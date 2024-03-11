Çorum'da düşük emekli maaşlarına yönelik eylem düzenlendi

ERKAN KARACA
Çorum'da Sivil İnsiyatif Emekliler Platformu tarafından Hürriyet Parkı'nda düşük emekli maaşlarına yönelik eylem düzenlendi. Emeklilere destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Sen eğer sığınmacıya 45 milyar dolar bulabiliyorsan, sen 5'li çetenin vergi borçlarını silebiliyorsan, sen saraya günlük 30 milyon lira para harcayabiliyorsan bu emekli sadaka değil hakkını istiyor. Diyorlar ki 'Eskiden kuyruk vardı.' Niye kuyruk vardı biliyor musunuz? Mazot kuyruğu, yağ kuyruğu... Çünkü rahmetli Ecevit'le rahmetli Erbakan gitti 1974'te Kıbrıs'ta devlet kurdu, devlet. Sen 22 yıldır hangi devleti kurdun?" dedi.
Çorum'da Sivil İnsiyatif Emekliler Platformu üyesi emekliler, düşük emekli maaşlarını protesto etmek için Hürriyet Parkı'nda toplandı. Eyleme destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Sen eğer sığınmacıya 45 milyar dolar bulabiliyorsan, sen 5'li çetenin vergi borçlarını silebiliyorsan, sen saraya günlük 30 milyon lira para harcayabiliyorsan, bu emekli sadaka değil hakkını istiyor hakkını. Diyorlar ki 'Eskiden kuyruk vardı.' Evet kuyruk vardı. Niye kuyruk vardı biliyor musunuz? Mazot kuyruğu, yağ kuyruğu... Çünkü rahmetli Ecevit'le rahmetli Erbakan gitti 1974'te Kıbrıs'ta devlet kurdu, devlet. Sen 22 yıldır hangi devleti kurdun? Devletin bütün kaynaklarını sattın. Bu emekli hakkını aramalı. Ben de buradaki vatandaşım emekli olsun, öğrenci olsun haklı olduğu hangi konu olursa olsun, devlet dairelerinde haklı olduğu hangi konu olursa olsun beni aramazsa vebali boynuna. Bunu samimiyetle söylüyorum."
"DAHA ÖNCEKİ KRİZLERİN HİÇBİRİNDE EMEKLİ EKMEĞE MUHTAÇ EDİLMEMİŞTİ"
Emekliler adına konuşma yapan Murata Kırçı, "Biz bundan önce de krizler gördük, bundan önce de krizler yaşadık bu ülkede ama hiçbirinde hiçbir zaman emekli ekmeğe muhtaç edilmemişti." diye konuştu. Murat Kırçı şunları söyledi:
"Emekli olarak şu anda artık ömrümün sonu yaklaşıyor, artık rahat yaşamak istiyorum. Çocuğumun cebindeki harçlığa gözümü dikmek istemiyorum, torunumun kumbarasına gözümü dikmek istemiyorum çünkü ben emekliyim. Bir emekli yıllarca çalışmış, evlatlarını helal rızıkla geçindirmiş, okullar, üniversiteler okutmuş ama şu anda maalesef ve maalesef cebinde çay ocağına oturup çay içmeye, simit yemeye parası yok hale getirilmiştir. Biz bundan önce de krizler gördük, biz bundan önce de krizler yaşadık bu ülkede ama hiçbirinde hiçbir zaman emekli ekmeğe muhtaç edilmemişti. Şu anda emekliyi düşürmüş oldukları halden ben şahsen şuna çok üzülüyorum; gerek Çorum'da gerek diğer illerde olsun 22 yıl boyunca her şekilde mevcut iktidar desteklendi, hiçbir talepte de bulunulmadı ama bu kanun aslında emekliliği şu anda zor duruma düşürmüş. Bu kanun ne zaman çıktı biliyor musunuz, 2008 yılında çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etti. Ben buradan bir emekli, bir vatandaş olarak, Çorum'un yerli ve milli bir evladı olarak, sizlerin kardeşi olarak diyorum ki Emekliler Günü 31 Mart'tır. Kimse bu sözümüzü siyaset olarak algılamasın."
"ARTIK ALDATILMAK İSTEMİYORUZ"
Artık aldatılmak istemediklerini söyleyen Kırçı, şöyle devam etti:
"Biz bu ülkenin emekçisiyiz. Sağ olsunlar lütufta bulundular, 28 Ocak'ta yaptığımız eylemden sonra Sayın Belediye Başkanımız buraya bir emekliler lokali açtı. Çay ve kek bedava. Şu anda giden gelen var mı bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer siyasi partilerimizin muhalefet olarak başlatmış oldukları ciddi muhalefet sonucunda biz emekli ikramiyesini aldık. Hakkı hiçbir zaman yere düşürmemek lazım. İlk emekli ikramiyesi aldığımızda Kurban Bayramı'nda 750 TL ile kurbanımızı eda edebiliyorduk. Peki şu anda 3 bin lira ile biz acaba Diyanet'ten bir fetva mı alsak ki yani 6 ve 7 kiloluk horozlar, et horozları kurban edilebilir diye. Çünkü zira şu anda 3 bin liraya alabileceğimiz şey bu. Bu 3 bin lirayı eğer çok ihtiyaçları varsa biz kendilerini iade etmeye hazır mıyız? O zaman diyoruz ki bayram ikramiyelerini en az birer maaş olarak talep ediyoruz."
"İSRAFIN, YOLSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"
Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık da "Bugün emeklimizin aldığı maaş, ev kirasına bile yetemiyor. Onurlu ve haysiyetli yaşamamız için yeterli bir para, yeterli bir bedel değil bu. Bizim hak ettiğimiz yaşamda kesinlikle bu değil. Emin olun söyleyecek çok şeyimiz var ama başta söylediğim gibi; şu israfın, yolsuzluğun, vefasızlığın önüne geçilsin. Hepimiz huzur ve refah içerisinde yaşayacağız inşallah." dedi.
Son Dakika › Yerel › Çorum'da düşük emekli maaşlarına yönelik eylem düzenlendi - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.
2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...
Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.
Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in ‘Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi’ açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin’e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin’in tüm ilçelerine, Toros Dağları’na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı” dedi.
Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşları dahil 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 adet pompalı tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başkan adaylarının belirlenme yöntemiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı ama mesela belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanına seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri emekliyi kışkırtıyor' sözlerine de Özel, "Sen yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekliyi kışkırtıyorum? Keşke kışkırtabilsem, ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem, emekliler ve işçiler haklarını aramak için yürüseler, Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz" diye cevap verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?