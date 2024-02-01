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CHP'li Çeşme Belediye Başkanından aday tepkisi: "Bizi 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın"

İZMİR - CHP'nin Çeşme ilçesinde Lal Denizli'yi başkan adayı göstermesine tepki gösteren Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulunarak, "Baba ocağımızın, dedemin partisinin bizim bu sesimizi duymasını rica ediyoruz. Lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın. Bizi 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın" dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını ve 30 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay belirlenirken, Çeşme Belediye Başkan adayı olarak da Lal Denizli gösterildi. Eski futbolcu ve Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi Çeşme'de tepkilere yol açtı.

Belediye başkanlığına aday adaylığını koyan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, Lal Denizli'nin Çeşme'den aday gösterilmesine tepki gösterirken, binlerce Çeşmelinin katılımıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde 'ithal aday istemiyoruz' ve 'Ankara şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları atılırken Başkan Oran, Genel Merkeze karardan dönülmesi için çağrıda bulundu.

"Çeşme Belediyesi'nin yönetimi Çeşmelilere rağmen belirlenebilir mi?"

Kimsenin karşısında olmadıklarını belirten Başkan Oran, "Yanlış hesap Bağdat'tan döner diyerek bugün hep beraber buradayız. Bu kavga bu çağrı Ekrem Oran'ın çağrısı değil, benim büyük Çeşme ailemin çağrısı. Mesele sadece sizin Ekonuzun meselesi değil, Çeşme vesayetine, ipoteği, emanetçi başkanı kabul eder mi? Çeşme'nin geleceği, Çeşme Belediyesi'nin yönetimi Çeşmelilere rağmen belirlenebilir mi? Hiçbir adayı küçümsemiyoruz, kimsenin karşısında değiliz. Biz 5 kişi Çeşme'den başvurduk. Onları tek tek aradım. Onlardan herhangi birisi aday ilan edilmiş olsaydı bana Muhittin Dalgıç'ın yaptığını yapmayacaktım. Onlarla sokak sokak, kahve kahve altı oklu bayrağı dalgalandırmak için dolaşacaktım. Sizleri oylarıyla 10 sene belediye meclis üyeliğinizi, arkasından 5 sene ilçe başkanlığını, 5 sene de Çeşme'yi sizlerle beraber başkan olmadan, yoldaş olarak biz varız diyerek hep beraber yönettik. Bunu yaparken ilhamımı cumhuriyetimizin ve CHP'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım. Bir an olsun onun ilke ve devrimlerinden ayrılmadan, sonsuz kadar mücadele ettim" diye vurguladı.

"Yanlıştan dönünüz, bu bir yanlıştır"

Yanlıştan dönülmesi için Genel Merkez'e seslenen Oran, "Sayın Genel Merkezim, yanlıştan dönünüz, bu bir yanlıştır. Çeşme, genç hanım efendi kardeşimize lafımız yok ama Çeşme'de 5 tane aday varken Çeşme'nin 25 mahallesinin 15 tanesini bile sayamayacak, Çeşmelilerin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü? Buradan hep beraber seslenelim; ithal aday istemiyoruz. Birlikte Çeşme'de görülmemiş hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Benimle bu yolu yürümeye var mısınız? Buraya gelmeden Çeşmemizden bütün aday olanları çağırdım. Gelin beraber isyan edelim dedim. Çok geç olmadan Genel Merkezimizin dönmesini isteyelim dedim. Çünkü Çeşme ithal adayı kabul etmiyor. Çeşme'nin geleceğini Çeşmelilerle birlikte belirlemek için beraber mücadele edecek misiniz? Hiçbir şey yapamıyorsak, baba ocağında 2 bin 600 üyesi var. Hodri meydan ön seçime gidelim. 2 bin 600 oyun 2 binin altında olan Ekrem Oran adaylığı da kabul etmiyor dedim" şeklinde konuştu.

"Bizi baba ocağımızdan ayırmayın"

"Herkes duysun sesimizi. Lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın. 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın" diyen Oran, "21 senedir Çeşme'de siyaset yapıyorum. 21 senedir ben Çeşme'de böyle kalabalık görmedim. Bu şarkı burada bitmez, biz kazanacağız. Bir kez daha Ankara'daki büyüklerimize hep beraber seslenelim; ithal aday istemiyoruz" dedi.