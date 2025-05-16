CHP'den Kuşadası'nda Otizm Sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'den Kuşadası'nda Otizm Sempozyumu

CHP\'den Kuşadası\'nda Otizm Sempozyumu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Otizm Sempozyumu'nda Genel Başkan Özgür Özel, otizmin toplumsal bir gerçek olduğunu vurguladı. Sempozyum, otizm destek merkezlerinin önemine dikkat çekilerek, otizmli bireyler için daha fazla destek sağlamayı amaçlayan projelerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu.

16.05.2025 15:45  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Engelliler Haftası nedeniyle Kuşadası'nda düzenlenen Otizm Sempozyumu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile gerçekleşti.

Sempozyumda konuşan CHP Lideri Özgür Özel, otizmin görmezden gelinemeyecek toplumsal bir gerçek olduğuna dikkat çekerek "Siyaset gerçeklerden kaçma değil, yüzleşme ve çözüm üretme alanıdır" dedi. CHP iktidarında yaşama geçirilecek Otizm Eylem Planı'nın hazır olduğunu ifade eden Genel Başkan Özel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen otizm destek merkezlerinin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğinin altını çizdi.

Otizm Sempozyumu, Otizm Orkestrası tarafından verilen ve CHP Lideri Özgür Özel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de sahneye çıkarak söylenen şarkılara eşlik ettiği renkli bir konserle başladı. Katılımcılar tarafından keyif ve beğeni ile karşılanan konserin ardından otizmli çocuk sahibi olan ailelerin yaşadığı sorunlara ilişkin bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, otizmin bir farklılık olduğunun altını çizerek "Bu farklılığı anlamak ve kabul etmek zorundayız. Otizmli çocuğu bulunan aileleri dinlediğimizde kentimize kazandırdığımız Otizm Destek ve Yaşam Merkezi projesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Buradan tüm annelere seslenmek istiyorum: Gözünüz arkada kalmasın, CHP var" dedi. Yerel yönetimlerin alt yapı hizmetleri kadar sosyal politikalardan da sorumlu olduklarını ifade eden Başkan Ömer Günel "Bugün açılacak olan Otizm Destek ve Yaşam Merkezi, bilimsel temelli bir sosyal destek anlayışı ile yaşama geçirildi. Amacımız otizmli bireylere sadece destek sunmak değil, aynı zamanda umut olmak ve ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bu merkez de bu anlayışın somut bir örneğidir. Hayırsever Bekmezci Ailesi başta olmak üzere otizm merkezimizin açılmasına destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu merkez tüm Kuşadası'nın ortak eseridir. Otizmli bireylere, ailelerine ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sempozyuma katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisinin de otizmli bir erkek evlat sahibi olduğunu ve bu nedenle ailelerin neler yaşadığını anladığını ifade etti. Aydın'da 6 adet otizm merkezi bulunduğunu kaydeden Başkan Çerçioğlu "3 bin çocuğumuza eğitim verdik, vermeye de devam ediyoruz. CHP iktidarında Aydın'da Otizm Köyü kurulacak. Bunun sözünü de Genel Başkanımızın onayı ile buradan sizlere veriyorum" diye konuştu. Çerçioğlu, otizm dışında disleksi alanında da çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'de otizme ilişkin sağlıklı bir veri akışı olmadığının altını çizen CHP Genel Başkanı Özel "Türkiye'de 2 milyona yakın otizmli birey var. Bunların 700 bini çocuk. Ancak bu çocuklardan sadece 42 bini okula gidiyor. Yüzde 96'sı eğitime ulaşamıyor" dedi. Eğitimin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Eğitim her yurttaşın hakkıdır ve bu durum da anayasal bir hak ihlalidir. CHP olarak böyle bir eşitsizliğe ve anayasa ihlaline razı değiliz" dedi.

Otizm görülme sıklığının 31'de 1 olduğunun altını çizen CHP Genel Başkanı, erken tanı ve eğitim ile aşılması mümkün olan bir sorunun alınmayan tedbirler ve sunulmayan haklar nedeniyle ağır bir tabloya dönüştüğünü belirtti. Özel, otizmle ilgili çözüm önerilerini de sıraladı. CHP Genel Başkanı Özel "Her ilde otizmli bireylerin iyi vakit geçireceği, iyi eğitim alacağı destek merkezleri ve ailelerin çocuklarını emanet edip dinlenebileceği mola merkezleri kurulmalı. Bu çocuklara iş koçluğu ve istihdam sağlanmalı. Engelli aylıkları bizzat engelli bireylerin hesaplarına yatmalı. Nitelikli, yeterli ve ücretsiz eğitim imkanları yaygınlaştırılmalı" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından otizmli bireylerin ve ailelerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla "Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum" temasıyla Kuşadası'nda düzenlenen Otizm Sempozyumu'nun ikinci gününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Gülşah Deniz Atalar, Aydın Milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile civar il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Sempozyum, Kuşadası, Politika, Sağlık, Yerel, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Kuşadası'nda Otizm Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım
Efsane sol bek Jordi Alba’dan 2 yıllık imza Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
23:33
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
23:24
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
23:09
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
23:07
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
22:58
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 17:04:30. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Kuşadası'nda Otizm Sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.