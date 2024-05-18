CHP Genel Başkanı Özel: "Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel: "Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki Büyük Eğitim Mitingi'nde yaptığı konuşmada, 'Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir. Müfredat yaparken herkesi duymalı, dinlemeli en doğrusunu tam bir mutabakatla yaparsınız' dedi.

18.05.2024 19:20  Güncelleme: 19:42
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CHP Genel Başkanı Özel: "Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki Büyük Eğitim Mitingi'nde konuştu

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki Büyük Eğitim Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir. Müfredat yaparken herkesi duymalı, dinlemeli en doğrusunu tam bir mutabakatla yaparsınız" dedi.

CHP ve eğitim sendikaları tarafından Fatih Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi' düzenlendi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Milletvekilleri, sendika üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim emekçilerinin haklarını savunmak için toplandıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, "Bu meydanda yok sayılanlar var, hor görülenler var. Bu meydanda haykırsa da sesini duyuramayanlar var. İşte biz onların sesine ses, mücadelelerine destek olmaya geldik. Atanmayan öğretmenin, mülakat mağdurunun yanında duracağımıza dair irademizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunu ilan etmek için Saraçhane Meydanı'ndayız. Gerekirse masada müzakere ederek, hakkınızı arayarak, derdinizi anlatarak, dinlerlerse ne ala. Dinlemezlerse sizlere bir meydanlara çıkarak, sokaklara dökülerek hakkınızı arayacağız" dedi.

"Mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için tam 65 yıla ihtiyaç var"

" Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; madem atamayacaktın bu 1 milyonun günahsızı niye okuttun, niye umut verdin, niye diploma verdin hala daha niye onlara sırtını dönüyorsun?" ifadelerini kullanan Özel, "Bugün 114 bin öğretmeni atadığınızda, 1 tane öğretmen fazlası olmuyor kamuda. Ama ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki emekli kadar atarız. 23 bin emekli var, 20 binini atıyorlar. Diyorlar ki 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri yapacağız ve emekli kadar öğretmen atayacağız. Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için tam 65 yıla ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Müfredatta yapılan yeniliği eleştiren Özel, "Siz bir partinin seçim sloganını Milli Eğitim müfredatının başlığı yaparsanız ilk düğmeyi de son düğmeyi de yanlış iliklediniz demektir. Maarif modeli diye isim koyduğunuz yüz yıl öncesinin adını taşımakta, 200 yıl öncesinin ruhunu taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir"

Özel konuşmasının devamında, "Eğitimde şiddet tek başına çıkarılacak bir kanun değildir. Sendikaların, örgütlerin sesi duyulmalı, öğretmenlere, işin uzmanlarına kulak verilmelidir. Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir. Müfredat yaparken herkesi duymalı, dinlemeli en doğrusunu tam bir mutabakatla yapmalısınız. İşte önümüzde size güzel bir sınav. Anayasa yapacağım, katılımcı olacağım, Türkiye'nin yüzde 96'sını temsil edecek anayasa diye. Hadi bakalım müfredat burada, eğitimin anayasası burada. Çağır bakalım yüzde 96'yı, çağır sendikaları. Bundan sonra sesimizi duymayanlara karşı, sesi duyulmayanlar için, kimsesizler için, sesini yükseltse de sesini duyuramayanlar için meydanlarda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel: "Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir"
Kaynak: İHA

Özgür Özel, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel: 'Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir' - Son Dakika

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