Çay Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çay Üreticileri Destek Bekliyor

Çay üreticileri, 2025 için 35 lira taban fiyat ve 5 lira destekleme talep ediyor.

11.05.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, "Çizmesine su dolmayan, makasının ağırlığını taşımayan birileri; çay üreticileri hakkında karar veremez. Çay üreticisinin kaderini, ancak çay üreticileri belirler. Biz 2025 yılı için yaş çay taban fiyatının 35 lira artı 5 lira destekleme primi olarak belirlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Çay bahçelerinde mayıs ayıyla hasat hazırlıkları hız kazandı. Yaklaşık bir milyon çay üreticisinin geçimini sağladığı yaş çay alım fiyatı henüz açıklanmadı. Hopa ve Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, çay üreticisinin yıllardır emeğinin karşılığını alamadığını belirtti.

Muti, "Mayıs ayı geldi, çaylarımız yeşerdi. Çiftçilerimiz tarlalarındaki yabancı otları toplamaya başladı. Bahçelerimiz hasada hazır. Ancak ne yazık ki çiftçilerimizin ciddi bir sıkıntısı var. Evet, biz devletin istediği şekilde tarlamızı, bahçemizi hazırlıyoruz ama devlet, her ne hikmetse yıllardır bizim alın terimizin karşılığını vermiyor. Gıda politikleştiği sürece, üretici hak ettiği değeri alamıyor. Bunu yıllardır ziraat odaları olarak dile getiriyoruz. Türkiye çayında pestisit kalıntısı yok. Ancak bu kadar kıymetli bir ürünü üreten çiftçilerin değeri ne yazık ki bilinmiyor. Geçen yıl da aynı durum yaşandı, üreticinin istediği fiyat verilmedi" diye konuştu.

"Maliyetimiz 26,80 TL, üzerine yüzde 35 eklenmeli"

Muti, bu yılki çay maliyet hesabına dair ise şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl çiftçilerimizle birlikte yaptığımız hesaplamalarda, işçilik, gübre, mazot ve diğer giderler dahil maliyet 26 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Üzerine yüzde 35 kar eklenmesi gerektiğini söylediler. Bu da 34 lira 20 kuruş ediyor. Bu rakam büyük bir talep değil. Ancak çiftçi diyor ki 'Ekonomik krizi biz yaratmadık, ama bedelini biz ödüyoruz'. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında çayın fiyatı 1 lira olsun deniyordu. Eğer her yıl 1 buçuk lira artış yapılsaydı, bugün çayın fiyatı zaten 35 lira olurdu. Biz 2025 yılı için yaş çay taban fiyatının 35 lira artı 5 lira destekleme primi olarak belirlenmesini talep ediyoruz."

"Özel sektör üreticiyi ezmemeli, çay kanunu çiftçiden bağımsız hazırlanamaz"

Özel sektörün çay taban fiyatının altında alım yapmaması gerektiğini vurgulayan Muti, çay kanunu taslağıyla ilgili endişelerini de dile getirdi:

"Çay kanunu çiftçilerin katılımı olmadan hazırlanamaz. Hazırlanan taslakta çiftçi temsilcileri yer almıyor, temsilde adalet yok. Rize Çay Konseyi belirliyor ama bu kurum üreticiyi temsil etmiyor. Ziraat odaları olarak üreticinin gerçek temsilcisiyiz. Yeni çay kanunu, üreticinin doğrudan temsil edildiği bir yapıda hazırlanmalıdır. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Eline makas almayanlar, çay üreticisinin kaderini belirleyemez.

Fırtınada, yağmurda muşamba giymeyen, ıslanmayan, çizmesine su dolmayan, makasın ağırlığını taşımayan hiç kimse çay üreticisinin geleceği hakkında karar veremez. Artık hakkımız olanı, yıllardır verilmeyeni istiyoruz. Yaş çaya her yıl bir kere zam yapılıyor, ama kuru çaya aynı yıl üç kez zam geliyor. Devlet bu üç zammı çay üreticisine değil, özel sektöre yapıyor. Oysa özel sektör çiftçiyi sömürüyor, temsil etmiyor."

"Emeğimizin karşılığı asgari ücretin üzerinde olmalı"

Kemalpaşalı çay üreticisi ise şunları söyledi:

"Emeğimizin karşılığı asgari ücretin üzerinde olmalı. Yaş çayın fiyatı 35 lira olmalı. Durumu iyi olan işçi tutabiliyor ama olmayan kendisi topluyor. Yağmurda, çamurda çalışıyoruz. Artık yaşlandık, geçinmek zorundayız. Çocuklarımız, düğünlerimiz, masraflarımız var. 35 liranın altı bizi kurtarmaz. Gürcistan'dan, Afganistan'dan gelen işçiler var. Zenginler parasını verip toplatıyor ama fakir insanlar toplayamıyor. Çay toplama ücretleri sabitlenmeli, herkes kafasına göre fiyat belirlememeli."

"Geçinemiyoruz, devlet sesimizi duysun"

Kemalpaşalı Üretici Ayşe Asılbay, "Yaş çayın fiyatı 35 lira olmalı. Çocuklarımız yanımızda değil, yaşlandık, rahatsızlıklarımız var. Mecburen işçiye toplatıyoruz. İşçi bu yıl 12 lira istiyor. 35 liranın 12'sini verirsek, bize ne kalıyor? Üç öğün yemek de istiyorlar. Bu şartlarda evimize zeytinyağı bile alamıyoruz. İyi görünen insanlar var ama onların yan gelirleri var. Sadece çayla ya da emekli maaşıyla geçinen insanlar için bu imkansız. İnşallah devletimiz bu sefer bizim sesimizi duyar" dedi.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Kemalpaşa, Ekonomi, Tarım, Yerel, Hopa, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çay Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:07
Tarihi gün PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:34:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çay Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.