Büyükşehir\'in Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen 10 gün sürecek olan Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kurulan alanda açılan fuar şenliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağ, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içine alan haftada çocuklar için okuyan, okutan şehir Kayseri'de bu fuarı hayata geçirdiklerini ifade etti. Fuarda, yazarların ve yayınevlerinin öğrencilerle buluşacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Dayanışmanın en güzel örneklerini burada sergiliyoruz. Bu şehrin her güzelliğine imza atan kamu kurum ve kuruluşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Katkı sağlayan dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençlerin donanımlı, özgüvenli ve eğitimli olması için gayret ediyoruz"

Büyükkılıç, bin 126 okul, 325 bin civarında ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ile 5 üniversitesi, 75 bini aşkın üniversite öğrencisi ile genç ve dinamik bir yapısı olan Kayseri'de bu eğitim ordusuna hizmet ettiklerini belirterek, gençlerin donanımlı, özgüvenli ve eğitimli olması için gayret ettiklerini ifade etti. Gençlerin dijital zehirlenmelerinden kurtulmalarının yolunun eğitim ve spordan geçtiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalara katkı sağlayanları minnetle anarken, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım, eğitim, kırtasiye hizmetlerinin yanı sıra kütüphanelerde çay, çorba ve ücretsiz internet ile gençlerin elinden tuttuklarını kaydeden Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde İl Halk Kütüphanesi'nin de yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Kayseri'nin üçte birinin öğrenci olduğunu belirterek, "Bu gerçekten insana heyecan veriyor, Kayseri'ye heyecan veriyor. Hep duamız şu ki Kayseri'nin bu yukarı doğru olan ivmesi devam etsin. Uçaklarda, otellerde, kışın Erciyes'te yer bulamıyoruz" dedi.

Yeniden 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde olmaktan çok mutlu olduğunun altını çizen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise dijital bağımlılığın tüm toplumu tehdit eder hale geldiğini ifade ederek, bağımlılığın sakıncalarından bahsetti. Bu noktada en büyük silahlarından birisinin kitaplar ve spor olduğunu dile getiren Vali Çiçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen sene düzenlenen bu etkinlikten, kendi çocuklarının da faydalandığını, ikincisinin de düzenlenmesini o günlerde umduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesimi yapılarak fuar ve şenliğin açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ