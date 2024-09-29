80 bin yıl sonra ilk! C/2023 A3 kuyruklu yıldızı Türkiye'den de görülebiliyor - Son Dakika
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Yerel

80 bin yıl sonra ilk! C/2023 A3 kuyruklu yıldızı Türkiye'den de görülebiliyor

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Bilim insanları tarafından Ocak 2023'te keşfedilen C/2023 A3 kuyruklu yıldızı, Türkiye'de gökyüzünde görünmeye başladı. Yaklaşık 80 bin yılda bir tekrar eden yörüngesi olan kuyruklu yıldız, önümüzdeki günlerde Güneş'e yaklaşırken çıplak gözle izlenebilecek ve ardından Ekim ortalarında tekrar görünür hale gelecek.

29.09.2024 15:58  Güncelleme: 20:16
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Bilim insanlarına göre 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek olan C/2023 A3 kuyruklu yıldız, Türkiye'de gökyüzünde görülmeye başlandı. Kastamonu'da kuyruklu yıldızı görüntüleyen Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu, geçen yıl keşfedilen ve yaklaşık 80 bin yılda bir yörüngesi olan kuyruklu yıldızı görmenin kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.

YENİ KEŞFEDİLEN YILDIZ, TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Bilim insanları tarafından 2023 yılı Ocak ayında keşfedildiği günden beri gökyüzü meraklılarınca heyecanla beklenen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye semalarında görülmeye başlandı. Yaklaşık 80 bin yıllık yörünge periyodu hesaplanan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Cuma gününden itibaren gün doğumundan önce doğu ufkunda dürbün ve teleskoplarla gözlemlense de Güneş'e çok fazla yakın olması nedeniyle birkaç gün sonra tekrar çıplak gözle izlenebilecek.

80 bin yıl sonra ilk! C/2023 A3 kuyruklu yıldızı Türkiye'den de görülebiliyor

PARÇALANMA İHTİMALİ VAR

Ayrıca bazı bilim adamlarının öngörülerine göre 8-13 Ekim tarihinde Güneş'e en yakın konumuna gelecek olan kuyrukluyıldızın Güneş'in sıcaklığı ve Güneş rüzgarları nedeniyle çok fazla ısınıp parçalanma ihtimali de bulunuyor. Şayet kuyruklu yıldız parçalanmaz ise sonrasında Ekim ayı ortasından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenecek.

FOTOĞRAFLAMAK İÇİN GECE BOYUNCA NÖBET TUTUYORLAR

Geçen yıl keşfedilen ve dört sabah boyunca gün doğmadan hemen önce gözlemlenen C/2023 A3 kuyruklu yıldızı, hızla Dünya'ya yaklaştığı anlara tanıklık etmek isteyen Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek için gece boyunca Kastamonu'da nöbet tuttu. Işık kirliliği olmayan bölgelerden dürbün veya küçük bir teleskopla dahi seyredilebilen kuyruklu yıldızı çekebilmek için saatler öncesinde hazırlıklarını yapan Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, verilen koordinatları teleskopa girerek kuyruklu yıldızı incelediler.

80 bin yıl sonra ilk! C/2023 A3 kuyruklu yıldızı Türkiye'den de görülebiliyor

80 BİN YILDA BİR GÖRÜLÜYOR

Kastamonu'nun Sapaca köyü yol ayrımında tarla üzerinde hazırlık yapan Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, kuyruklu yıldızın görülmeye başlamasıyla birlikte özel ekipmanlarla çekimlerini yaparak 80 bin yılda bir görülen bu doğa olayına şahitlik ettiler. Kastamonu'dan kuyruklu yıldızı gözlemleyen Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu, "Bugün C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızını gözetlemek için buraya geldik. Yaklaşık 80 bin yılda bir gözüken ATLAS kuyruklu yıldızının Güneş'in etrafındaki turunun en büyük açıklık gününde kuyruk yıldızı görüntülemeye çalıştık. Çıplak göz ile göremedik ama teleskop ile görmeyi başardık. Şu anda bu kuyruklu yıldızı ülkemizde ilk çeken astrofotoğrafçılardan birisi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

80 bin yıl sonra ilk! C/2023 A3 kuyruklu yıldızı Türkiye\'den de görülebiliyor
Kaynak: İHA

kastamonu, Türkiye, Yerel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel 80 bin yıl sonra ilk! C/2023 A3 kuyruklu yıldızı Türkiye'den de görülebiliyor - Son Dakika

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