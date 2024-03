Çanakkale\'de Kadın Motor Ustası Ümmügül Aydoğdu

Yerel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 2 çocuk 1 torun sahibi Ümmügül Aydoğdu, 10 yıl önce 'sanayide kadın mı çalışır', 'sen yapamazsın' diyenlere inat, aldığı kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesiyle, sanayide otomobillerin motor ustası olarak çalışıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanayide motor söküp, tamir eden Ümmügül Aydoğdu, azmiyle kadınların her alanda çalışabileceğini gösteriyor. Biga sanayisinin tek kadın motor ustası olan Ümmügül Aydoğdu, herkesin takdirini kazanıyor.

Biga'da yaşayan Ümmügül Aydoğdu (43), yıllarca çeşitli iş yerlerinde aşçı olarak çalıştı. 10 yıl önce eşi İbrahim Aydoğdu (44), Biga 1 nolu Sanayi'de Efe Otomotiv'i açmaya karar verdi. Ümmügül Aydoğdu, aşçılık mesleğini bırakarak, sanayide iş yeri açan eşi İbrahim Aydoğdu'ya temizlik, yemek yapmak için yardım etmeye başladı. Ümmügül Aydoğdu, zamanla motor ve alt takım tamirinin yanı sıra araçların periyodik bakımını yapan eşine yardım etmeye başladı. Motor ustalığı merakı gitgide artan ve araçların motorları, bakımları, parçaları üzerine araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya başladı. İlk olarak kalfalık belgesini, ardından ustalık ve usta öğretici belge alarak, eşinin iş yerinde motor utası olarak çalışmaya başladı. 10 yıldır eşi, kızı, oğlu ve damadı ile birlikte çalışan Ümmügül Aydoğdu, aracını yaptırmaya gelen araç sahiplerinin, 'sanayide kadın mı çalışır', 'sen yapamazsın' diyenlere inat 10 yıldır motor ustası olarak işinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Araçlarının bakımını, alt takım, motor tamiri yaptırmak için Efe Otomotiv'e gelen erkek ve kadın araç sürücüleri karşılarında kadın motor ustası Ümmügül Aydoğdu'yu görünce şaşkınlarını gizleyemiyor.

Biga sanayisinde tek kadın motor ustası olarak çalışan Ümmügül Aydoğdu, "Bu hikaye 10 yıl önce başladı. Eşim sanayide dükkan açtı. Eşimin yanında çıraklık yaparken bu işe heveslendim. Kalfalık, ustalık belgemi aldım. Sonrasında usta öğreticilik belgemi aldım. İşimi 10 yıldır severek yapıyorum. Bu işe başlarken, 'elinin hamuruyla bu işe girme' diyen oldu. 'Yapamazsın' diyenler oldu. Ben inatla 'yapacağım' dedim ve tüm kadınlar girdiği her yeri güzelleştirdiği gibi bu işte de başarılı olduğuma inanıyorum. Müşteri iş yerimize geldiğinde beni görmeye alıştı. Yabancı müşteriler geliyor. İşlerini yaptıktan sonra onlar da başarılı olduğuma inanıyor. Bu iş sevmekle alakalı. Kadınlar her işi yapabilir. Kadınların girdiği her yerin güzelleştiği gibi sanayi de güzelleşebilir" dedi.

Biga'da ilk ve tek kadın motor ustası olduğunu ifade eden Ümmügül Aydoğdu, "Rutin işler yapıyoruz. Yağ bakımları, motor söküp tamir ediyoruz. Ön takım, alt takım bakımları da yapıyoruz. Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşir. Tüm kadınların her işi yapabileceğine inanıyorum ve kadınları bu konuda destekliyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ben de bu özel günde dükkanımda işimin başımdayım. Bütün kadınlara örnek olmaya çalışıyorum. Kadınların neler başarabileceğini 10 yıldır kadın motor ustası olarak gösteriyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu. - ÇANAKKALE