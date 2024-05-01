CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 1 Mayıs Taksim\'de Kutlanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle Saraçhane Meydanı'na geldi. Burada basın açıklaması yapan Özel, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması gerektiğini söyledi.

01.05.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle Saraçhane Meydanı'na geldi. Burada basın açıklaması yapan Özel, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane meydanına geldi. Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Özel, "Saraçhane Meydanı'ndayız. Saraçhane Meydanı Türkiye demokrasisinin özellikle son 5 yılın sembolleşmiş bir meydandır. Saraçhane'deki topluluklar sonuç alan topluluklardır. Onların dediği oldu. Şimdi çağrıcı örgütler, Saraçhane'yi çağrıda bulundular. Biz de İstanbul il başkanlığı aracılığıyla örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Hedef Taksim Meydanı'dır çünkü 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır. Geçen sene bir tartışma vardı. Valilik, İçişleri Bakanlığı, hükümet diyordu ki 'Taksim gösteri meydanı değildir' çıkamazsınız. Emekçiler de 'çıkarız' diyordu. Demokrasilerde iki taraf farklı düşünüyorsa, menfaat çelişkisi varsa hakeme başvurulur. Kime mahkemeye. Anayasa Mahkemesi diyor ki hepiniz adına karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulabilmelidir. Eninde sonunda Taksim emeğindir, emekçilerindir. Polisimize sesleniyorum; buradaki emekçi sizi düşman görmüyor, kardeşinizdir. Onlara müdahale edip onların yaralanmasına, zor durumda kalmasına sebebiyet vermeyiniz. Bu meydandaki emniyet güçleri de emekçiler de siyasetçiler de bu ülkenin evlatlarıdır ve kardeştir. Bu ülkenin Türkleri de Kürtleri de Lazları da Çerkezleri de Doğulusu, Batılısı, Karadenizlisi, Güneylisi, Alevisi de Sünnisi de kardeştir. Bu kardeşliği egemen kılacağız, birbirimizi, Türkiye'yi seviyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı - Son Dakika

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