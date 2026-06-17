Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Hasankeyf\'e atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görev değişikliği yaşandı. Kararnameye göre Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Batman'ın tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan ilçesi Hasankeyf'e Kaymakam olarak atandı. Yaklaşık üç yıldır Çamlıhemşin'de görev yapan Böyük'ün, önümüzdeki günlerde yeni görev yerine giderek Hasankeyf'teki görevine başlaması bekleniyor. Doğal güzellikleri, yaylaları ve turizm potansiyeliyle Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olan Çamlıhemşin'de görev yapan Serkan Böyük, görev süresi boyunca kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, vatandaş odaklı çalışmaların geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin desteklenmesi ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması noktasında önemli çalışmalar yürüttü. Öte yandan Çamlıhemşin Kaymakamlığı görevine yapılacak yeni atamanın da önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

ÇAMLIHEMŞİN'DEKİ GÖREV SÜRECİNDE TURİZM VE KAMU HİZMETLERİ ÖNE ÇIKTI

Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük'ün Hasankeyf'e atanması, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile resmiyet kazandı. Türkiye genelinde çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının görev yerlerinde değişiklik yapılan kararname kapsamında, Çamlıhemşin'de de yeni bir görev değişimi yaşandı. Yaklaşık üç yıldır Çamlıhemşin'de görev yapan Böyük, ilçenin sahip olduğu doğal güzellikler, yaylalar, turizm merkezleri ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol aldı. İlçede kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin şekilde ulaştırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların hızlı şekilde karşılanması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldü. Turizm potansiyeliyle yılın farklı dönemlerinde yoğun ziyaretçi ağırlayan Çamlıhemşin'de görev yapan Böyük, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik kamu kurumlarıyla koordineli bir hizmet anlayışı ortaya koydu. Vatandaşla iç içe yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Böyük'ün, Hasankeyf gibi tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir ilçede de önemli sorumluluklar üstlenmesi bekleniyor.

SERKAN BÖYÜK MÜLKİ İDARE KARİYERİNE HASANKEYF'TE DEVAM EDECEK

Kaymakam Serkan Böyük, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Devrekani'de tamamlayan Böyük, 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı Sınavı'nda başarı göstererek 108. Dönem Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı. 2020 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Böyük, adaylık sürecinde Samsun Valiliğinde il stajını tamamladı. Ordu'nun Kabadüz, Ulubey ve Gürgentepe ilçeleri ile Kayseri'nin Bünyan ve Talas ilçelerinde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajlarını gerçekleştirdi. Ayrıca Sinop'un Gerze ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarını tamamladı. Daha sonra Gümüşhane'nin Köse ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Serkan Böyük, İçişleri Bakanlığının 18 Eylül 2023 tarihli onayıyla Çamlıhemşin Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi ve 25 Eylül 2023 tarihinde ilçedeki görevine başladı. 27 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Çamlıhemşin Kaymakamlığı görevine asaleten atanan Böyük, son yayımlanan kararnameyle Batman'ın Hasankeyf ilçesine Kaymakam olarak atandı. Serkan Böyük'ün yeni görev yerinde, Hasankeyf'in tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin korunması, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaş odaklı çalışmaların sürdürülmesi noktasında sorumluluk üstleneceği belirtildi. Böyük, mülki idare amirliği kariyerine Hasankeyf Kaymakamı olarak devam edecek.

Haber: Yavuz Günay