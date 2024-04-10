CHP Genel Başkanı Özel Manisa'da bayramlaşma törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"Bundan sonraki süreçte hangi parti, hangi görüş olursa olsun Belediye Başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır"
MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. CHP'nin belediye başkanları kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vermekle, hem kanunen memurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar" dedi.
Manisa protokolü, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün ev sahipliğinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleşen bayramlaşma törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa İl Başkanvekili Muammer Babuş, daire müdürleri, şehit yakını ve gaziler, sivil toplum kuruluşları katıldı. Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak, "Allah vatanımızın, milletimizin birlik ve dirliğini bozmasın. Göreve geldiğimiz yaklaşık 10 gün oldu. Bundan sonraki 5 yıl süreyle şeffaf adil ve ulaşılabilir bir belediyeciliği inşallah yaşatmak adına yola çıktık. Umarım 5 yıl boyunca sizlerle birlikte bu desturda hareket edeceğiz ve Manisa'mızı hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.
"Manisalı olmak Manisa'yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir"
Bayramlaşma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise "Gün oldu bu bayramlaşma törenlerine il başkanımla birlikte iki kişi geldik. Gün oldu 2 ilçe başkanım da yanımızda 4 kişi geldik. Gün oldu aday olduk, 17 belediyeden büyükşehir dahil hiçbirini kazanamadık. Gün oldu 4 belediyemiz oldu. Gün oldu 7 kişilik bir gruptaydık. Bugün buraya milletimizin teveccühüyle, Manisa'nın teveccühüyle 15 belediye başkanımla, 63 belediye meclis üyesi arkadaşımla ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte bu bayramlaşmaya katılmanın kıvancı içindeyim. Tüm Manisalılara teşekkür ediyorum. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları kamu görevi yapmanın bilincinde hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı eşit hizmet vermekte hem kanun memurdurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar. Manisalı olmak Manisa'yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir. Manisa'nın üst düzeyde bir siyasi kültürü ve her şeyden önce her ayrılığı aşan bir hemşerilik ve kardeşlik bilinci vardır. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olmasını bir kez daha temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Manisa Valisi Enver Ünlü de "Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın gelişine vesile olan müstesna günlerimizdendir. Bayram günleri dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakmak için çok önemli fırsatlardır. Türk milleti yardımseverliği ve o her şartta muhtaçların yanında olma özelliğiyle bilinir. Bayram vesilesiyle bu özelliklerimizden hareketle sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı daha da güçlendirmeli, pekiştirmeliyiz. Yoksulları, kimsesizleri, hastaları ve kıymetli büyüklerimizi ziyaret etmeli onlarla paylaşarak mutluluğumuzu daha anlamlı hale getirmeliyiz. Devletimizin ve milletimizin bekası için, yurt içinde ve yurt dışında ve şairler bunu gözetmeden, mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize, yürüttükleri bu mücadelede başarılar temenni ediyorum" dedi.
Son Dakika › Yerel › CHP Genel Başkanı Özel Manisa'da bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika
Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi başladı. 39 bin 702 seçmen, il merkezinde 183 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.
Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de oy verme işlemi başladı. Düzce'de 408 seçim bölgesinde kurulan bin 65 sandıkta toplam 299 bin 196 seçmen oy kullanacak.
Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. 174 bin 786 seçmenin bulunduğu Erzincan'da vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.
Depremin etkisiyle yıkıma uğrayan Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak. Depremzede vatandaşlar, 3 bin 424 sandıkta oylarını kullanırken, yıkılan noktalarda kurulan 96 konteyner seçim alanında da oy kullanıyorlar. Antakya ilçesinde bulunan 66 konteyner seçim alanından biri olan Cebrail Mahallesi'nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladılar.
Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Samsun'da bulunan 1 milyon 38 bin 991 seçmen, sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek. Seçimlerin güvenliği için toplam 4 bin 634 personel görev aldı.
Erzurum'da 516 bin 952 seçmen, yerel seçimler için sandıklarda oy kullanmaya başladı. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak.
Isparta'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar sürecek.
Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ayrıca, 32 ilde oy kullanma işlemi bir saat erkene alındı.
İstanbul'da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 parti adayı ve 27 bağımsız aday yarışacak. İstanbul'da 33 bin 228 sandık kuruldu ve en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi, en çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi oy kullanacak. Seçmenler sabah saatlerinde okullara gelerek oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi alıyor.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başladı ve diğer illerde saat 08.00'de başlayacak. Birçok siyasi lider de oy kullanmak için okullara gitti.
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?