Cenaze Kardan Yüzünden İple Çekildi

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Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Muzaffer Uzun, vefatının ardından ailesi tarafından defnedilmek üzere Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyüne götürüldü.

BRANDAYA SARIP SÜRÜKLEDİLER

Yoğun kar yağışının etkili olduğu 2000 rakımlı Maden köyünde mahalle aralarına iş makinelerinin girememesi nedeniyle cenaze, brandaya sarılıp iple çekilerek köye taşındı. 3 saat süren zorlu yolculukla cenaze köye ulaştırıldı. Cenazenin iple çekilerek taşındığı görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

4 GÜNDÜR DEFNEDİLEMEDİ

Köyde kış aylarında nüfusun az olması ve hava şartları nedeniyle defin işlemlerinin 4 gündür gerçekleştirilemediği öğrenilirken, cenazenin defnedilmesi için çalışma başlatıldı.

İşte o anlardan kareler;