örgütleri ile çözülmeye çalışılıyor. Elbette STK'ların önemini ve gerekliliğini inkar edecek değilim ancak sağlık gibi bir konunun meslek mensupları dışında kurumlarla görüşülmesi bugün yaşadığımız sorunları ortaya çıkarıyor. Kısırlaştırma gibi cerrahi bir müdahaleyi bile İl Hayvan Koruma Kurulları'nda açıklamak zorunda kaldığım zamanları bizzat ben yaşadım. Bugün de gerçekliği henüz ortaya bile çıkmamış görüntüler nedeniyle bir infial oluştu, veteriner hekimlere suçlar isnat edildi, ben bile "katil veteriner hekimleri koruyan katilsin sen de" diyen mesajlar aldım. Sağduyu ile çözülmesi gereken sorunları, eğer suçlu varsa polis ve avukat ile çözülmesi gereken sorunları, bir grubun işaret ettiği veteriner hekim ya da veteriner işleri müdürünü görevden alarak mı çözeceğiz? Önce Gemlik'te Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Hakan Uğur, ardından da Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir bugün görevden alındı. Hayvan refahının sağlanması, sokak hayvanı popülasyonunun normale dönmesi için daha kaç veteriner hekim kellesi gerekliyse baştan söyleyin, biz de bilelim.

"Mesleğin saygı görmediği yerlerde bulunmayın"

7527 sayılı kanun yürürlükte olduğu sürece sokaktaki köpek sayısının daha da artacağını, belediyelerde doğal yollarla ölen hayvanların görüntüleri sosyal medyaya her düştüğünde akıllarda acaba öldürüldüler mi sorusunun olacağını, toplumsal barışın hızla bozulacağını tekrar ifade ediyor ve meslektaşlarımıza bir çağrıda bulunuyoruz. Görüyorsunuz ki ötanazi yapmasanız bile yapmakla suçlanacağınız ortada, bu nedenle asla siyasi baskıya boyun eğmeyin, iş kaybı korkusuyla etik ihlali yapmayın ve kanuna karşı etikten yana olun. Yıllarca belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulsun, müdürler Veteriner Hekim olsun dedik ama biz mesleğimizi siyasi kaygılara, oy kaygılarına kurban etmeyeceğiz ve bir çağrı da bunun için yapıyoruz, Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlerini kabul etmeyin, saygın mesleğimizin saygı görmediği yerlerde bulunmayın.

"Konunun takipçisi olacağız"

Görevi yaşatmak olan bir mesleğin mensuplarının birçok hak kaybını görmezden gelenler, bir de bu konuda veteriner hekimleri bir çırpıda harcarken hem toplumu hem belediye başkanlarını hem de merkezi idareyi veteriner hekimlere kulak vermeye davet ediyorum. Son olarak, aramızda çok değerli bir protokol de yaptığımız Osmangazi Belediyesi'ne bir çağrımız var, sokak hayvanları konusundaki duyarlılıklarını biliyoruz, böyle bir konuyla gündeme gelmelerine üzgünüz, birçok görüntünün gerçeğe aykırı olduğunu görebiliyoruz ancak belediye de bunları ispatla yükümlüdür. Umuyoruz ki en kısa sürede gerçek suçluları ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaşırlar. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."