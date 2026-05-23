CHP Samsun'dan 'mutlak butlan' kararına tepki

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun örgütü ve yurttaşlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararına tepki göstermek için Bulvar AVM önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından kalabalık sloganlarla Çiftlik Caddesi boyunca yürüdü. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Cezalandırılmak istenen, doğrudan milletin sandıkta ortaya koyduğu tercihtir" dedi.

CHP Samsun İl Örgütü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararına tepki göstermek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. CHP Samsun İl Örgütü'nün çağrısıyla düzenlenen etkinliğe ilçe örgütleri, partililer, partisiz yurttaşlar, çeşitli muhalif siyasi partiler, sendikalar ve oda temsilcileri katıldı.

"BU KARAR KABUL EDİLEMEZ"

Basın açıklamasını CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ okudu.

Özdağ açıklamasında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararı; hukuki dayanaktan yoksun, parti içi demokrasinin ve milyonlarca seçmenin iradesinin özüne aykırı bir tasarruftur. Bu karar kabul edilemez."

Bir siyasi partinin en yüksek karar organı kurultaydır. Kurultayın bileşimini delegeler, delegeyi ise partinin üyeleri belirler. Bu zincir yalnızca bir parti içi prosedür değil; Anayasa'nın güvence altına aldığı örgütlenme özgürlüğünün ve seçme-seçilme hakkının somut karşılığıdır. Bir yargı dairesinin, binlerce delegenin özgür iradesiyle oluşmuş bir kurultayı 'hiç yapılmamış' sayması, hukukun değil, hukukun siyaset üzerindeki tahakkümünün ifadesidir."

"HUKUK GÜVENLİĞİ İLKESİYLE BAĞDAŞMAZ"

Açıklamada "mutlak butlan" kararının sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"'Mutlak butlan', hukukumuzda bir işlemin baştan itibaren ve kendiliğinden geçersiz sayılması anlamına gelir; istisnai, ağır ve sonuçları en geniş müdahale aracıdır. Bir siyasi partinin iradesini geriye dönük olarak yok sayan, aradan geçen yılları ve bu süreçte yapılan tüm kurultayları hükümsüz kılan böylesine ağır bir tedbirin, henüz kesinleşmemiş bir karara dayanılarak uygulanmaya çalışılması, hukuk güvenliği ilkesiyle bağdaşmaz."

"CEZALANDIRILMAK İSTENEN, MİLLETİN TERCİHİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olması, millet iradesinin açık bir göstergesi olmuştur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde elde edilen bu başarı, bugün yürütülen siyasi ve hukuki süreçlerin nedenini de ortaya koymaktadır. Cezalandırılmak istenen, doğrudan milletin sandıkta ortaya koyduğu tercihtir.

Cumhurbaşkanı adayımız ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımızın ve parti kadrolarımızın aylardır maruz bırakıldığı soruşturmalar, tutuklamalar ve görevden uzaklaştırmalar; hukukun tarafsız bir güvence olmaktan çıkarılıp siyasi bir araç haline getirildiğini göstermektedir. Sandıkta yenemeyen anlayışın, yargı eliyle muhalefeti geriletmeye çalıştığı açıktır.

"SARAYIN MUHALEFETİ OLMAYACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi, siyasetini milletin iradesinden alan köklü bir partidir. Hiçbir siyasi mühendislik, hiçbir baskı ve hiçbir hukuksuz girişim bizi halkın verdiği görevden alıkoyamaz. Bizden beklenen; sesi kısılmış, sınırları belirlenmiş bir muhalefet anlayışına boyun eğmemizdir. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki; sarayın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapan bir muhalefet olmayacağız.

"BU DARBE YALNIZCA CHP'YE YAPILMAMIŞTIR"

Bugün yaşanan süreç yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, Türkiye'de demokrasiye inanan herkesi ilgilendirmektedir. Bir siyasi partinin kurultayının ya da seçilmiş iradesinin yok sayılması, yarın halkın oyuyla seçilmiş her kurumun aynı tehditle karşı karşıya kalabileceği anlamına gelir. Bu nedenle tartışılan 'mutlak butlan' girişimi yalnızca CHP'ye değil; demokrasiye, hukuk devletine, sandığa ve millet iradesine yönelmiş bir müdahaledir.

Bu müdahale; emeğiyle yaşayan, alın teriyle bu ülkeyi ayakta tutan milyonların iradesine yapılmıştır. Bu nedenle demokrasiye, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne inanan tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek örgütlerini, demokratik kitle kuruluşlarını ve yurttaşlarımızı ortak bir demokratik duruş sergilemeye çağırıyoruz. Çünkü bu mesele yalnızca bir partinin değil, Türkiye'nin demokrasi meselesidir.

"HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığı olarak; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, seçilmiş tüm parti organlarımızın ve örgütümüzün yanında olduğumuzu güçlü şekilde ifade ediyoruz. Samsun örgütümüzün tüm kademeleriyle birlikte, milletin meşru iradesini savunmaya devam edeceğiz.

Hiçbir baskı ve hiçbir hukuksuzluk, halkın bu ülkeyi yeniden inşa etme kararlılığını engelleyemeyecektir. Dün olduğu gibi bugün de gücümüzü halktan alıyoruz. Sandıkta kazandık, yine sandıkta kazanacağız ve halkın iktidarını hep birlikte kuracağız."