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CHP Genel Başkanı Özel Manisa'da bayramlaşma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Bundan sonraki süreçte hangi parti, hangi görüş olursa olsun Belediye Başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır"

MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. CHP'nin belediye başkanları kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vermekle, hem kanunen memurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar" dedi.

Manisa protokolü, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün ev sahipliğinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleşen bayramlaşma törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa İl Başkanvekili Muammer Babuş, daire müdürleri, şehit yakını ve gaziler, sivil toplum kuruluşları katıldı. Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak, "Allah vatanımızın, milletimizin birlik ve dirliğini bozmasın. Göreve geldiğimiz yaklaşık 10 gün oldu. Bundan sonraki 5 yıl süreyle şeffaf adil ve ulaşılabilir bir belediyeciliği inşallah yaşatmak adına yola çıktık. Umarım 5 yıl boyunca sizlerle birlikte bu desturda hareket edeceğiz ve Manisa'mızı hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.

"Manisalı olmak Manisa'yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir"

Bayramlaşma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise "Gün oldu bu bayramlaşma törenlerine il başkanımla birlikte iki kişi geldik. Gün oldu 2 ilçe başkanım da yanımızda 4 kişi geldik. Gün oldu aday olduk, 17 belediyeden büyükşehir dahil hiçbirini kazanamadık. Gün oldu 4 belediyemiz oldu. Gün oldu 7 kişilik bir gruptaydık. Bugün buraya milletimizin teveccühüyle, Manisa'nın teveccühüyle 15 belediye başkanımla, 63 belediye meclis üyesi arkadaşımla ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte bu bayramlaşmaya katılmanın kıvancı içindeyim. Tüm Manisalılara teşekkür ediyorum. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları kamu görevi yapmanın bilincinde hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı eşit hizmet vermekte hem kanun memurdurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar. Manisalı olmak Manisa'yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir. Manisa'nın üst düzeyde bir siyasi kültürü ve her şeyden önce her ayrılığı aşan bir hemşerilik ve kardeşlik bilinci vardır. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olmasını bir kez daha temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Manisa Valisi Enver Ünlü de "Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın gelişine vesile olan müstesna günlerimizdendir. Bayram günleri dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakmak için çok önemli fırsatlardır. Türk milleti yardımseverliği ve o her şartta muhtaçların yanında olma özelliğiyle bilinir. Bayram vesilesiyle bu özelliklerimizden hareketle sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı daha da güçlendirmeli, pekiştirmeliyiz. Yoksulları, kimsesizleri, hastaları ve kıymetli büyüklerimizi ziyaret etmeli onlarla paylaşarak mutluluğumuzu daha anlamlı hale getirmeliyiz. Devletimizin ve milletimizin bekası için, yurt içinde ve yurt dışında ve şairler bunu gözetmeden, mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize, yürüttükleri bu mücadelede başarılar temenni ediyorum" dedi.