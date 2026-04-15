CHP Grup Başkanvekili Günaydın: Türkiye Yönetilemiyor, Savruluyor

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da siftah edemediklerini ama kendilerine vergi cezaları kesildiğini söylediği videosu ile dikkati çeken esnafın duruşmasına katılmak için kente giden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'deki ekonomik durum ve ifade özgürlüğünün tartışıldığını söylerken, "Türkiye yönetilemiyor, savruluyor" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çorum'da öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edemediklerini ama buna rağmen esnafa vergi cezaları kesildiğini söylediği videosu nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan esnaf Murat Kırçı'nın duruşmasına katıldı. Davada Kılıç beraat ederken, partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Günaydın, AK Parti'nin pırlantadan vergi almaktan vazgeçtiğini hatırlattı ve "Pırlantadan vergi almaktan vazgeçti. Ama sen Çorum'daki esnafa vergi vermeye, yüklemeye devam ediyorsun. Sonra da bunu eleştireni ceza davasında yargılamaya kalkıyorsun." dedi.

Ekonomi, vergi politikaları ve erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Günaydın şunları söyledi:

"Pırlantadan vergi almaktan vazgeçtiler"

"Bir kanun teklifi getirdiler. Baktık ki pırlantaya vergileme getiriyorlar ya aramızda dedik ki hani durmuş saat yılda iki kere doğruyu gösterir ya demek ki nadiren de olsa AKP'nin de doğru iş yapma ihtimali varmış dedik. ve destekledik pırlantadan vergi alın arkadaşlar, Genel Kurul'a iner inmez bir yeni düzenleme revize getirerek pırlantadaki vergilemeye ilişkin yasayı geri çektiler. Maddeyi geri çektiler, gece yarısı niye biliyor musunuz? İşte AKP budur, pırlantacılar gitti, lobi faaliyeti yaptı ve adamlar pırlantadan vergi almaktan vazgeçti. Ama sen Çorum'daki esnafa vergi vermeye, yüklemeye devam ediyorsun. Sonra da bunu eleştireni ceza davasında yargılamaya kalkıyorsun."

"Kanuni düzenleme vatandaşa pusu kuruyor"

Yarın Anayasa Mahkemesi'ne saat 14'te trafik cezalarıyla ilgili düzenlemeyi yani cezayı 4 - 5 katı artıran düzenlemeyi iptal etmek için başvuruyoruz. Eskiden bize şunu derlerdi değil mi? Burada diyelim ki üst limit radar 90 onu %10 kadar geçebilirsin değil mi? 99 yaparsan ceza yok 100 yaparsan ceza var. Şimdi o %10 oranı gitti. Her ayrı hız limitinin ayrı toleransı var. ya kanun koyucu olarak bunu ben bilmiyorum. Vatandaş nereden bilecek yani kanuni düzenleme vatandaşa pusu kuruyor. Yarın Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Hani hep derler ya CHP Anayasa Mahkemesi'nin önünden ayrılmıyor. Ayrılmıyoruz, sebep ne? Kendi şahsi çıkarımızı mı savunuyoruz? Vatandaşın çiğnediğiniz, hakkını, hukukunu savunmak için oradayız.

"Türkiye yönetilemiyor savruluyor"

Dolayısıyla Türkiye yönetilemiyor, savruluyor, demokrasi bitmiş, adalet bitmiş, ekonomi çökmüş. Biraz önce söyledim milli savunmada Türkiye tarihinin ben maalesef en kırılgan dönemini yaşıyor. Vatandaş da bunun farkında arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olmayan araştırma şirketleri şunu ölçüyor, an itibariyle vatandaşın %68'i erken seçim istiyor. Bu bir toplumda görülmemiş bir oran daha seçime iki yıl var. Memleketin %68'i erken seçim istiyor. Bunun sebebi nedir? Demek ki Türkiye'nin iyiye gitmediğini düşünen vatandaş sayısı her üç kişiden ikisi, üç kişiden biri de bazen kararsız, bazen de başka nedenlerle oraya bağlanmış. Erken seçim yapalım, bu memleket yönetilemiyor derdine derman olalım diyoruz, kaçıyorlar. Arkadaşlar bir atasözü var, bir Afrika atasözü ya leoparın kuyruğunu hiç tutmayacaksın ya da tuttu mu bırakmayacaksın der. Biz o leoparın kuyruğunu tuttuk ve o leoparı havaya kaldırıp sırtının üzerine aşağıya indireceğiz. Bunu milletle beraber yapacağız. Halk için halkla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşı rızayla değil de zorla bastırırım o bastırmayla kumpas kurarak bu memleketi yönetebilirim diye düşünen varsa yönetemeyeceklerini çok acı bir şekilde görecekler. Cumhuriyet kazanacak, demokrasi kazanacak, halk kazanacak.

"Devlet Bahçeli otorite olarak konuşuyor"

Devlet Bahçeli'nin partisi %8 civarında oy alıyor. Kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Devlet Bahçeli bir otorite olarak konuşuyor. Yani söylediğinin üzerine sanki laf söylenemeyeceğini düşünüyor. Ben kendilerine şunu tavsiye ederim %8'lik oyunu çalışsınlar. Bak alanda görmüyoruz. Hiçbirini sahaya insinler. Esnafın sorunuyla, çiftçinin sorunuyla bizim gibi ilgilensinler. Maden alanlarındaki rant alanlarına bir gitsinler baksınlar, oylarını %11 yapsınlar, çalışmaya devam etsinler, 14 yapsınlar, devam etsinler, 17 yapsınlar, 20 yapsınlar, 25 yapsınlar, 30 yapsınlar, biraz daha çalışsınlar, 33 yapsınlar, 35 yapsınlar biz CHP ile aynı orana geldik diye kendini otorite olarak görmeye başlar. Şimdi Türkiye'nin dördüncü partisinin görüşünü açıklamışsın ama vatandaş senin gibi düşünmüyorum.

"Yargı darbesiyle CHP'yi dağıtmaya çalışıyorlar"

Arkadaşlar şüphesiz öyle bir insan erken seçim istiyorsa mevcut hükümetten memnun değilim demek istiyordur. Hani bunu buradan sağlamak mümkün ve yapılan sağlıklı araştırmalar an itibariyle hem cumhurbaşkanlığı seçiminin hem de meclisteki çoğunluğun Cumhur İttifakı tarafından sağlanamayacağını gösteriyor bize. Bunlar da zaten rıza üreterek vatandaşın oyunu alamayacaklarını gördükleri için bir yargı darbesiyle CHP'yi ve çeşitli kumpaslarla da muhalefeti dağıtmaya çalışıyorlar. Bugün gördünüz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta örgütüyle, milletvekiliyle, genel başkanıyla dimdik ayakta. Yetmez, Cumhuriyet Halk Partisi diğer tüm muhalefet partileriyle birlikte olmanın yolunu bir şekilde buluyor. Sadece bugün neyi gördük? Biz işte orada AKP, MHP yoktu ama onun dışında Türkiye'yi temsil eden bütün partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, il başkanları, MYK üyeleri oradaydı. Demek ki doğruda birleşmek, memleketin onurlu geleceği için birleşmek çok kıymetli ve biz bunu yapıyoruz.

Toplantıda, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ve çok sayıda partili hazır bulundu.