Çerkezköylü Satranç Sporcuları Başarılarıyla Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çerkezköylü Satranç Sporcuları Başarılarıyla Dikkat Çekti

Çerkezköylü Satranç Sporcuları Başarılarıyla Dikkat Çekti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'nda iki Türkiye üçüncülüğü ve bir Türkiye altıncılığı elde eden Çerkezköylü satranç sporcuları, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti.

14.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 20-27 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'nda iki Türkiye üçüncülüğü ve bir Türkiye altıncılığı elde eden Çerkezköylü satranç sporcuları, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti.

Çerkezköylü satranç sporcuları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. 7 Yaş Kızlar kategorisinde Kumsal İşlek, 9 Yaş Kızlar kategorisinde de Elif Dila Kebir Türkiye üçüncüsü oldu.

Çerkezköy Satranç İlçe Temsilcisi Ceylan Aslan, Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Satranç Antrenörü Remzi Yakut ile birlikte Başkan Akay'ı ziyaret eden stranç sporcuları, hedeflerinin Satranç Milli Takımı'nda önemli başarılar elde etmek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

Çerkezköy Satranç İlçe Temsilcisi Ceylan Aslan, Kumsal ve Elif Dila'nın Türkiye üçüncülüğü elde ettiği şampiyonada 15 Yaş Genel kategorisinde ise Ege Yiğit Çelik Türkiye altıncısı olarak Satranç Milli Takım havuzuna seçildiğini aktardı.

Çerkezköy'de son yıllarda satranca büyük ilginin olduğunu ve Çerkezköylü satranç sporcularının Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Remzi Yakut, "Çerkezköy Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvaları ve verdiği eğitimler sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz satranca büyük ilgi gösteriyorlar. Her geçen gün artan bu ilgi sayesinde sporcularımız önemli başarılar ve dereceler elde ediyor" diye konuştu.

Akay, satranç sporcuları Kumsal İşlek, Elif Dila Kebir ve Ege Yiğit Çelik'i tebrik ederek, "Antalya'da kentimizi en iyi şekilde temsil eden ve Milli Takım havuzuna seçilen sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyor, daha nice büyük başarılara imza atmalarını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Vahap Akay, Çerkezköy, Türkiye, Antalya, Spor, Turnuva, Milli Takım, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkezköylü Satranç Sporcuları Başarılarıyla Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:31:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköylü Satranç Sporcuları Başarılarıyla Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement