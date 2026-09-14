CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü: "Foça sebep değil, sonuç"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, " Üsküdar'ın sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Menderes'in sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Foça'nın sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bundan sonra olası siyaset eksen değişikliklerinin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Ben Foça Belediye Başkanına hakkımı helal etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adıyla Foça'daki hemşerilerimizin ona verdiği oylar da helal değildir" dedi.

Gümrükçü, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "CHP'nin birliğinin, bütünlüğünün bozulmasının vahim sonuçları olacağını, bunun olumsuzluklarını bütün halkın yaşayacağını" dile getirdiklerini ifade etti.

"Menderes'te bizimle diyalog kurmadılar. Bir süreç yürütmediler ve bunun sonucunda Menderes'i Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. Üsküdar'da beraber çalışma yapıldı fakat orada da sonuca ulaşılamadı" diyen Gümrükçü, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçtiğini hatırlattı.

Buna karşı bazı küçük isyanlar ya da serzenişler dışında anlamlı bir tepki konulmadığını söyleyen Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyüklüğü, gölgesi ve gücü herkesi güçlendiriyordu, herkese umut veriyordu; düşmana korku salıyordu. Siyaset yaparken güç, önünüzdeki, elinizdeki en önemli mekanizmadır. Bu güç tabandan, üyeden, seçmenden ve örgütünüzün gücünden gelir. Yani CHP'de, solda para pul değildir o konu. Örgütünün büyüklüğü, toplumla kurduğum güçlülüğüdür. CHP'nin birliğini bozduğunuzda geçmişte yaptığınız hatalar önünüze çıkmaya başlar. Bu hatalar Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Utku Gümrükçü tarafından, bugünkü yönetim tarafından yapılmış hatalar değil maalesef. Bu hatalar 2023'te yapılmış kurultaydan sonra bilinçli bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün yukarıdan aşağıya ikiye bölünmesi, yerel yönetim süreçlerinde 'ben bilirim, ben yaparım, bana oy veren olsun, benim arkadaşım başkan olsun, onun arkadaşım meclis üyesi olsun' diyen zihniyetin bizi getirdiği noktadır."

"BUGÜN İZMİR SEÇİMİ KAYBEDEBİLİR"

Seçim kaybetmelerinde YENİ Parti'nin etkisi olduğunu ileri süren Gümrükçü, şunları söyledi:

"Üsküdar, Menderes sebep nedir? Meclis üyelerinin seçildikleri partiye olan aidiyetlerini kaybetmeleridir. Buradaki problem CHP'nin bölünmekle zayıflatılmasıdır, en büyük problem. 'Ben yeni parti kurdum, yoluma gidiyorum, yüzde 40 alıyorum' diyebilirsiniz. İnşallah 60 alırsınız. 70 alırsınız. Kimin ne oy aldığı bizi ilgilendirmiyor. Biz CHP'nin kaç oy aldığına bakacağız. Fakat böyle yaptığınızda, meclis aritmetiklerini bozduğunuzda bunun sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Menderes'te yaşadık. Sizin elinizle yazdığınız, hangi objektif kritere dayandığını bilmediğimiz meclis üyelerimiz Üsküdar'da teker teker açık açık ve gizli gizli taraf değiştirdiler. Menderes'te de aynı şeyler oldu. Ben o gün isyan ettim. 'Başkanını ben belirlememişim, meclis üyesini ben belirlememişim, sonucuna neden katlanıyorum? Faturasını niye bize yıkmaya çalışıyorsunuz?' dedim. Bugün de aynı noktadayım. Bugün Foça'da, yarın İzmir'in başka ilçelerinde daha büyük problemler yaşayacağız. Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu arkadaşların yanlış matematikleri üzerinden, aday tercihlerinde eş dost akraba kontenjanı kullanmalarından, CHP örgütünün emekçilerini dışlamaları üzerinden kaybedecek noktaya gelmiş durumdayız. Sizleri, sizin aracılığınızda İzmirlileri uyarıyorum. Bu bölünme, bu diyalogsuzluk ortamı bu şekilde devam ederse bugün İzmir seçimi kaybedilebilir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla herkesin aklını başına alıp Menderes'ten, Üsküdar'dan, Foça'dan dersler çıkarıp ona göre hareket etmesi gerekmektedir."

"AK PARTİ'YE GİDİŞİNİN SORUMLUSU SİZSİNİZ"

"Saray hükümetini güldürmeyecektiniz" diyen Gümrükçü, "Bugün biz muhalifiz, kendimizi bir arada tutmaya çalışıyoruz ama iktidar partisi bize her gün gülüyor, farkındasınız. Bunun sorumlusu sizsiniz. Yanlış kararlarınızla ilk düğmeyi yanlış ilikleyerek bütün düğmelerin yanlış iliklenmesine sebep oldunuz. Bugün İzmir'in Foça'sı gitti. Seçime girmemiş bir siyasi partiye, o ilçede iddiası olmayan bir siyasi partiye gitti. Yarın İzmir'in hangi ilçesinin taraf değiştireceği belli değil. Bugünün de sorumlusu sizsiniz. Yanlış hareketleriniz ve Foça toplantılarda fırçalarsınız. İlçe örgütünüz sürekli belediye başkanını rahatsız eder. Sahada aleyhe çalışma yapar. Siz CHP'den ayrıl, ayrıl, ayrıl, ayrıl diye baskı yaparsınız. Bütün bu baskıların sonucu stres yönetimi olmayan arkadaşları görevlendirmeniz sebebiyle bugün farklı noktalara gidiyor. Bugüne kadar yerel seçimden bugüne 30 civarında belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidişinin sorumlusu sizsiniz. Herkes sorumluluğunu bilecek, ona göre hareket edeceğiz. Sorumluluktan kaçarsanız, hesap vermekten kaçarsanız, eleştiriden uzak olursanız, öz eleştiri vermezseniz, yarın kazara iktidara geldiğinizde mevcut hükümetten Türkiye'yi daha kötü noktalara götüreceğiniz noktasında benim kuşkum var. Bence herkesin kuşkusu olması lazım. Türkiye'de sol, solun dünyadaki temeli eleştiri ve öz eleştiri ilkesi üzerine kurulur" şeklinde konuştu.

"MENDERES'İN, FOÇA'NIN, ÜSKÜDAR'IN SORUMLUSU CHP DEĞİLDİR"

Foça'nın bir dönüm noktası olması gerektiğini savunan Gümrükçü konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bizim bir hatamız varsa biz konuşuruz ama hatasını kabul etmeyen insanlar, hata yapmadığını iddia eden insanlar, hata yapıyorsun dediğinde hayır, sen müfterisin, hayır, sen muhalifsin, sus, iktidara gidiyoruz, bizim adayımızı yıpratamazsınız dediğiniz sürece kaybedeceğiz. Sadece siz kaybetmeyeceksiniz. Hep beraber kaybedeceğiz. Bugün Foça bir dönüm noktası olsun. Bugün de bir yanlış yönetim süreci devam ediyor. Üsküdar'ın sorumlusu CHP değildir, Menderes'in sorumlusu CHP değildir, Foça'nın sorumlusu CHP değildir. Bundan sonra olası siyaset eksen değişikliklerinin sorumlusu CHP değildir. Ben Foça Belediye Başkanına hakkımı helal etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adıyla Foça'daki hemşerilerimizin ona verdiği oylar da helal değildir. Bugün geçtiğimiz gün ilçe başkanımız açıkladı. Bütçesine ret oyu vermek, faaliyet raporuna ret oyu vermek, belediye meclisinden istifa ederek koltukları, CHP'nin sandalyelerini boşaltmak gibi her seçenek bizim önümüzde.

"FOÇA SEBEP DEĞİL SONUÇ"

Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bu önemli kararın verildiği gün, yani Foça Belediye Başkanınının parti değiştirdiği gün YENİ Partililer geliyor, 10 CHP'li meclis üyesinin 8'ini o gün istifa ettiriyorlar. Sen bizim meclis üyelerimizi nereye götürüyorsun? Bari o gün yapmayın. Üç aydır kardeşim, bitmedi mi sizin bu hırsınız? Bırakın insanlar rahat çalışsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmişler, orada kalsınlar. Sen onu oradan başka yere götürmeye diye çalıştığında o başka bir kapıyı aralamak istiyor ya da başkaları onun aklına girmeye çalışıyor. Anlayın artık bunu. Daha kaç tane Menderes olacak? Daha kaç tane Üsküdar olacak? Daha kaç tane Foça olacak? Anlayın artık bunu. Yapmayın, bu insanların umuduyla oynamayın. Milyonlarca oy aldık biz. Nereye gitti Türkiye'nin birinci partisi? Ne oldu? Hani anketlerde 40 alıyordun, 50 alıyordun? Ne oldu? Utku söyledi, kaybetmeye alışacaksınız. Ne oldu? Ne geçti elinize? Üsküdar'ı mı kazandınız? Uyarıyorum. Böyle giderse İzmir'de başka ilçeler, sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirmeye başlar.

'CHP'nin birliğini bozarsanız bunun sonuçları olur' demiştik, yaşıyoruz. 'CHP'den istifaya insanları zorlarsanız, parti değiştirmenin önünü açarsanız iş başka noktalara kayar' dedik. Bugün Foça'da İzmir ilk örneğini yaşıyor. Türkiye'de otuz civarı örnek var. Siyaset eş dost akrabayı bir makama getirme yeri değildir. Siyaset genel başkanların iki dudağının arasında 'Sen Cumhurbaşkanı ol, ben genel başkan olayım' macerasına girmek değildir. Siyaset etik normlarla yapılır. Sol siyaset öz eleştiriyle, eleştiriyle yapılır. Parti içi demokrasi mekanizmalarını yıkarsanız, parti içi demokrasi mekanizmalarını kurumsallaştırmazsanız birçok siyaset bilmeyen insan, tabansız insan belli noktalara gelir. Bugün bunları yaşıyoruz. Şimdi en son noktada seçilmiş krallardır belediye başkanları.

Foça sebep değil, sonuç. Daha da faturaları olacak. Biz CHP olarak olumsuzlukların önüne geçebilmek için elimizden geleni yapacağız."