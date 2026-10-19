CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, 3 ayda muhtarların yarısından fazlasını ziyaret etti - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, 3 ayda muhtarların yarısından fazlasını ziyaret etti

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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, 3 ayda muhtarların yarısından fazlasını ziyaret etti
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlık kurumunun yetki, bütçe ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Gümrükçü, üç ayda İzmir'deki muhtarların yarısından fazlasını ziyaret ettiklerini belirtti.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yalnızca üç ay gibi kısa bir sürede İzmir'deki muhtarların yarısını ilçe örgütleriyle birlikte ziyaret ettiklerini belirterek, muhtarlık kurumunun yetki, bütçe ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında yayımladığı mesajda yerel demokrasinin ve muhtarlık kurumunun önemine dikkati çekti. Muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında kritik bir köprü işlevi gördüğünü ifade eden Gümrükçü, muhtarlık makamının daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

"ÇÖZÜM SEÇİLMİŞ TEMSİLCİLERİMİZ MUHTARLARIMIZDADIR"

CHP İzmir İl Başkanlığı olarak saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve ilçe örgütleriyle birlikte yoğun bir ziyaret programı yürüttüklerini belirten Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe örgütlerimizle birlikte yalnızca üç ay gibi kısa bir sürede İzmir'deki muhtarlarımızın yarısından fazlasını ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledik. Amacımız yalnızca nezaket ziyaretlerinde bulunmak değil; mahallelerin gerçek gündemini anlamak ve çözüm yollarını birlikte geliştirmektir. İzmir'in her mahallesinin farklı ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçları en iyi bilenler, o mahallenin seçilmiş temsilcileri olan muhtarlarımızdır."

"MUHTARLAR KARAR SÜREÇLERİNİN DOĞAL PAYDAŞI OLMALIDIR"

Muhtarların sorumlulukları ile ellerindeki imkanlar arasında ciddi bir dengesizlik bulunduğuna işaret eden Gümrükçü, yerel yönetimlerde katılımcılığın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

Karar Mekanizmalarına Katılım: Bir mahalleyi ilgilendiren kararlar alınırken muhtarlar sadece bilgilendirilen değil, sürecin hazırlık aşamasında yer alan doğal paydaşlar olmalıdır.

Kurumsal ve Mali Destek: Muhtarlıkların çalışma koşulları iyileştirilmeli; yeterli bütçe, personel ve uygun fiziksel mekan desteği sağlanmalıdır.

Sosyal Dayanışma ve Hizmet İş Birliği: Sosyal yardımların doğru kişilere ulaştırılmasında muhtarların saha deneyiminden yararlanılmalı; belediyeler ile muhtarlıklar arasında çevre, eğitim, kültür ve dayanışma odaklı ortak projeler geliştirilmelidir.

"GÜÇLÜ MAHALLELER, GÜÇLÜ MUHTARLARLA MÜMKÜNDÜR"

Demokrasinin mahallede ve sokakta başladığını vurgulayan Utku Gümrükçü, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Muhtarlarımızı yalnızca özel günlerde hatırlayan değil, her zaman dinleyen ve onların sesiyle çözüm üreten bir siyaset anlayışını büyütüyoruz. Güçlü mahalleler güçlü muhtarlarla, güçlü yerel demokrasi ise halkın karar süreçlerine katılımıyla mümkündür. İzmir'imizde ve ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, daha katılımcı ve demokratik bir Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum."

Kaynak: ANKA
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