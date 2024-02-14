Çerkezköylü Satranç Sporcuları Başarılarıyla Dikkat Çekti

Yerel

Antalya'da 20-27 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'nda iki Türkiye üçüncülüğü ve bir Türkiye altıncılığı elde eden Çerkezköylü satranç sporcuları, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti.

Çerkezköylü satranç sporcuları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. 7 Yaş Kızlar kategorisinde Kumsal İşlek, 9 Yaş Kızlar kategorisinde de Elif Dila Kebir Türkiye üçüncüsü oldu.

Çerkezköy Satranç İlçe Temsilcisi Ceylan Aslan, Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Satranç Antrenörü Remzi Yakut ile birlikte Başkan Akay'ı ziyaret eden stranç sporcuları, hedeflerinin Satranç Milli Takımı'nda önemli başarılar elde etmek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

Çerkezköy Satranç İlçe Temsilcisi Ceylan Aslan, Kumsal ve Elif Dila'nın Türkiye üçüncülüğü elde ettiği şampiyonada 15 Yaş Genel kategorisinde ise Ege Yiğit Çelik Türkiye altıncısı olarak Satranç Milli Takım havuzuna seçildiğini aktardı.

Çerkezköy'de son yıllarda satranca büyük ilginin olduğunu ve Çerkezköylü satranç sporcularının Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Remzi Yakut, "Çerkezköy Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvaları ve verdiği eğitimler sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz satranca büyük ilgi gösteriyorlar. Her geçen gün artan bu ilgi sayesinde sporcularımız önemli başarılar ve dereceler elde ediyor" diye konuştu.

Akay, satranç sporcuları Kumsal İşlek, Elif Dila Kebir ve Ege Yiğit Çelik'i tebrik ederek, "Antalya'da kentimizi en iyi şekilde temsil eden ve Milli Takım havuzuna seçilen sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyor, daha nice büyük başarılara imza atmalarını temenni ediyorum" dedi.