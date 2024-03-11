Çorum'da düşük emekli maaşlarına yönelik eylem düzenlendi

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ERKAN KARACA

Çorum'da Sivil İnsiyatif Emekliler Platformu tarafından Hürriyet Parkı'nda düşük emekli maaşlarına yönelik eylem düzenlendi. Emeklilere destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Sen eğer sığınmacıya 45 milyar dolar bulabiliyorsan, sen 5'li çetenin vergi borçlarını silebiliyorsan, sen saraya günlük 30 milyon lira para harcayabiliyorsan bu emekli sadaka değil hakkını istiyor. Diyorlar ki 'Eskiden kuyruk vardı.' Niye kuyruk vardı biliyor musunuz? Mazot kuyruğu, yağ kuyruğu... Çünkü rahmetli Ecevit'le rahmetli Erbakan gitti 1974'te Kıbrıs'ta devlet kurdu, devlet. Sen 22 yıldır hangi devleti kurdun?" dedi.

Çorum'da Sivil İnsiyatif Emekliler Platformu üyesi emekliler, düşük emekli maaşlarını protesto etmek için Hürriyet Parkı'nda toplandı. Eyleme destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sen eğer sığınmacıya 45 milyar dolar bulabiliyorsan, sen 5'li çetenin vergi borçlarını silebiliyorsan, sen saraya günlük 30 milyon lira para harcayabiliyorsan, bu emekli sadaka değil hakkını istiyor hakkını. Diyorlar ki 'Eskiden kuyruk vardı.' Evet kuyruk vardı. Niye kuyruk vardı biliyor musunuz? Mazot kuyruğu, yağ kuyruğu... Çünkü rahmetli Ecevit'le rahmetli Erbakan gitti 1974'te Kıbrıs'ta devlet kurdu, devlet. Sen 22 yıldır hangi devleti kurdun? Devletin bütün kaynaklarını sattın. Bu emekli hakkını aramalı. Ben de buradaki vatandaşım emekli olsun, öğrenci olsun haklı olduğu hangi konu olursa olsun, devlet dairelerinde haklı olduğu hangi konu olursa olsun beni aramazsa vebali boynuna. Bunu samimiyetle söylüyorum."

"DAHA ÖNCEKİ KRİZLERİN HİÇBİRİNDE EMEKLİ EKMEĞE MUHTAÇ EDİLMEMİŞTİ"

Emekliler adına konuşma yapan Murata Kırçı, "Biz bundan önce de krizler gördük, bundan önce de krizler yaşadık bu ülkede ama hiçbirinde hiçbir zaman emekli ekmeğe muhtaç edilmemişti." diye konuştu. Murat Kırçı şunları söyledi:

"Emekli olarak şu anda artık ömrümün sonu yaklaşıyor, artık rahat yaşamak istiyorum. Çocuğumun cebindeki harçlığa gözümü dikmek istemiyorum, torunumun kumbarasına gözümü dikmek istemiyorum çünkü ben emekliyim. Bir emekli yıllarca çalışmış, evlatlarını helal rızıkla geçindirmiş, okullar, üniversiteler okutmuş ama şu anda maalesef ve maalesef cebinde çay ocağına oturup çay içmeye, simit yemeye parası yok hale getirilmiştir. Biz bundan önce de krizler gördük, biz bundan önce de krizler yaşadık bu ülkede ama hiçbirinde hiçbir zaman emekli ekmeğe muhtaç edilmemişti. Şu anda emekliyi düşürmüş oldukları halden ben şahsen şuna çok üzülüyorum; gerek Çorum'da gerek diğer illerde olsun 22 yıl boyunca her şekilde mevcut iktidar desteklendi, hiçbir talepte de bulunulmadı ama bu kanun aslında emekliliği şu anda zor duruma düşürmüş. Bu kanun ne zaman çıktı biliyor musunuz, 2008 yılında çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etti. Ben buradan bir emekli, bir vatandaş olarak, Çorum'un yerli ve milli bir evladı olarak, sizlerin kardeşi olarak diyorum ki Emekliler Günü 31 Mart'tır. Kimse bu sözümüzü siyaset olarak algılamasın."

"ARTIK ALDATILMAK İSTEMİYORUZ"

Artık aldatılmak istemediklerini söyleyen Kırçı, şöyle devam etti:

"Biz bu ülkenin emekçisiyiz. Sağ olsunlar lütufta bulundular, 28 Ocak'ta yaptığımız eylemden sonra Sayın Belediye Başkanımız buraya bir emekliler lokali açtı. Çay ve kek bedava. Şu anda giden gelen var mı bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer siyasi partilerimizin muhalefet olarak başlatmış oldukları ciddi muhalefet sonucunda biz emekli ikramiyesini aldık. Hakkı hiçbir zaman yere düşürmemek lazım. İlk emekli ikramiyesi aldığımızda Kurban Bayramı'nda 750 TL ile kurbanımızı eda edebiliyorduk. Peki şu anda 3 bin lira ile biz acaba Diyanet'ten bir fetva mı alsak ki yani 6 ve 7 kiloluk horozlar, et horozları kurban edilebilir diye. Çünkü zira şu anda 3 bin liraya alabileceğimiz şey bu. Bu 3 bin lirayı eğer çok ihtiyaçları varsa biz kendilerini iade etmeye hazır mıyız? O zaman diyoruz ki bayram ikramiyelerini en az birer maaş olarak talep ediyoruz."

"İSRAFIN, YOLSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık da "Bugün emeklimizin aldığı maaş, ev kirasına bile yetemiyor. Onurlu ve haysiyetli yaşamamız için yeterli bir para, yeterli bir bedel değil bu. Bizim hak ettiğimiz yaşamda kesinlikle bu değil. Emin olun söyleyecek çok şeyimiz var ama başta söylediğim gibi; şu israfın, yolsuzluğun, vefasızlığın önüne geçilsin. Hepimiz huzur ve refah içerisinde yaşayacağız inşallah." dedi.