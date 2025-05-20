CHP\'li Ege Bölgesi Belediye Başkanları Aydın\'da Toplandı

CHP'li Ege Bölgesi Belediye Başkanları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ev sahipliğinde bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve beraberindeki Ege Bölgesi Belediye Başkanlarını Aydın'da ağırladı. Aydın'da bir araya gelen heyet yerel yönetimler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Gökan Zeybek, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal, Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım ve Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci'yi belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN