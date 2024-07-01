CHP Genel Başkanı Özel: 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler kendilerini rahatlatacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Genel Başkanı Özel: 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler kendilerini rahatlatacaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin başlayan duruşmaya yönelik 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' dedi. Özel, duruşmada esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördüklerini belirtti. Ayrıca, cinayetin üstünü örtmeye çalışanların birileri tarafından kollanıp müdahale edildiğini söyledi.

01.07.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özel: "'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler kendilerini rahatlatacaklar"

"Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük"

"Cinayetin üstüne siz perdesi indirmeye çalışanlar, birileri tarafından kollanıyor ve müdahale ediliyor"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin başlayan duruşmaya yönelik "Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler, partilerini de kendilerini de hareketlerini de ittifaklarını da rahatlatacaklar" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüphelinin yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda başladı. Duruşmada Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in daveti üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinden oluşan heyette yer aldı. Duruşmaya ilişkin hakim tarafından verilen arada açıklamalarda bulunan Özel, Sinan Ateş öldürülmesine katkı verenlerin, yardım edenlerin, yataklık edenlerin belli olduğunu ama duruşmanın yarım bir iddianameyle görüldüğüne dikkati çekti.

"Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük"

Duruşmayı CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in yanında oturarak takip ettiklerini ifade eden Özel, " Ayşe Ateş ve evlatları adalete ulaştık diyene kadar biz onların yanında durmaya devam edeceğiz ama çok belli ki ilk baştan beri verilen bütün ifadeler 'yanlış söylemişim, söylediğimi hatırlamıyorum, bunu söyledim doğru yazmamışlar ve çarpıtmışlar' gibi kendilerine verilen yeni vazifeyi yerine getirmeye çalışan bir tetikçi ve azmettirici ile birlikteydik. Ettiği telefonları hatırlamayan, aldığı talimatları hatırlamayan, verilen konumlar hatırlamayan, görüştüğü kişileri hatırlamayan ama birilerinin bağlantısını ortadan kaldırmak için yeni şeyler hatırlayan bir tetikçi ve bir azmettirici gördük. Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük ama bunu herkes görüyor. Herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bütün hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.

"Cinayetin üstüne siz perdesi indirmeye çalışanlar, birileri tarafından kollanıyor ve müdahale ediliyor"

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan ilgilerini azaltmayacaklarını kaydeden Özel, "Sinan Ateş'in naaşı kaldırıldı, kanlar temizlendi ama gerçekte cenaze ortada duruyor. Sahip çıkması gerekenler sahip çıkmadığı için bir taziye bile yazmadıkları için bir başsağlığı bile dilemedikleri için cenaze orada duruyor ve herkesin endişesi o ki o cenazeyi orada bırakıp cinayetin üstüne siz perdesi indirmeye çalışanlar, birileri tarafından kollanıyor ve müdahale ediliyor. Polis görevini yapmış ama iddianamede adı geçmesi gereken eski milletvekilleri, hal hazırdaki çeşitli yöneticiler, bir siyasi partinin cinayetten önce ve sonra telefon irtibatı kurulan yöneticilerinin adı dahi geçmiyor. Bütün arabaların plakaları var, bir arabanın yok. O siyah arabanın içinden hangi genel başkan iniyor, o aracı ona kim tahsis etmiş bütün Türkiye biliyor. Bir tek iddianameyi yazanlarla kabul edenler bilmiyor.

"'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler kendilerini rahatlatacaklar"

'Biz bu sisin inmesine, bu cinayetin alelade bir cinayetmiş gibi üstünün örtünmesine seyirci kalmayacağız' diye Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Günü geldiğinde kimse kral çıplak demiyorsa biz diyeceğiz ama o 2 kız evladın, gözü yaşlı eşin, annenin, babanın, kardeşlerin ve Türkiye'de siyaset yapan ve siyasi duruşundan dolayı endişe duyan kimsenin 'benim de sonum Sinan Ateş gibi olur' deyip korkmasına izin vermeyeceğiz. Kim korkarsa korksun, biz korkmayanları geri adım atmayanları, susmayanları sinmeyenleri siyasi çıkar için parti içi ya da ittifaklar arası bir kanlı cinayete sessiz kalmayanları temsil ediyoruz. 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler, partilerini de kendilerini de hareketlerini de ittifaklarını da rahatlatacaklar. Bırakın rahatlatmayı Türkiye'yi sise boğmaya çalışıyorlar, buna sessiz kalınmayacak."

Kaynak: İHA

Sinan Ateş, Özgür Özel, Suç, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel: 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler kendilerini rahatlatacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel: 'Bu işe karışan kim varsa cezasını çeksin' deseler kendilerini rahatlatacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement