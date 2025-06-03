Çay Sektöründe Fiyat Sorunları

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, özel firmaların üreticiden taban fiyatın altına çay aldığını gözlemlediklerini bildirerek, "Çay Kanunu" çıkarılmadığı müddetçe bu sorunların yaşanacağını ifade etti.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan; İyidere Ziraat Odası Başkanı Recep Ali Çelik, Kalkandere Ziraat Odası Başkanı Niyazi Kabaoğlu, İkizdere Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bektaşoğlu, Derepazarı Ziraat Odası Başkanı Sedat Sivri, Pazar Ziraat Odası Başkanı Nurettin ince, Çayeli Ziraat Odası Başkanı Ali Küçük İslamoğlu, Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu ve Güneysu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Demirkan ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

Çay sektöründe alışılagelen sorunların bu yıl çok yoğun yaşandığını ifade eden Arslan, "Makineli tarım işsizlik sorunumuzun en aza indirdi fakat makinalı tarımda hızlı hasat bugün sektörü tıkamış durumda" dedi.

ÇAYKUR'un yaş çay işleme kapasitesinin 9 bin 200 ton; özel sektörle birlikte ise toplam yaş çay imalat işleme kapasitesinin 16 bin ton olduğuna işaret eden Arslan, üreticinin ise 25 bin tonun üzerinde hasat yaptığını anlattı.

Arslan, bunun da özel sektör kapılarında yığılmalara neden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Taban fiyatının altında önemli derecede fiyat düşüklüğü yaşıyoruz. Üreticilerimizin yoğun hasat yapması nedeniyle oluşan bu problemi fırsata çeviren özel sektör taban fiyatın altında, 18 liraya alımlar yaptığını gözlemliyoruz. Eğer işleyemiyorsan bu çayı, taban fiyatının altında aldığınızda nasıl işliyorsunuz? Özel sektör firma sahiplerine buradan seslenmek istiyorum, lütfen işleyemiyorsanız kapımızı kapatalım, o gün çay satın almayalım. Özel sektörün bu yığılmalar karşısında düşük fiyattan almaya devam ettiği sürece hem kalitesiz çay üreteceğiz hem de sektör tıkanmış haline gelecek. Biz kendi planlamamızı kendimiz yapmadığımız sürece fırsatçılara fırsat doğacaktır. Bu fırsatçılara fırsat olmaması için lütfen hasat dönemine ara verelim."

"2'nci ve 3'üncü sürgünde çok büyük problemler yaşayacağız"

Gelecek çay sezonu öncesi tüm kurumların bir araya gelip eylem planı hazırlanmasını isteyen Arslan, "Mayıs çayında genelde bu problemleri yaşanıyor, don nedeniyle rekoltede düşüklük olmasına rağmen bugün bu yığılmayı yaşıyorsak 2'nci ve 3'üncü sürgünde çok büyük problemler yaşayacağız. 2'nci sürgün öncesi muhtarlar, ÇAYKUR ve ziraat odaları, borsa, özel sektör hep beraber bir eylem planı hazırlamalıyız. Bu eylem planı için herkes masaya oturmak zorundadır. Oturmayanlar özel sektöre ekmek isteyen fırsatçılar olacak, fırsatçılar elimizdeki ekmeğimizi alacaklar" diye konuştu.

"'Çay Kanunu' çıkmadığı sürece çay sektörünün sonu gelecek"

Sektördeki sorunların "Çay Kanunu"na ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Birtakım insanlar kanunu çıkarmak istiyorlar ama topyekün Rizeliler bu olaya el atmıyorlar. Bu kanun çıkmadığı sürece, çay belli bir nizam içerisinde alınmadığı sürece bu sorunlar yaşanacak ve çay sektörünün sonu gelecek. Eğer bölgedeki tarımı gelecek nesillere aktarmak istiyorsan çay tarımının bir aile tarımı olduğuna inanıyorsa buralardaki göçü önleyen Çay Kanunu muhakkak çıkmalıdır" dedi.

Bir gazetecinin çaya verilen 2 lira desteğin kaldırılması konusundaki sorusu üzerine Arslan, "Tarım Bakanımızın odamızı ziyaretinde de kendisine bildirdik, desteklemenin olmayışı, kayıt dışı yaş çay alımının önünü açacaktır. Kendileri de bir inceleme yapacaklar. Önümüzdeki sene desteğimizi yinealmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.