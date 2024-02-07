Çerkezköy Belediye Başkanı depremzedeleri ziyaret etti

Yerel

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Gaziantep ve Malatya'da yakalanan Alıcı ve Yılmaz ailelerini, Kızılpınar'da kaldıkları Çerkezköy Belediyesi Konutları'nda ziyaret etti. Başkan Akay, Allah bir daha bu acıları yaşatmasın" dedi.

Ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli büyük depremler, Kahramanmaraş ve çevre 11 ilimizde büyük yıkıma yol açmış, 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş, milyonlarca insanımız etkilenmişti. Depremin acılarını sarmak için tüm Türkiye gibi biz de Çerkezköy Belediyesi olarak seferber olduk. Yardım kampanyalarımız, bölgedeki çalışmalarımızın yanı sıra deprem bölgesinden gelen depremzede vatandaşlarımıza Belediyemize ait konutların kapılarını açarak misafir etmeye başladık.

"6 AİLEMİZİ MİSAFİR EDİYORUZ"

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Çerkezköy Belediyesi'ne ait konutlarda 3 ailemizi, Veliköy Mahalle'mizde bulunan konutlarda 3 ailemizi Belediye Meclisimizin aldığı karar ile Şubat ayından beri ücretsiz misafir ediyoruz ve faturalarını Belediye olarak karşılıyoruz. Elimizdeki imkanlar dahilinde de diğer yardımlarda bulunuyoruz."

"YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Çerkezköy Belediyesi'ni ait konutlarda kalan Nejdet-Ferda Alıcı çifti ile Leyla Yılmaz ve ailesini büyük depremin birinci yılında ziyaret eden Belediye Başkanı Akay, "Depremin acıları çok taze ve hala çok büyük. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın" dedi. Akay, Çerkezköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile kente gelen depremzedelere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret için Belediye Başkanı Akay'a teşekkür eden Nejdet-Ferda Alıcı çifti ile Leyla Yılmaz ve ailesi de "Hala o gecenin ve o günün etkilerini yaşıyoruz. Aklımızdan büyük felaket çıkmıyor. İnşallah bu tür acıları ve felaketleri kimse yaşamaz. Depremin ardından evimizi, ocağımızı terk etmek ve buralara gelmek zorunda kaldık. Bize bu konutların kapılarını açan ve yaklaşık 1 senedir misafir eden Çerkezköy Belediyesine ve Belediye Başkanımız Vahap Akay'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştular.