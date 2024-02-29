Büyükkılıç\'tan akıllı şehirciliğe \'özel\' daire başkanlığı

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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de akıllı şehircilik projelerine yenilerini eklemek ve kenti akıllı şehir kimliğine taşımak için yeni dönemde Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuracaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'yi her platformda üst noktalara taşımak için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, geleceğin şehir yönetim sistemi olarak tanımlanan 'Akıllı Şehircilik' konusunda Kayseri'yi sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük ve en dinamik şehirlerinden biri olan Kayseri, sadece tarihi, turistik ve kültürel değerleriyle değil aynı zamanda gelişmiş sanayisi ve ticari kuruluşları ile dikkat çekerken, son yıllarda yapay zeka ve akıllı teknolojilerle gerçekleştirdiği dönüşüm sayesinde de adını daha da çok duyuruyor.

Büyükşehir'in akıllı şehir dönüşümü sayesinde teknolojiyle gelecek inşa ediliyor

Kayseri'de bu güne kadar gerçekleştirilen ve bundan sonra etkin bir şekilde projelerin geliştirilerek gerçekleştirileceği akıllı şehircilik faaliyetlerine yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuruluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de akıllı şehircilik projelerine yenilerini eklemek ve kenti akıllı şehir kimliğine taşımak için yeni dönemde akıllı şehirciliğe yönelik daire başkanlığı oluşturacaklarını belirtti.

Ödüllü akıllı şehircilik faaliyetlerine imza atan bir Büyükşehir Belediyesi olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bilişim çağında elbette teknolojinin nimetlerinden faydalanmaktayız, teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanmalıyız. Bu noktada kadim şehrimiz Kayseri'yi geleceğe taşımak için akıllı şehirciliğin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi anlamında, tüm kurum ve kuruluşları paydaş olarak görüp, üniversitelerimiz, odalarımız, kendi kuruluşlarımız dahil, adeta bir daire başkanlığı altında birleştirip, mobil uygulamalarımızla, tek kart uygulamasıyla, bilim festivalleri, teknoloji takım yarışmaları, farklı hizmetlere özel mobil uygulamalar ile yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği arttıracağız" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nı belediye bünyesinde kuracaklarının altını çizerek, "A-Kayseri projemiz insan odaklı bir anlayışı merkezine alan ve tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak üzere tasarlanan bir vizyon olacak. Şehrin dinamikleri ile vatandaş hayatının buluştuğu her noktada akıllı çözümler geliştirerek ortaya koyan bu vizyon yeşil ekonomi modeli ile sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir yaklaşım anlayışıdır" diye konuştu.

Genç Kart Kayseri

Genç Kart Kayseri, gençler için muhteşem bir proje olacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Gençlerimizi belediyemizce sunulan hizmetlerden genç kart ile yararlanacağı gibi aynı zamanda her bir aktiviteden de puan kazanabilecekler" dedi.

Alzheimer hastalarına özel Aklım Sende Saati

Büyükkılıç, Alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için geliştirilen 'Aklım Sende' projesi kapsamında akıllı saat ile onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve bilişsel fonksiyonlarını desteklemek amacıyla geliştirileceğini belirtti.

"Akıllı şehircilik alanında 18 farklı proje gerçekleştirmeyi öngörmekteyiz"

Teknofest'i Kayseri'de gerçekleştireceklerini belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük Bilim Şenlikleri düzenleyeceğiz. Bilişim Akademisi'ni kuracağız. İlimizdeki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir bilişim akademisi kurulacak ve oluşturulacak Bilim Heyeti'nin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmalar yapılacaktır. Teknoloji Hangarı; TÜBİTAK ile ortak proje geliştiren ve Teknofest gibi yarışmalara katılan üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara, kendi projelerini yapma ve geliştirme olanağı sunmak için teknoloji hangarı inşa edeceğiz. Akıllı şehircilik alanında 18 farklı proje gerçekleştirmeyi öngörmekteyiz."

Akıllı şehir dönüşümüne liderlik eden Kayseri, teknolojiyle geleceği inşa eden örnek bir şehir

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan Kayseri'deki akıllı şehir projesi, Kayseri'yi sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak yenilikçi çözümler sunuyor. Gelişen teknoloji, birçok sektörde büyük dönüşümlere yol açarken ve şehirlerin de bu değişimden etkilendiği görülürken, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Kayseri ise çeşitli teknolojilerin kullanılarak şehirlerde yaşam kalitesini artırmaya, kaynakları daha etkin kullanmaya ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmaya yönelik bir yaklaşım olarak tanımlanan akıllı şehirciliğin dönüşümüne liderlik ederek, teknolojiyle geleceği inşa eden örnek bir şehir olarak öne çıkıyor. Kayseri'nin akıllı şehir dönüşümü, teknolojinin kullanılmasıyla şehir sakinleri için bir dönüm noktası teşkil ederken, Kayseri sürdürülebilir ve teknoloji odaklı projeleriyle, diğer şehirlerin de ilham alacağı bir örnek kent haline geliyor. Akıllı şehir dönüşümü sayesinde Kayseri, daha yaşanabilir, güvenli, konforlu ve akıllı bir şehir olma hedefine kararlılıkla ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, akıllı şehircilik kavramını benimseyerek akıllı şehir olma yolunda önemli adımlar atmış olan Kayseri'de başlatılan projelerden biri olan Akıllı Kayseri Mobil Uygulaması, halkın şehirle ilgili güncel bilgilere kolayca erişmesini sağlıyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, beyaz masa, nöbetçi eczaneler, kent bilgi sistemi, mobil harita, acil toplanma noktaları, muhtarlar, bisiklet durakları, noterler gibi hayatınızı kolaylaştıracak daha birçok hizmete neredeyse bir uygulamadan kolayca ulaşabiliyor.

'Acikveri.kayseri.bel.tr' adresi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin akıllı şehir dönüşümünde en önemli faktörlerden biri olan açık veri kullanımı hizmetini hayata geçirdi. Büyükşehir, kentteki çeşitli sensörler ve cihazlar aracılığıyla toplanan büyük miktarda veriyi kullanarak şehirdeki çeşitli hizmetlerin kalitesini arttırmayı hedefliyor. 'Acikveri.kayseri.bel.tr' adresinden elde edilen veriler paylaşılarak, üniversitelerin, STK'ların, öğrencilerin ve işletmelerin proje üretmeleri sağlanıyor.

Kayseri'de güvenlik noktasında akıllı şehircilik

Akıllı şehir dönüşümünün en hassas konularından biri olan 'güvenlik'te ise Kayseri'de, yapay zeka teknolojilerinden yararlanılarak, halkın güvenliği sağlanmaya odaklanılmış durumda. Kameralar aracılığıyla görüntüleri analiz etmek ve anormalliklerin tespit edilmesi gibi güvenlik önlemleri, şehirdeki vatandaşlar için daha güvenli bir yaşam ortamı sunuyor.

Turizme ve istihdama katkıda akıllı şehircilik

Kayseri'nin akıllı şehir dönüşümüne yönelik adımlarından biri de 'kayseri.com.tr' turizm portalı ve 'kayserikariyer.com' kariyer portalı aracılığıyla turizm ve iş potansiyeli daha etkin bir şekilde tanıtılıyor, yönetiliyor, turistlerin ve iş arayanların şehre ilgisi arttırılıyor, turistler etkin bir şekilde yönlendiriliyor.

Akıllı şehircilikten hayatı kolaylaştıran uygulamalar

Akıllı şehircilik konusunda bir diğer yenilik olan QR kodlu kapı numaraları uygulaması da dikkat çekiyor. Uygulama ile akıllı telefonlarla okutulan QR kod sayesinde, 'adresi, yapı ruhsat belgesi ve yapı kullanma izin belgesinde bulunan kat adedi, bağımsız bölüm sayısı, UAVT kodu, pafta/ada/parsel bilgileri, parselin alanı, yapı müteahhidi, şantiye şefi, ısıtma sistemi, ortak kullanım alanları, yapının taban alanı ve benzeri bağımsız bölümlerin adres kodu, afet toplanma yerleri ve mahalle muhtar bilgilerine ulaşılabiliyor. Yeni Kent Rehberi ile güncel imar planları, nöbetçi eczanelere erişim sağlanabilirken, genel arama, cadde, sokak, bulvar, meydan (CSBM) aratabiliyor. Bina ismi arama, önemli yer ara ile eğitim, sağlık, tarihi eserler, kamu kurumları ve benzeri gibi muhtar arama ile hem ilgili mahallenin muhtarının bilgilerine (telefon, adı-soyadı) hem de muhtarlık konum bilgisine erişilebiliyor. Pazar yerleri (günlerine göre), elektrik direkleri, cenaze arama ile vefat edenlerin mezar yerleri bulunabilirken, mezarlık tapu arama ile satın alınan mezarların konumu da bulunabiliyor.

Harita üzerinde en yakın hastane, eczane, Aile Sağlığı Merkezi, cami, elektrik direği bilgilerine ulaşabilirken, 'bilgi al' seçeneği ile bina hakkında, kapı hakkında, yol hakkında, mahalle hakkında, ilçe hakkında bilgiler alınabilmesine imkan tanınıyor. Bina bilgisine bakarak varsa binanın ruhsat bilgisine, binanın adres bilgisi, kat adedi, bağımsız bölüm sayısı ve resimlerine erişebiliyor. Tıklanan noktaya yol tarifi alınabiliyor, tıklanan nokta Whatsapp uygulamasında paylaşabiliyor. Google Street View ile yolun varsa görüntüsü inceleyebiliyor, pazar yerleri ve benzeri hizmetler sunulabiliyor.

Online Olarak Adres Talep Başvurusu ile 'https://cbs.kayseri.bel.tr' web adresi içinde vatandaşlar belediyeye gelmeden adres ve numarataj işlemlerini web üzerinden yapabiliyor. Adres talep başvurusunda; adres beyan formu başvurusu, yeni yapı adres başvurusu, adres değişikliği başvurusu, geri gönderilen başvuruyu güncelleme ve başvuru sonucu sorgulama bulunuyor. Uygulama, Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Talas ilçelerinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Akıllı şehir imkanları esnaf ve hizmetleri için de kolaylık sağlıyor

Esnaflar ve usta hizmetleri için de önemli faydaları bulunan akıllı şehir dönüşümünde vatandaşlar, ihtiyaç duydukları ustaları ve hizmetleri bulabiliyor. Bu şekilde esnaflar daha fazla müşteriye ulaşma imkanı elde ederken, vatandaşlar da en iyi hizmete erişim sağlayabiliyor.

Teknolojiyle geleceği inşa etmeye yönelik önemli bir adım

Teknolojiyle geleceği inşa etmeye yönelik önemli bir adım olan Kayseri'de Akıllı Şehir Dönüşüm projesi, açık veri kullanımı ve veri analitiği sayesinde şehir yönetimini daha etkili ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca, söz konusu dönüşüm vatandaşlara, işletmelere ve şehre pek çok fayda sağlıyor. Kayseri, Akıllı Şehir dönüşümüyle birlikte gelişen ve ilerleyen bir şehir olarak teknoloji ile geleceği inşa etmeye devam ediyor. - KAYSERİ