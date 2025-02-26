Cenaze Kardan Yüzünden İple Çekildi - Son Dakika
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Yerel

Cenaze Kardan Yüzünden İple Çekildi

Cenaze Kardan Yüzünden İple Çekildi

Bursa'dan Maden köyüne taşınan cenaze, yoğun kar nedeniyle brandayla iple çekildi.

26.02.2025 14:31  Güncelleme: 15:30
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Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Muzaffer Uzun, vefatının ardından ailesi tarafından defnedilmek üzere Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyüne götürüldü.

BRANDAYA SARIP SÜRÜKLEDİLER

Yoğun kar yağışının etkili olduğu 2000 rakımlı Maden köyünde mahalle aralarına iş makinelerinin girememesi nedeniyle cenaze, brandaya sarılıp iple çekilerek köye taşındı. 3 saat süren zorlu yolculukla cenaze köye ulaştırıldı. Cenazenin iple çekilerek taşındığı görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

4 GÜNDÜR DEFNEDİLEMEDİ

Köyde kış aylarında nüfusun az olması ve hava şartları nedeniyle defin işlemlerinin 4 gündür gerçekleştirilemediği öğrenilirken, cenazenin defnedilmesi için çalışma başlatıldı.

İşte o anlardan kareler;

Bursa'dan Artvin'e Cenaze Yolculuğu: Kar Engeline Rağmen
Bursa'dan Artvin'e Cenaze Yolculuğu: Kar Engeline Rağmen
Kaynak: İHA

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