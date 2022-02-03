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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, artık herkes onu tanıyor! "Gelecekte de müzik yapmak istiyorum" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, artık herkes onu tanıyor! "Gelecekte de müzik yapmak istiyorum"

03.02.2022 07:00

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin müziği "Heyamo" adlı şarkıyı seslendiren Ceren Ece Öksüz ile bir araya geldi. Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyalogla ilgili, "O an çok şaşırdı. Beklemiyordu, bilmiyordu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da gençlerle bir araya geldiği buluşmada "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin müziği "Heyamo" adlı şarkıyı seslendiren Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen o anları anlattı.

"O AN ÇOK ŞAŞIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a filmdeki şarkıyı kendisinin seslendirdiğini söylediğinde çok şaşırdığını şarkıyı daha sonra canlı okuyarak kendisine sürpriz yaptığını anlatan Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir ortamla karşılaşacağını hiç tahmin etmediğini belirten Öksüz, "Trabzon gençlik buluşmasında bir araya geldik. Başka ortamlarda belki o kadar yakın bir araya gelemeyebilirim. Trabzon'da yapılması çok güzel oldu. Özellikle gençlerin sorularına cevap alabildiği bir ortamı. Bu nedenle ben de, orada bulunan gençler de çok şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımıza soru yönelttim; 'Eren Bülbül'ün anısına yapılan filmi izlediniz mi?' diye. Kendisi de 'İzledim, sen galiba seyrettin' dedi bana. Ben de kendisine sürpriz olarak oradaki eseri benim seslendirdiğimi söyledim. O an çok şaşırdı. Beklemiyordu, bilmiyordu. Daha sonra canlı olarak da eseri seslendirdim. Çok duygulandı, ben de çok gururlandım çok mutlu oldum. Tekrardan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"BAŞKASI OKUYACAKTI, BEN DE PLAYBACK YAPACAKTIM"

Normalde şarkıyı başkasının okuyacağını ancak her şeyin spontane bir şekilde geliştiğini anlatan Öksüz, "Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde okuyorum. Kendi coğrafyasının ezgilerini yaşatmaya çalışan, onları gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan, bu yolda kendini adamaya başlamış bir gencim. Müziği ben yapmadım. O anda aslında spontane gelişen bir durumdu. Normalde başkası okuyacaktı ben playback yapacaktım. Sette yönetmenimiz benim sesimi dinledi. 'Bana tamam İstanbul'daki iptal sen söyleyeceksin' dedi. Daha henüz stüdyoya girmedik, o anda canlı şekilde kaydettik. Eren'e duyduğumuz kalbi duygularla o anda söylemiş olduğumuz bir ağıt 'Hayemo' önceden biliyorduk anonim bir halk eseri" sözlerine yer verdi.

"TOPLUMA YAKIŞIR BİR SANATÇI OLMAK İSTİYORUM"

Eğitimine halk müziği dalında devam etmek istediğini ifade eden Öksüz, "Şu an zaten akademik olarak okul hayatıma devam ediyorum Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisiyim. Bundan sonra da iyi bir üniversitede, inşallah konservatuar eğitimime halk müziği dalında devam etmek istiyorum. Umarım olur, halkımız da kabul ederse topluma yakışır bir sanatçı olmak istiyorum. Derslerim de iyi. Okul arkadaşlarım olsun, müdürüm, öğretmenlerim, dışardan arkadaşlarım olsun hepsine teşekkür ediyorum, arayıp sordular tebrik ettiler" diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül, Trabzon, Müzik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı, artık herkes onu tanıyor! 'Gelecekte de müzik yapmak istiyorum' - Son Dakika


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