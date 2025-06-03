Çay Sektöründe Fiyat Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çay Sektöründe Fiyat Sorunları

Haberin Videosunu İzleyin
03.06.2025 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çay Sektöründe Fiyat Sorunları
Haber Videosu

Rize Ziraat Odası, çayın taban fiyatının altında alım yapıldığını ve 'Çay Kanunu' gerektiğini vurguladı.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, özel firmaların üreticiden taban fiyatın altına çay aldığını gözlemlediklerini bildirerek, "Çay Kanunu" çıkarılmadığı müddetçe bu sorunların yaşanacağını ifade etti.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan; İyidere Ziraat Odası Başkanı Recep Ali Çelik, Kalkandere Ziraat Odası Başkanı Niyazi Kabaoğlu, İkizdere Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bektaşoğlu, Derepazarı Ziraat Odası Başkanı Sedat Sivri, Pazar Ziraat Odası Başkanı Nurettin ince, Çayeli Ziraat Odası Başkanı Ali Küçük İslamoğlu, Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu ve Güneysu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Demirkan ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

Çay sektöründe alışılagelen sorunların bu yıl çok yoğun yaşandığını ifade eden Arslan, "Makineli tarım işsizlik sorunumuzun en aza indirdi fakat makinalı tarımda hızlı hasat bugün sektörü tıkamış durumda" dedi.

ÇAYKUR'un yaş çay işleme kapasitesinin 9 bin 200 ton; özel sektörle birlikte ise toplam yaş çay imalat işleme kapasitesinin 16 bin ton olduğuna işaret eden Arslan, üreticinin ise 25 bin tonun üzerinde hasat yaptığını anlattı.

Arslan, bunun da özel sektör kapılarında yığılmalara neden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Taban fiyatının altında önemli derecede fiyat düşüklüğü yaşıyoruz. Üreticilerimizin yoğun hasat yapması nedeniyle oluşan bu problemi fırsata çeviren özel sektör taban fiyatın altında, 18 liraya alımlar yaptığını gözlemliyoruz. Eğer işleyemiyorsan bu çayı, taban fiyatının altında aldığınızda nasıl işliyorsunuz? Özel sektör firma sahiplerine buradan seslenmek istiyorum, lütfen işleyemiyorsanız kapımızı kapatalım, o gün çay satın almayalım. Özel sektörün bu yığılmalar karşısında düşük fiyattan almaya devam ettiği sürece hem kalitesiz çay üreteceğiz hem de sektör tıkanmış haline gelecek. Biz kendi planlamamızı kendimiz yapmadığımız sürece fırsatçılara fırsat doğacaktır. Bu fırsatçılara fırsat olmaması için lütfen hasat dönemine ara verelim."

"2'nci ve 3'üncü sürgünde çok büyük problemler yaşayacağız"

Gelecek çay sezonu öncesi tüm kurumların bir araya gelip eylem planı hazırlanmasını isteyen Arslan, "Mayıs çayında genelde bu problemleri yaşanıyor, don nedeniyle rekoltede düşüklük olmasına rağmen bugün bu yığılmayı yaşıyorsak 2'nci ve 3'üncü sürgünde çok büyük problemler yaşayacağız. 2'nci sürgün öncesi muhtarlar, ÇAYKUR ve ziraat odaları, borsa, özel sektör hep beraber bir eylem planı hazırlamalıyız. Bu eylem planı için herkes masaya oturmak zorundadır. Oturmayanlar özel sektöre ekmek isteyen fırsatçılar olacak, fırsatçılar elimizdeki ekmeğimizi alacaklar" diye konuştu.

"'Çay Kanunu' çıkmadığı sürece çay sektörünün sonu gelecek"

Sektördeki sorunların "Çay Kanunu"na ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Birtakım insanlar kanunu çıkarmak istiyorlar ama topyekün Rizeliler bu olaya el atmıyorlar. Bu kanun çıkmadığı sürece, çay belli bir nizam içerisinde alınmadığı sürece bu sorunlar yaşanacak ve çay sektörünün sonu gelecek. Eğer bölgedeki tarımı gelecek nesillere aktarmak istiyorsan çay tarımının bir aile tarımı olduğuna inanıyorsa buralardaki göçü önleyen Çay Kanunu muhakkak çıkmalıdır" dedi.

Bir gazetecinin çaya verilen 2 lira desteğin kaldırılması konusundaki sorusu üzerine Arslan, "Tarım Bakanımızın odamızı ziyaretinde de kendisine bildirdik, desteklemenin olmayışı, kayıt dışı yaş çay alımının önünü açacaktır. Kendileri de bir inceleme yapacaklar. Önümüzdeki sene desteğimizi yinealmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çay Sektöründe Fiyat Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 05:09:37. #7.13#
SON DAKİKA: Çay Sektöründe Fiyat Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.