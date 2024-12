CHP\'li Belediyelerin İtfaiye Eğitim Programı Antalya\'da Gerçekleşti

Yerel

CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye daireleri yöneticileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen mesleki eğitim programında buluştu. Başkan Böcek, itfaiye için başta personel ihtiyacı olmak üzere modern ve donanımlı araçların, ekipmanların temini ve artırımı noktasında hedeflerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir belediyelerinin itfaiye teşkilatlarına yönelik "İtfaiye Teşkilatlarında Yangın Çıkış Nedenlerinin Belirlenebilmesi İçin İtfaiyecilerin Mesleki Eğitim Semineri" düzenledi. Başkan Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerin açılışına CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye daire başkanları ve itfaiye amirleri ile Burdur, Afyon, Uşak, Kütahya ve Bucak itfaiyelerinin yöneticileri katıldı. Başkan Böcek açılışta yaptığı konuşmada, "En zor ve en çaresiz anlarda, vatandaşlarımızın canını malını kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayarak yardıma koşan kahraman itfaiye erlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, planlı kurallı kimlikli bir kent vizyonuyla projelerini bir bir hayata geçirirken vatandaşların yangın, sel ve deprem gibi en kötü anında yardıma koşan fedakar itfaiye teşkilatı için de gereken ne varsa yaptıklarını söyledi.

14 milyon Euro'ya 21 yeni itfaiye aracı

Başta personel ihtiyacı olmak üzere modern ve donanımlı araçların, ekipmanların temini ve artırımı noktasında hedeflerini birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Liyakat esasına dayalı sınav sistemiyle aldığımız 275 itfaiye erimizle sayımızı 663'e çıkardık. 94 yeni personel için bakanlığa talebimizi ilettik. Seçim beyannemimizde olan 5 yeni itfaiye istasyonu açarak istasyon sayımızı 48'e çıkardık. Güncel rakamlarla 119 milyon 500 bin TL yatırımla birisi mobil koordinasyon merkezi olmak üzere 10 itfaiye aracının alımını tamamladık. 75 milyon TL yatırımla, teknik ekipmanlarımız ile gücümüze güç kattık Ayrıca önümüzdeki hafta yapacağımız ihalede 14 milyon Euro üzerinde bir yatırımla alacağımız 21 itfaiye aracımızla, Antalya ve ülkemizin ihtiyaç duyacağı her bölgede hizmet vereceğiz" diye konuştu.

"Cafi projesi örnek olacak"

Antalya itfaiyesinin her yıl yaklaşık 13 bin vakaya müdahale ettiğini anlatan Başkan Böcek, depremden orman yangınlarına selden kazalara ihtiyaç duyulan her an ve her yerde tüm belediyeler ve kurumlarla birlikte siyaset üstü bir anlayışla çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: "Ayrıca personelimizin eğitimini ve gelişimini destekleyen çalışmalarımıza önem vermekteyiz. Bu çalışmalarımızdan biri de Avrupa Birliği hibe desteğiyle yürütmekte olduğumuz ve bugün detayları anlatılacak olan Cafi projesidir. Proje kapsamında itfaiye teşkilatlarına kılavuz olacak "yangın yeri inceleme eğitim dokümanı" oluşturuldu. Araştırma, inceleme, iyi uygulama örneklerinin aktarımı ile ortaya çıkan eğitim programı sayesinde Türkiye'de ilk defa itfaiye teşkilatı altında yangın çıkış nedenini araştıracak bir birim oluşturulacaktır. Bu çalışmanın Türkiye geneline örnek teşkil edeceğini ve 14 büyükşehir belediyemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

"Yönetişim ve paylaşım önemli"

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, CHP'li belediyeler arası diyaloğun, yönetişimin ve deneyim paylaşımının önemine işaret etti. İtfaiyecilerin kadro sorunu olduğunu hep platformda söylediklerini aktaran Baran Bozoğlu, "Ancak hala bir adım atılmadı. İtfaiye yöneticilerinin haklarının hala verilmemiş olması da en büyük sorunlardan biri olarak karşımızda duruyor. Güçlü ses tonuyla kanun teklifleri vererek bunu dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitimin konusunun çok değerli olduğunu söyleyen Bozoğlu, "Önemli olan yangının daha olmadan önüne geçilmesi. Bu eğitimde bunun bir parçası. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Sadece kendi kentindeki olaylara değil tüm Türkiye'deki orman yangınlarına, depremlere personeli ve ekipmanları ile koşan bir perspektif ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Ortak çalışma dili oluşturacağız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da yangın çıkış nedenlerinin tespitinin belirlenmesine yönelik Avrupa Birliği projesinin sonuçlarının paylaşmak üzere bir araya geldiklerini kaydederek, "Yangının çıkış nedenlerini iyi tespit edip analiz edersek daha sonraki süreçlerde önlenmesine yönelik etkin tedbirler alabiliriz. Ortak bir çalışma dili oluşturup birlikte hareket edebilmek için bu toplantıyı düzenledik" ifadelerini kullandı. - ANTALYA