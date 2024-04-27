İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek Paneline Katıldı

Yerel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarım Ekonomisi Derneği ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Neoliberalizmin Krizinde Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek" başlıklı panele katıldı. Gıda krizinin yaşanacağını ve tedbir alınması gerektiğini belirten Başkan Tugay, "Gıda kriziyle baş edebilmek için doğru tarım politikalarının olması lazım. Biz hem yakında hazırlayacağımız İzmir Kentsel Gıda Stratejisi Belgesi'yle, hem de bugüne kadar tarımsal üretimi desteklemiş olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarını daha da artırarak bu sürecin bir parçası olacağız" dedi.

Tarım Ekonomisi Derneği ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde "Neoliberalizmin Krizinde Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek" konulu bir panel düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın da katıldığı panelin ilk oturumunda Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu'nun moderatörlüğünde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Tarım Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Çukurova Üniversitesi'nden Dr. Burhan Özalp konuşmacı olarak yer aldı.

TUGAY: "GIDA KRİZİNİN YAŞANACAĞI YILLAR OLACAK"

Panelin başlangıcında katılımcılara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Önümüzdeki yıllar çok açık ki gıda krizinin yaşanacağı yıllar olacak. Gıda kriziyle baş edebilmek için doğru tarım politikalarının olması lazım. Ana sorumluluk kamu yönetiminde. Yerel yönetimler kentsel gıda stratejilerini belirlemek, planları yapmak zorundalar. Aynı zamanda üreticiyi doğru noktalarda desteklerken, tüketiciyi de iklim dostu beslenme alışkanlığı, sağlıklı ve güvenli beslenme açısından bilinçlendirmeliler. Herkes yediği içtiği şeylerin nerede, hangi şartlarda üretildiğini hem bilmek hem doğru tercihlerde bulunmak durumunda" diye konuştu.

"İZMİR KENTSEL GIDA STRATEJİSİ BELGESİ HAZIRLANACAK"

İzmir Kentsel Gıda Stratejisi Belgesi hazırlayacaklarını belirten Başkan Tugay, "Bilinçli bir toplum, ne yapacağı konusunda net karar vermiş kamu yönetimi ve kamu yönetiminin çabalarına katkıda bulunmaya hazır demokratik kitle örgütü yapısına ihtiyacımız var. Bu çerçevede bu etkinliklerin her birisi değerli. Önümüzdeki 5 yıl hem yakında hazırlayacağımız İzmir Kentsel Gıda Stratejisi Belgesi'yle, hem bugüne kadar tarımsal üretimi desteklemiş olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonraki çabalarını daha da artırarak bu sürecin bir parçası olacağım. Bana ihtiyacınız olan her konuda elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

GÜNAYDIN'DAN ORTAK TARIM POLİTİKASI VURGUSU

Panelin moderatörlüğünü, Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu yaptı. Konuşmacı olarak katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından CHP'nin kazandığı başarıyı vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir başka iklimdeyiz artık. 2019'dan bu yana büyükşehirlerimiz önemli oranda bizlerle beraber. 2024'te artık bir başka belediyecilikle karşı karşıyayız. Nüfusun yüzde 65'i CHP'li belediyelerin yönettiği yerleşim merkezlerinde yaşıyor ve buralarda gayrisafi milli hasılanın neredeyse yüzde 80'i üretiliyor. O halde biz burada bir örnek tarım modelinin nasıl kurgulanacağını inşa etmek zorundayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aziz Kocaoğlu zamanından başlayarak tarım politikalarında doğru işler yaptı. Yeni eklenen belediyelerimiz de bunları sürdürmeye gayret etti. Tüm büyükşehirlerimiz ortak bir tarım politikasının izleyicisi olmak zorundadır. Herkesin tarımı yeniden keşfetmesi gibi bir durum olamaz. Uygulamalarımızı birleştirmek zorundayız. Doğru örnekleri çoğaltmak zorundayız."

ÖZKAYA: "CİDDİ BİR DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR"

Tarım Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya da " Türkiye'de Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek" başlıklı bir sunum yaptı. Özkaya, "Bir politika değişikliğine ihtiyaç var. Çok ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Bugüne kadar yaptığımız şeylerden çok farklı şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tarım politikamız neoliberal bir politikadır. Agroekolojik tarım tekniklerini geliştirmemiz gerekiyor. Çiftçinin ezilmesini önleyebilmemiz için endüstriyel girdilerden vazgeçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

SUİÇMEZ: "TARIM POLİTİKASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de tarım politikası var. Destekleri azaltan, dışa bağımlılığı artıran, Cumhuriyet'in kazanımlarını özelleştiren, dolayısıyla büyük şirketlerle, dışarıya bağımlı lobilerle çalışan, üretilen değerden küçük üreticilerin zarar ettiği, alandan çekildiği, tüketicilerin yeterli gıdaya ulaşamadığı ama birilerinin kar ettiği, 1980'lerde başlayan, 2002'den sonra da kesintisiz uygulanan bir politika var. Biz bunu doğru bulmuyoruz."

Çukurova Üniversitesi'nden Dr. Burhan Özalp de "Tarımda Devlet: Türkiye Tarımı" konulu bir sunum yaptı. Özalp, "Ben şuna inanıyorum; Türkiye'yi dünyanın süper gücü yapacak kadrolar Türkiye'de var, sadece iktidarda değiller. İktidara gelmek dileğiyle" dedi.